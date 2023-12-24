Fransa'da bir film yıldızının evini satın aldı ve havuzu onarmak için 300.000 dolar ödedi

Aslen Gallerli olan iki çocuk babası, birkaç yıldır Paris'te yaşıyordu ancak bir ayrılık süreci geçirdikten sonra Fransa'nın kırsal kesimine taşınma fikrine karar verdi.

Fransa'nın başkentinden arabayla yaklaşık 45 dakika uzaklıkta, Île-de-France bölgesinde yer alan Courgent kasabasında bir ev gezdirildiğinde altın vuruş yaptığını anladı.

Ancak onu heyecanlandıran sadece ev değildi. Evle birlikte gelen çarpıcı ama son derece bakımsız yüzme havuzuydu.

Potansiyel havuzu

Havuz bakıma muhtaç hale gelmiş olsa da, bir zamanlar etkileyici bir yapı olduğu ve çok çalışılırsa tekrar etkileyici hale gelebileceği açıktı.

Tam adının kullanılmamasını isteyen Jeremy CNN Travel'a yaptığı açıklamada, "Kesinlikle hayretler içinde kaldım," diyor. "Çünkü yüzme havuzunu yeniden yapma ve olağanüstü bir proje yaratma potansiyeli hayal edebileceğim her şeydi. 'İşte burası' diye düşündüm."

Uzun yıllar emlak sektöründe çalışan Jeremy, kısa süre sonra evin 1950'lerde, sekiz on yıllık kariyeri boyunca 100'den fazla filmde rol alan Fransız aktris Danielle Darrieux'ye ait olduğunu keşfetti.

Bölge sakinleriyle konuştuktan sonra, 1938 yılında inşa edildiği düşünülen yüzme havuzunun bir zamanlar popüler bir mekân olduğunu ve pek çok kişinin burada yüzme öğrendiğini hatırladığını öğrendi.

Hatta bazıları, 2017 yılında 100 yaşında ölen Darrieux'nün evde yaşadığı dönemde havuzda yüzerken çekilmiş fotoğraflarını göndermiş.

Douglas Fairbanks Jr. ile birlikte 1938 yapımı "Paris'in Öfkesi" adlı Hollywood filminde rol alan Darrieux'nün on yıldan uzun bir süre orada yaşadığına inanılıyor.

"Bu beni projeyi yapmak için daha da motive etti," diye itiraf ediyor. "Buranın bir tarihi var. Bir hikayesi var."

Ünlü eski sahibi

Jeremy, her şeyi tarttıktan sonra, ihtiyatlı bir şekilde "istenen fiyattan yaklaşık %30 ya da %40 daha az" bir teklif verdiğini ve kaçınılmaz bir ret olacağına inandığı teklifi beklediğini söylüyor.

"Onun [mal sahibinin] kabul edeceğini düşünmüyordum," diye itiraf ediyor. "Ama beni şaşırtarak kabul etti."

Jeremy daha önce birçok otel renovasyonunda çalışmış olsa da bu onun ilk yüzme havuzu olacaktı. Proje aynı zamanda orijinal bütçesinin yaklaşık beş katına mal oldu.

"35 yılı aşkın bir süredir kullanılmamıştı, bu yüzden harabeye dönmüştü," diye açıklıyor. "Her şeye sıfırdan başlamak zorunda kaldık."

Havuzu restore etmenin maliyetinin eve önemli bir değer katmak açısından ekonomik olarak uygun olmayacağı anlaşıldığında, Jeremy yenileme maliyetlerinin bir kısmını telafi etmenin başka yollarını aramaya başladı.

Bölgede bu türden bir havuz bulunmadığına dikkat çekerek, havuzu haftada birkaç gün kiralamaya, geri kalan zamanlarda ise kendi kişisel kullanımı için tutmaya karar verdi.

Mümkün olduğunca çabuk harekete geçmeye kararlı olan Jeremy, ev sahibini satış gerçekleşmeden önce havuz üzerinde çalışmaya başlamasına izin vermeye ikna etmek için elinden geleni yaptı.

Ardından, havuzu "Fransa'nın en güzel ısıtmalı lagününe" dönüştürmek amacıyla, aralarında uzman bir yüzme havuzu şirketinin de bulunduğu farklı şirketlerle yeniden yapılandırma çalışmalarına başlamak için görüşmeler yapmaya başladı.

Jeremy sözleşmeleri Covid-19 salgınının en yoğun olduğu Eylül 2020'de imzaladı. Şubat 2021'de resmi olarak havuzun sahibi olduğunda, havuz üzerindeki çalışmaların neredeyse dört ayının tamamlanmış olduğunu söylüyor.

Tasarım söz konusu olduğunda Jeremy, mümkün olduğunca "tepeden" gitmeyi tercih etti.

İnanılmaz dönüşüm

"Yüksek kayalar, LED ışıklar, her şeyi istedim" diyor.

