Fransız Senatosuna göre Şampiyonlar Ligi finalindeki kaosun ardında 'bir dizi arıza' var

Senato bu satırların yazıldığı sırada raporu henüz kamuoyuna açıklamamıştı.

Raporu kaleme alan Kültür, Eğitim ve İletişim Komisyonu Başkanı Senatör Laurent Lafon, finaldeki şiddet olaylarından "oldukça muğlak bir idari ve karar alma çerçevesinde meydana gelen bir dizi arızayı" sorumlu tuttu.

"Bu arızalara neden olan şey stadyum çevresinde bulunan insan sayısı değildir," dedi. "İşlerin kötü gitmesinin nedeni takımlarına eşlik eden Liverpool taraftarlarının olması değildir."

Senatörler sorumluluğu Fransız polisi ve Avrupa futbol federasyonu UEFA da dahil olmak üzere çeşitli kurumların "öngörü" eksikliğine yükledi. Raporu kaleme alan Senato Hukuk Komisyonu Başkanı Senatör François-Noël Buffet, özellikle tarama sürecinin başarısızlığına dikkat çekti.

"Tarama sürecini imkansız hale getirmek için sadece 10,000 ila 15,000 kişi gerekti. Stadyumdaki koltuk sayısından daha fazla taraftar olmasaydı bile durum aynı olabilir, aynı kaosa neden olabilir ve şans eseri kaçınmış olduğumuz trajedilere yol açabilirdi. Dolayısıyla bu başarısızlık polis tarafından alınan kararlardan kaynaklanmaktadır" dedi.

Sahte bilet sayısının "normal ortalamanın 10 katı" olduğunu belirten Lafon, "UEFA'nın biletleme yönetimi yetersiz kaldı" dedi.

Lafon ayrıca Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in öne sürdüğü "neden olunan karışıklıkların yoğun bir seyirci akını ve çok sayıda sahte biletle ilgili olduğu" iddialarını da yalanladı. Bakan, "bu iki argümanın var olduğunu ancak aksaklıkların sebebinin bunlar olmadığını" sözlerine ekledi.

"Açıkçası, yaşananlardan dolayı üzüntülerimizi ve özürlerimizi sunuyoruz" diyen Lafon, taraftarların kaosun "gerçek kurbanları" olduğunu da sözlerine ekledi.

Mayıs ayındaki maç için görevlendirilen Fransız yetkililerin taraftarlara yönelik muamelesine yönelik yaygın eleştiriler vardı. Sosyal medyada dolaşan fotoğraf ve videolarda Liverpool taraftarlarının çitlerle çevrili alanlara sıkıştırıldığı ve polisin göz yaşartıcı gaz kullandığı görülüyor.

Haziran ayı başında UEFA, maç öncesinde "korkutucu ve üzücü olaylar yaşamak ya da bunlara tanık olmak zorunda kalan tüm seyircilerden" özür diledi. Buna ek olarak, yönetim organı "finalin organizasyonunda yer alan tüm kuruluşların eksikliklerini ve sorumluluklarını belirlemek" için bağımsız bir inceleme başlattığını ve nihai raporun UEFA'nın web sitesinde yayınlanacağını söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com