Fransa Açık'ta Covid-19 testi pozitif çıkan iki tenisçi karantinaya alındı

Her ikisi de aynı takımdan olan oyuncular daha sonra Pazar günü başlayan kura çekiminden çıkarıldı.

Bilinmeyen çift, yedek listedeki ilk takım tarafından değiştirilecek.

Turnuva organizatörleri tarafından yapılan açıklamada "Turnuvanın başladığı 24 Mayıs tarihinden bu yana oyunculara ve takımlarına 2,446 test uygulandı" denildi.

"Bu, turnuva organizatörlerinin sağlık protokolleri uyarınca oyuncuları çıkarması gereken ilk durumdur.

"Bir hatırlatma olarak, tüm turnuva oyuncularının ve takımlarının sağlığı çok düzenli testlerle sürekli olarak izlenmekte ve sosyal açıdan mesafeli 'baloncuklar' içinde yaşamakta ve antrenman yapmaktadırlar."

Bu yılki turnuvanın bir hafta önce başlaması gerekiyordu ancak sınırlı sayıda taraftarın izleyebilmesi için ertelendi. Turnuva, pandemi nedeniyle Eylül 2020'ye ertelenen son turnuvadan sadece yedi ay sonra düzenleniyor.

Naomi Osaka 'nın Pazar günkü ilk tur maçının ardından medyaya konuşmadığı için organizatörler tarafından 15.000 dolar para cezasına çarptırılmasının ardından turnuvadan çekilmesiyle, toprak kort turnuvasına telaşlı bir başlangıç yapıldı.

Kortta, yüksek profilli oyuncular Serena Williams, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas ve Alexander Zverev Çarşamba günü bir sonraki tura yükseldi.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com