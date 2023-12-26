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Fransız tamirci Dakar Rallisi kazasında öldü

Dakar Rallisi organizatörleri tarafından yapılan açıklamaya göre, Cuma günü Suudi Arabistan'da düzenlenen Dakar Rallisi sırasında meydana gelen kazada bir Fransız teknisyen hayatını kaybetti.

 and  Yaroslav Smith
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Dakar 2022'nin 9. Etabında Suudi Arabistan'daki Wadi Ad Dawasir çevresinde bir araç sürülüyor..aussiedlerbote.de
Dakar 2022'nin 9. Etabında Suudi Arabistan'daki Wadi Ad Dawasir çevresinde bir araç sürülüyor..aussiedlerbote.de

Fransız tamirci Dakar Rallisi kazasında öldü

Açıklamada, bir yardım aracı ile yerel bir kamyonun karıştığı kazada, yardım irtibat güzergahında bulunan 20 yaşındaki Quentin Lavalée'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yolcu Belçikalı Maxime Frére'in ise yaralandığı ve Cidde'deki Ulusal Muhafız Hastanesine nakledildiği belirtildi.

Açıklamaya göre Fransız sürücü Dakar klasiğinde yarışan 205 Turbo 16'nın baş teknisyeniydi.

Ayrıca, 30 Aralık'ta rallinin başlamasından iki gün önce bir araç patlamış ve Fransız pilot Philippe Boutron ağır yaralanmıştı. Patlama, Fransız Sodicars takımına ait bir destek aracının Cidde'deki otelinden yarış güzergahı için ayrılmasından kısa bir süre sonra meydana gelmiş ve Fransız savcıları terör soruşturması açmaya sevk etmişti.

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Dakar Rallisi 1979'dan 2007'ye kadar Avrupa ve Afrika'da düzenlenmiş , ancak 2008 etkinliğinin güvenlik endişeleri nedeniyle iptal edilmesinin ardından 2020'de Güney Amerika'ya ve ardından Orta Doğu'ya taşınmıştır.

Dakar Rallisinde geleneksel olarak beş ana araç kategorisi vardır: otomobiller, motosikletler, kamyonlar, UTV'ler ve dörtlü bisikletler.

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Kaynak: edition.cnn.com

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