Fransa Cumhurbaşkanı için yemek yapan şefle tanışın

Dört başkana hizmet etmiş olan Oge, kaliteli yemek konusunda bir ustadır. İnce çizgili milföylerinden heykelsi dana Wellington'larına kadar Oge'nin mutfağında hassasiyet ve zarafet tartışılmaz.

"Bu ev sıradan bir restoran ya da sıradan bir otel gibi çalışmıyor" diyor. "Burası Fransa'nın ilk evi ve biz dünya için bir vitrin gibiyiz."

Onun rafine ve klasik tarzı, modern Fransa'da biraz azalmış bir yemek pişirme biçimi. "Fark ettiğim şey, bugün gördüğünüz büyük şeflerin çoğunun büyükannelerinden ya da annelerinden etkilendikleri. Ben ise aynı yolu izlemedim," diyor birinci kuşak göçmen olan Oge.

Oge, 9 yaşındayken annesiyle birlikte Afrika'dan Paris'e taşınmış ve şehrin banliyölerinde büyümüş. CNN'in orijinal dizisi Nomad'in bir bölümünde McCoy'a "Çocukken hayalleriniz vardır" dedi. "Ulaşamasam bile denedim."

Ustanın iş başındaki bir klibini buradan izleyebilirsiniz.

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Kaynak: edition.cnn.com