Proje, elektrik, gaz ve su için yeni altyapılar kurmanın yanı sıra - su daha önce doğrudan yakındaki bir nehirden geliyordu - yeni elektrik tesisatı kurmayı, taş kaya oluşturmayı ve havuzun altına borular, tahliyeler ve besleyiciler yerleştirmeyi içeriyordu.

Jeremy, tüm yenileme sürecinin yaklaşık 12 ay sürdüğünü ve 500.000 avroya (yaklaşık 500.000 $) mal olduğunu, yaklaşık 330.000 avronun havuza, geri kalanının ise altyapı, bitkiler ve teraslama dahil olmak üzere dış işlere harcandığını söylüyor. Nihai sonuçtan heyecan duyduğunu söylüyor.

"Fransa'nın en büyük şehrinden bir saat uzaklıkta olmanız dışında gerçekten doğal bir lagündeymişsiniz gibi hissediyorsunuz" diye ekliyor. "Şelaleler var ve iki metre yükseklikten kayalardan atlayabiliyorsunuz. Bir yüzme havuzunda olduğunuz izlenimini edinmiyorsunuz."

Jeremy, yenileme çalışmaları sırasında lagünden yakındaki nehre giden ve ortasında bir çeşme bulunan taş döşeli eski bir yolu ortaya çıkarınca hayrete düşmüş.

"Bu tam anlamıyla bir keşifti. Sanırım Paris'te özel bir adaya sahip olan tek kişi olduğumu söyleyebilirim," diye şaka yapıyor ve yolu önümüzdeki yıl içinde yenilemeyi planladığını ekliyor.

İki metreden fazla derinliğe sahip 24 metre uzunluğunda ve dokuz metre genişliğindeki havuz şüphesiz en önemli cazibe merkezi olsa da Jeremy, taşınmadan önce çok az çalışmaya ihtiyaç duyan yeni evinden çok memnun.

Şehir hayatı

Jeremy, yaklaşık 400 nüfuslu Courgent'e taşındığından beri nispeten kolay bir şekilde yerleştiğini ve yerel halktan havuz hakkında harika geri bildirimler aldığını söylüyor.

Hatta havuz Darrieux'ye aitken orada yüzmüş olan bazı köylüler, havuzun geçirdiği dönüşüme bir göz atıp atamayacaklarını sormak için uğramışlar.

Darrieux'nün kasabayla uzun bir ilişkisi vardı ve görünüşe göre hayatının ilerleyen dönemlerinde bölgeye geri dönerek eski evinden sadece birkaç kilometre uzakta yaşamaya başladı.

Jeremy, Courgent'e taşındığından beri belediye binasından çok destek gördüğünü söylese de, "kimsenin ayağına basmamak" için çok uğraşıyor.

"Dikkatli olmak zorundasınız" diye açıklıyor. "Çok fazla gürültü yapmak ya da çok fazla inşaat işi yapmak istemiyorsunuz. Ama oldukça iyi sonuç verdi.

Son rötuşlar

"Komşulardan biri bana biraz endişeli bir şekilde geldi çünkü parti vermeyi planladığımı duymuş ve birisi ağaçlara DJ koyacağımızı söylemişti.

"Ona 'bu hafta olmaz ama haftaya sorarsın' dedim."

Jeremy, 1,5 hektarlık arazisini mümkün olduğunca en iyi şekilde değerlendirmek için lagüne bakan ve kiralanabilen 1974 model bir Amerikan Airstream karavanını ithal edip yenilemeye karar vermiş.

Kendisi havuzun keyfini çıkarmadığında, kızlarının arkadaşlarını ağırlamadığında ya da yerel okulu ziyaret etmediğinde, iki saati yaklaşık 250 Euro'ya ya da günlük 3.000 Euro'ya kadar kiraya veriyor.

Müşterilerden ve bazen gelip daha yakından bakıp bakamayacaklarını soran izleyicilerden övgü dolu yorumlar alsa da Jeremy daha özel dokunuşlar eklemek istiyor.

Bazı ağaçları aydınlatabilmek için bir elektrik hattı çekmeyi, köprünün üzerine bir gül tüneli ve bir dış mutfak eklemeyi planlıyor.

"Ancak tüm detaylar bittiğinde tatmin olacağım," diye itiraf eden Jeremy, havuzun tamamen tamamlanmasının bir ya da iki yıl daha alacağını belirtiyor.

Bu arada, emrinde bu kadar çok tarih varken güzel bir havuza ya da lagüne sahip olmanın tadını çıkarıyor.

"Şu anda bile, geceleri yüzerken hâlâ kendimden geçiyorum," diyor. "Tamamen karanlık olduğunda, ayı ve yıldızları görebiliyorsunuz ve sadece siz, doğa ve su var.

"Her zaman uçak bileti olmadan Kosta Rika'da olmaya eşdeğer olduğunu söylerim."

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Kaynak: edition.cnn.com