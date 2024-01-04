Fransa Bisiklet Turu: 10. Etap, parkurdaki protestocular nedeniyle kesintiye uğradı

Protestocular yolun karşısına oturarak ileriye doğru açık ve güvenli bir geçişi engelledikleri için tüm sürücüler durmak zorunda kaldı.

Yayın, havayı renkli dumanlar doldururken olay yerindeki yetkililerin sorunu ele aldığını gösterdi. Kameralar, etap lideri Alberto Bettiol'ün bisikletini protestocuların arasından ustalıkla sürdüğü ancak sonunda durmak zorunda kaldığı bir anı yakaladı.

Sürücülerin çoğunun toplanmak ve yol temizlenirken beklemek üzere geri çekildiği görüldü.

Tour de France yarış merkezinden yapılan açıklamada, "Yarış etkisiz hale getirilmiştir. Yol temizlendikten sonra yarış aynı zaman aralıklarıyla devam edecektir." açıklamasını yaptı.

Fransız iklim eylem grubu Dernière Rènovation Salı günkü protestonun sorumluluğunu üstlendi.

Örgüt Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "toplumumuzun yok edilmesine yönelik çılgın yarışı durdurmak için Fransa Turu'nun Morzine ve Megève arasındaki 10. etabını Magland komününde kestiklerini" söyledi.

Açıklamada grubun "devam etmekte olan iklim felaketine daha fazla seyirci kalamayacağı" belirtildi. Geleceğimizi, insanlığımızı kurtarmak için 989 günümüz kaldı" denildi.

Açıklama şöyle devam etti: "Amacımız, bugün sosyal ve iklim adaletini bir araya getirmesi en muhtemel alan olan enerji reformundan başlayarak Fransa'nın emisyonlarını büyük ölçüde azaltacak mevzuatı zorlamaktır.

"Bu, felaket ve geri dönüşü olmayan sonuçlardan kaçınmak için son şansımız: ölümcül sıcaklık, aşırı hava olayları, kıtlıklar, kitlesel göçler, silahlı çatışmalar... ve bu tüm gelecek insan nesilleri için."

Olay Fransa'nın Megève kentindeki bitiş çizgisine 36 kilometre (22.37 mil) kala meydana geldi.

Ünlü Fransız yarışının 10. etabı, protestocuların neden olduğu yaklaşık 15 dakikalık kesintinin ardından yeniden başladı.

CNN yorum için Tur organizatörlerine ulaştı.

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Kaynak: edition.cnn.com