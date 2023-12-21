Fransa Dakar Rallisi öncesinde Suudi Arabistan'daki patlamayla ilgili terör soruşturması başlattı

Reuters'in takım ve yarış organizatörlerine dayandırdığı haberine göre patlama, Fransız Sodicars takımına ait bir destek aracının Cidde'deki otelinden yarış güzergâhı için ayrılmasından kısa bir süre sonra meydana geldi ve sürücü Philippe Boutron yaralandı.

Fransa'nın ulusal terörle mücadele savcılığından bir sözcü CNN'e yaptığı açıklamada "terörist bir girişimle bağlantılı" bir suikast girişimine ilişkin soruşturma başlattıklarını doğruladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, aracın Fransız sürücüsünün "ciddi şekilde yaralandığını", yine Fransız olan beş yolcunun ise "zarar görmediğini" söyledi.

Sodicars, sürücünün Pazartesi günü Clamart'taki Percy Askeri Hastanesi'ne geri gönderildiğini söyledi.

Sodicars, "Sağlık ekipleri tarafından derhal tedavi altına alındı ve şu anda ailesiyle birlikte uzmanların elinde. Sodicars Salı günü yaptığı açıklamada patlamanın etkisiyle bacaklarının parçalandığını ve acısını hafifletmek amacıyla yapay komaya sokulduğunu belirtti.

Yaralı sürücünün oğlu ve spor gazetecisi Benoit Boutron Fransız radyo istasyonu RMC'ye yaptığı açıklamada babasının komadan çıktığını söyledi.

"Olanlar oldukça ciddi, çok ağır yaralı. Size verebileceğim bilgi komadan çıktığı, yani bu zaten bir ilk adım ve bu tür kazalarda adım adım ilerlemeniz gerekir.

"Gerçekten de her iki bacağından ciddi şekilde yaralanmış ve on gün içinde daha fazla bilgi sahibi olacağız. İşte bu noktada tedbiri elden bırakmamalıyız."

Bu arada Fransa Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yayınlayarak "Suudi Arabistan'da terör tehdidi devam etmektedir. Günlük hayatta, özellikle de seyahat ederken azami dikkat gösterilmesi tavsiye edilir.

"Patlamanın nedenini belirlemek üzere Suudi yetkililer tarafından yürütülen soruşturma devam etmektedir. Bakanlık 1 Ocak'ta yaptığı açıklamada bir suç eylemi hipotezini göz ardı etmemektedir" dedi.

CNN yorum için Suudi Arabistan Medya Bakanlığı ile temasa geçti.

Sodicars sözcüsü Marie-France Estenave CNN'e yaptığı açıklamada, "Soruşturmanın yolunda gitmesini, iyi ilerlemesini ve ilgili kişileri bulmalarını umuyoruz" dedi.

"Bizim istediğimiz şey gerçek. Neden? Mitinge karşı mı? Fransa'ya karşı mı? Bütün bunları bilmiyoruz. Endişelendiğimiz şey de bu.

"Soruşturmanın ciddi ve derinlemesine yapılmasını ümit ediyoruz" dedi ve soruşturmanın olayın bir terör saldırısı olup olmadığını netleştireceğini umduğunu sözlerine ekledi.

Dakar Rallisi 1979'dan 2007'ye kadar Avrupa ve Afrika'da düzenlenmiş, ancak 2008'deki etkinliğin güvenlik endişeleri nedeniyle iptal edilmesinin ardından 2020'de Güney Amerika'ya ve ardından Orta Doğu'ya taşınmıştı.

Dakar Rallisinde geleneksel olarak beş ana araç kategorisi bulunmaktadır: otomobiller, motosikletler, kamyonlar, UTV'ler ve dörtlü bisikletler.

"Bir şeyler doğru değildi"

Olay sırasında araçta bulunan Boutron'un iş arkadaşı Mayeul Barbet, Fransız radyo istasyonu RMC'ye yaptığı açıklamada ekibin aracı hazırlamak üzere normal bir şekilde otelden ayrıldığını söyledi.

"500 metre gittik ve sonra 'bum' diye bir patlama oldu. İşte orada, ne olduğunu bilmiyoruz, büyük bir patlama."

"Patlamadan sonra arabanın tavanına yapıştım, yani bu normal değil... araba kazalarında öne doğru savruluruz ama burada tavana doğru savruldum. Bu yüzden kafamın içinde bir şeylerin doğru olmadığını biliyordum" dedi."Arabada oldukça karışık bir atmosfer vardı, hava yastıkları açılmıştı... bu yüzden hızla arabadan çıktık. Ama inmeden önce Philippe bana bir şey söyledi, 'Mayeul, beni dışarı çıkarmalısın' dedi. Yaralı olduğunu anladım."

Boutron'un arabadan çıkmasına yardım eden Barbet şunları söyledi: "Bacaklarının gerçekten yaralı olduğunu gördüm, başlangıçta onu hareket ettirmemek için arabada bırakmaya karar verdim.

"Çok kan kaybetmemesi için ilk turnikeyi yaptık ve aslında araba alev almaya başladı. Sonra onu dışarı çıkarmaya, güvenli bir yere koymaya ve onunla ilgilenmeye karar verdik."

Barbet, araçtaki yolcuların araçtan çıktıklarında bir kaza geçirdiklerini düşündüklerini ve başka bir araç aradıklarını ancak "etrafımızda hiçbir şey yok. Bu yolun ortasında tek başımızayız."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com