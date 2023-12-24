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Fransız ikramı: Cırcır böceği ve çekirge ile yapılan makarna

Fransa'nın Thiefosse kentindeki bir makarna üreticisi, kısmen böceklerden yapılan fusili, penne ve spagetti satıyor.

 and  Viktoria Klein
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.aussiedlerbote.de
.aussiedlerbote.de

Fransız ikramı: Cırcır böceği ve çekirge ile yapılan makarna

Fransa'nın kuzeydoğusundaki Thiefosse'de bulunan Richard, çok özel bir malzeme içeren fusili, penne ve spagetti servis ediyor: Böcekler.

Bu gurme lezzet, kılçıksız buğday unu, yumurta ve toz haline getirilmiş cırcır böceği ve çekirgeden elde edilen undan yapılıyor. İkna olmadınız mı?

2013 yılında Birleşmiş Milletler, böceklerin insanları ve çiftlik hayvanlarını beslemek için "büyük bir potansiyele" sahip olduğunu belirtmiştir.

Böcek yemek: Bir gezginin rehberi

Richard işe dört yıl önce başladı ve şimdi her hafta 400 kilograma kadar makarna üretiyor. Richard, böceklerin "geleceğin proteini" olduğunu söylüyor.

Bu fütüristik beslenmenin bir bedeli var. 250 gramlık bir torba 6,60 avroya (7,30 dolar) mal oluyor - tipik bir protein fakiri karbonhidrat torbasından çok daha fazla.

L'atelier a pates, 6 Place de la Mairie, 88290 Thiefosse, Fransa; +33 9 54 90 94 20

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Kaynak: edition.cnn.com

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