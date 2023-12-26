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Fransız slackliner nefes kesen bir gösteriyle Eyfel Kulesi'nden Seine Nehri'ni geçti

Bu hafta sonu Paris'te Seine Nehri kıyısında sıralanan ve Eyfel Kulesi'ni ziyaret eden kalabalıklar alışılmadık bir manzarayla karşılaştı - başlarının üzerindeki gökyüzünde alışılmadık bir yol çizen bir slackliner.

 and  Katherine Bradley
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.aussiedlerbote.de
.aussiedlerbote.de

Fransız slackliner nefes kesen bir gösteriyle Eyfel Kulesi'nden Seine Nehri'ni geçti

Fransız Nathan Paulin, Eyfel Kulesi'nden Seine Nehri'nin diğer yakasındaki Chaillot Tiyatrosu'na kadar 600 metrelik slackline üzerinde yürüdü. 27 yaşındaki Paulin'in bu yolculuğu sadece yarım saat sürdü.

Ancak bu Paulin'in ilk denemesi değil - daha önce Aralık 2017'de televizyonda yayınlanan bir yardım kampanyası için Eyfel Kulesi'nden benzer bir rotayı yürümüştü.

Bunu ilk yaptığında, bir insan tarafından emniyet kemeri ile en uzun kentsel yüksek hat yürüyüşü için dünya rekorunu kırdı - bugün hala kırılmamış bir rekor.

Cumartesi günkü performans sırasında bazı noktalarda oturarak ve yatarak halat üzerinde yürüyen Paulin'in performansı, aşağıda ve Eyfel Kulesi'nden izleyen kalabalıktan coşkulu alkışlar aldı.

Bu yılki girişim Fransız dansçı ve koreograf Rachid Ouramdane'nin yardımıyla Chaillot Tiyatrosu tarafından organize edildi ve performanslar hem Cumartesi hem de Pazar öğleden sonra gerçekleştirildi.

Slacklining ip cambazlığına benzemekle birlikte, gergin olmayan, aksine kullanıcıyla birlikte hareket eden bir teli içermektedir. Reuters haber ajansına göre Paulin'in slackline'ı yerden 70 metre yükseğe asıldı.

Paulin'in başarısı, Paris'te Avrupa Miras Günleri ve Kültür Olimpiyatı'nın başlaması dolayısıyla düzenlenen kutlamaların bir parçasını oluşturdu ve Fransız sanatçıların bir dizi başka performansını da içeriyordu.

Kendi web sitesine göre, Paulin birçok dünya rekorunu elinde bulunduruyor ve şimdiye kadarki en uzun yürüyüşü, Güney Fransa'daki Massif Central dağ sırasındaki bir yeryüzü şekli olan Cirque de Navacelles'de 300 metre yükseklikte asılı duran 1662 metrelik bir highline.

Paulin slacklining'e 2011 yılında başladı ve yoğun konsantrasyon ile bedenine hakim olmanın birleşimi sayesinde "gerçek bir iç huzur" bulmasına yardımcı olduğunu söylüyor.

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Kaynak: edition.cnn.com

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