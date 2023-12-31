Fransız sosyal konut şampiyonları 'mimarlığın Nobel'ini kazandı

Organizatörlerin Salı günü yaptığı açıklamaya göre, "asla yıkma" ilkesiyle önceden var olan kentsel mimariye yeni bir hayat veren ikili, bu yılın sonlarında düzenlenecek bir törenle 2021 Pritzker Ödülü'ne layık görülecek.

Sırasıyla Fransa ve Fas'ta doğan Lacaton ve Vassal, 1987 yılında Paris merkezli Lacaton & Vassal'ı kurmadan önce Bordeaux'da öğrenciyken tanıştılar. Birlikte, 2009'da tamamlanan Nantes Mimarlık Okulu'nun nehir kenarındaki kampüsü ve Paris'teki Palais de Tokyo sanat galerisinin 2012'deki iddialı genişlemesiyle müzenin büyüklüğünün 20.000 metrekare (215.000 feet kare) artması da dahil olmak üzere bir dizi önemli kültür ve eğitim binası tasarladılar.

Ancak, Sürdürülebilir Mimarlık Küresel Ödülü ve prestijli Mies van der Rohe Ödülü de dahil olmak üzere sektörde en çok övgü toplayan, Fransa'nın savaş sonrası sosyal konut binalarını yenileme çalışmaları oldu. Mimar Frédéric Druot ile birlikte kaleme aldıkları 2004 tarihli "Plus" manifestosu, Fransız hükümetine ülkedeki toplu konutları yerle bir etmek yerine yenilemesi için "Asla yıkmayın, asla kaldırmayın veya değiştirmeyin, her zaman ekleyin, dönüştürün ve yeniden kullanın!" mantığıyla lobi yaptı.

Bu yaklaşım, 2000'li yıllardaki Fransız şehir planlama politikalarının eskiyen toplu konut projelerini iyileştirmek yerine yıkıp yeniden inşa etmeyi amaçlaması nedeniyle yıkım tehdidi altında olan birkaç büyük konut bloğunun gençleştirilmesiyle sonuçlandı. Lacaton, Vassal ve Druot 2011 yılında Paris'in kuzeyinde 1960'lardan kalma köhne bir konut projesi olan Tour Bois le Prêtre'nin dönüşümünü tamamladı. Mimarlar, binanın cephesini değiştirerek 96 birimin her birinin metrekaresini artırmakla kalmadı, aynı zamanda teraslar ve büyük pencereler gibi modern özellikler de ekledi.

Üçlü daha sonra Bordeaux'daki bir başka sosyal konut projesinin büyük ölçekli revizyonunu tamamlayarak 560 daireyi mevcut sakinlerini yerinden etmeden modernize etti ve genişletti. 2021'in Pritzker ödüllerini duyuran bir basın açıklamasına göre, çalışmaları, üç bloğu yıkıp sıfırdan yeniden inşa etme maliyetinin üçte birine tamamlandı.

Yıkım bir 'şiddet eylemi'

Lacaton ve Vassal'ın Fransa'daki diğer büyük ölçekli yenileme projeleri arasında Bordeaux'da eski bir fabrikayı özel bir konuta ve Dunkirk'te kullanılmayan bir gemi inşa atölyesini galeri ve ofis alanına dönüştürmeleri de yer alıyor.

Lacaton, bu yılın Pritzker ödüllerini açıklayan basın bülteninde "Dönüşüm, var olanla daha fazlasını ve daha iyisini yapma fırsatıdır" diyor. "Yıkım kolay ve kısa vadeli bir karardır. Birçok şeyin israfıdır - enerji israfı, malzeme israfı ve tarih israfı. Dahası, çok olumsuz bir sosyal etkisi var. Bizim için bu bir şiddet eylemidir."

İlk kez 1979 yılında ünlü modernist Philip Johnson'a verilen Pritzker Ödülü, organizatörlere göre "yetenek, vizyon ve bağlılık" özelliklerini bir arada sergileyen yaşayan bir mimarın ya da mimarların çalışmalarını ödüllendiriyor. Geleneksel olarak tek bir mimara veriliyor olsa da, 2001 yılında Jacques Herzog ve Pierre de Meuron ile başlayarak son yıllarda birkaç ikili ödülü evine götürdü.

Japon ikili Ryue Nishizawa ve Kazuyo Sejima 2010 yılında birlikte Pritzker ödülüne layık görülürken, İrlandalı mimarlar Yvonne Farrell ve Shelley McNamara geçen yılın ödülünü aldı. İspanyol mimarlar Rafael Aranda, Carme Pigem ve Ramon Vilalta 2017 yılında ödülü kazanan ilk üçlü oldular.

Salı günkü duyuru Lacaton'u Pritzker ödülüne layık görülen altıncı kadın yaparken, mimar Denise Scott Brown ve Lu Wenyu 'nun da ödüllü eşleri ve tasarım ortakları Robert Venturi ve Wang Shu ile birlikte geriye dönük olarak ödüllendirilmeleri yönünde çağrılar yapılmıştı.

Ödül jürisi, Lacaton ve Vassal'ın yaklaşımının "modernist umutları ve birçok kişinin hayatını iyileştirme hayallerini" yeniden canlandırdığını söyledi. Jüri açıklamasında şöyle devam edildi: "Bunu, inançları kadar biçimlerinde de güçlü, etiği kadar estetiğinde de şeffaf bir mimari yaratan güçlü bir mekan ve malzeme duygusuyla başarıyorlar."

Aralarında mimarlar, eğitimciler ve ABD Yüksek Mahkemesi yargıçlarından Stephen Breyer'in de bulunduğu 10 kişilik jüri heyeti, iki mimarın "mimari kalite, çevresel sorumluluk ve etik bir toplum arayışı arasındaki her türlü karşıtlığı reddettiğini" söyleyerek, ikiliyi "sürdürülebilirlik kavramını genişlettikleri" için takdir etti.

Kendisi de 2016 yılında Pritzker ödülüne layık görülen jüri başkanı Alejandro Aravena ise yaptığı basın açıklamasında Lacaton ve Vassal'ın "incelikleriyle radikal ve incelikleriyle cesur olduklarını, yapılı çevreye saygılı ama açık bir yaklaşımı dengelediklerini" söyledi.

Lacaton ve Vassal'ın çalışmalarının büyük çoğunluğu Fransa'da gerçekleşmiş olsa da, firma tarafından tasarlanan bir otelin şu anda yapım aşamasında olduğu İsviçre ve Senegal'deki projelerde de çalışmışlardır.

Üstteki resim: Fransa'nın Bordeaux kentinde 1960'larda yeniden geliştirilen Grand Parc sosyal konut projesi.

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Kaynak: edition.cnn.com