Fransa'da bir rugby ligi maçında öfkeli boğa kargaşa yaratırken oyuncular kaçmak zorunda kaldı

Televizyon kameraları boğanın bakıcısından kurtulduğunu, onu yerde sürüklediğini ve sahanın etrafında koşturduğunu gösterdi. Etrafa saçılan oyuncular korunmak için koşarken ragbi toplarını düşürdü, hatta bazı oyuncular bariyerlerin üzerinden kalabalığın içine atladı.

Sonunda, yaklaşık 30 saniye sonra boğa, bakıcılarına ve Fransa'nın Perpignan kentindeki Gilbert Brutus stadyumunda sahanın yanında duran diğer hayvanlara geri döndü.

Başlangıçta kulüp, yerel yetiştiriciliği onurlandırmak ve kulüp Başkanı Bernard Guasch'ın sahibi olduğu et işletmesi Guasch Viandes'i tanıtmak amacıyla maçtan önce ödül kazanan üç boğa ve iki ineği kalabalığa sunmayı planlamıştı, ancak işler tam olarak planlandığı gibi gitmedi.

Maçın kendisi Catalans Dragons için daha başarılı oldu ve ilk yarının başlarında 12 sayılık bir farkın üstesinden gelerek 24-12'lik bir galibiyet elde ettiler.

Arthur Mourgue, Matt Ikuvalu ve Tom Davies'in iki golüyle son Süper Lig şampiyonu St Helens karşısında önemli bir galibiyet elde ettiler.

Dragons baş antrenörü Steve McNamara maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Maça tuhaf bir başlangıç yaptık," dedi. "Kontrol bizdeydi ve bir anda 12-0 geriye düştük. Sadece iki konsantrasyon hatası yaptık ve cezalandırıldık ama ne cevap ama, o noktadan sonra 24 sayı attık."

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Kaynak: edition.cnn.com