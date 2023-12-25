Fransa Açık: Wawrinka, Tsitsipas ile destansı mücadelesinin ardından Federer ile karşılaşacak

Wawrinka, Stefanos Tsitsipas'ı rakibini gözyaşları içinde bırakan beş saat dokuz dakikalık klasik 7-6 (6) 5-7 6-4 3-6 8-6 ile geçerken, yaşlı İsviçreli Leonardo Mayer'i 6-2 6-3 6-3 ile geçti ve bu iki haftada hala bir set bile kaybetmedi.

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37 yaşındaki Federer Roland Garros'ta en son 2015 yılında oynadığında, son sekizde Wawrinka'ya yenilmiş ve arkadaşı üç grand slam şampiyonluğundan ikincisini kazanmıştı.

Wawrinka'nın maratonu sona ermeden önce Pazar günü gazetecilere konuşan 2009 şampiyonu Federer, "Umarım 15'teki seviyesinde değildir ama bunu göreceğiz çünkü orada topu eziyordu," dedi. "İnanılmazdı.

Federer istediğini elde edebilir. Wawrinka ne kadar güçlü olursa olsun, 34 yaşındaki tenisçi tenis dünyasını kasıp kavuran genç Yunan yıldıza karşı aldığı bu yorucu galibiyetin ardından bir şekilde toparlanmak zorunda kalacak.

Wawrinka'nın Federer'e karşı üç galibiyeti de toprak zeminde geldi, ancak Federer'in toplamda 22-3'lük bir galibiyeti var.

Wawrinka, "Gittikçe yaşlanıyorum ve yaşlanıyorum," dedi. Ama bu tür mücadeleleri seviyorum ve en iyi tenisimi oynamak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" dedi.

Tsitsipas, Ocak ayında Avustralya Açık'ın dördüncü turunda Federer'i, 20 kez büyük şampiyon olan Federer'in kırılma noktalarında 12'de 0 yaptığı bir günde sersemletmişti.

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Kırılma noktaları anahtarı

Pazar günü sıcak ve püfür püfür esen Paris'teki Suzanne Lenglen kortunda, final setinde 8'de 0 ve toplamda 27'de 5 yaparak break şanslarını zorlayan Tsitsipas oldu.

Yenilgi karşısında yıkılmıştı.

Altıncı seribaşı "Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamamıştım," dedi. "Sonunda çok hayal kırıklığına uğradım. Bir maçtan sonra ağlamayalı uzun zaman olmuştu, bu yüzden duygusal olarak üstesinden gelmek kolay değildi.

"Bu şimdiye kadarki en kötü duygu. Özellikle de kaybettiğinizde. Benim yerimde olmak istemezsiniz."

Wawrinka final setinde biraz zorlandı ama hiç kırılmadı. Bu arada Tsitsipas'ın beşinci sette karşılaştığı tek kırılma puanı son oyunda geldi.

Nefes kesen vuruşlarla dolu bir mücadelede, Wawrinka'nın bitirişi hem muhteşem hem de alışılmadıktı.

Oyuncular maraton boyunca sırayla tek elle ters vuruşlar yaparken ve fileye giderken - özellikle Tsitsipas - Wawrinka'yı bitiş çizgisine getiren şey resmen savunma oldu.

Tramvay çizgilerinin oldukça dışından yaptığı backhand vuruşu, ikinci maç sayısında çizginin dışını yakalayacak kadar açı yaptı. Baş hakem Renaud Lichtenstein hedefi daha yakından inceledi ve topun iyi olduğunu onayladı.

Turnuva tarihinin en uzun dördüncü maçını tamamlamak için iki adam saniyeler sonra filede kucaklaştı.

2017'de birden fazla ameliyat gerektiren diz sakatlığının ardından kariyerinin sona erebileceğini düşünen Wawrinka için bu ne kadar da güzeldi.

Tsitsipas break şanslarının çoğunu gole çevirememiş olsa da - "çok fazla break point, çok fazla," diye yakındı- 20 yaşındaki oyuncuyu eleştirmek acımasızlık olur.

Boris Becker'in altın çağındaki gibi voleybola daldı ve üçüncü seti kaybettikten sonra etkileyici bir şekilde toparlandı.

Wawrinka'nın meşhur backhand'i ise tam gaz devam ediyordu. Açılış eşitliğinde backhand pas vuruşuyla bir set puanı kurtardı ve Tsitsipas'ı kırarak üçüncü sette geçici olarak kalmayı başardı.

Üçüncü sette, 4-5'te kurtardığı beş set puanından biri, Tsitsipas'ı kortun her yerinde koşturduktan sonra fileyi kesen bir drop shot'ı nazikçe vurmasıyla geldi.

Hafif yürekli an

İkili sırayla birbirlerinin vuruşlarını alkışladı ve beşinci maçın başlarında neşeli bir anda bir taraftar "Seni seviyorum Stan" diye bağırdı. Wawrinka gülümsedi ve seyirciyi onayladı.

Birkaç saniye sonra, aynı taraftar, çiçeği burnunda kariyerinin sadece ikinci beşinci setini oynayan Yunanlıya "Seni seviyorum" diye bağırdı. O da gülümsedi.

Wawrinka, "Bu tür bir atmosfer kesinlikle hoşuma gitti," dedi. "Çok keyif alıyorum. Hâlâ tenis oynamamın ve böyle büyük maçları kazanmak için her gün antrenman yapmamın nedeni de bu.

"Korta çıktığımda kesinlikle keyif almaya ve burada olmak için yaptığım her şeyi hatırlamaya çalışıyorum."

Eğer iki elli vuruştan daha zarif olduğu düşünülen ancak kullanımı giderek azalan tek elli backhand vuruşlarının hayranıysanız Wawrinka, Tsitsipas, Federer ve Mayer'i çalışırken görmekten keyif alırdınız. Bu durum Federer'i kesinlikle memnun etti.

"Bunu görmek güzel," dedi Federer. "Tek elle vurduğunuzda kendinizi daha özgür hissediyorsunuz."

Rafael Nadal son yıllarda dip çizgiden daha hızlı vuruşlar yapan iki elli bir backhand'e sahip ve tıpkı Federer gibi Toprak Kralı da Mayer'in Arjantinli arkadaşı Juan Ignacio Londero'yu 6-2 6-3 6-3 yenerek son sekize kaldı.

Bu sonuç, 11 kez Fransa Açık şampiyonu olan oyuncunun üçüncü turda David Goffin karşısında bir set kaybetmesinin ardından geldi.

Kuradaki ilk 10 erkek seribaşı dördüncü tura yükselirken, aynı şey kadınlar kurası için söylenemezdi.

Cumartesi günü, dünya 1 numarası Naomi Osaka ve 23 kez grand slam kazanan Serena Williams çifte şok yaşayarak iki yarışmacıyı daha saf dışı bıraktı. Öyle bir derinlik ki, herhangi bir oyuncu herhangi bir günde hemen hemen herkesi yenebilir.

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Ancak yarışmacılardan bir diğeri, geçen yılın finalisti Sloane Stephens, eski şampiyon Garbine Muguruza'yı 6-4 6-3 yenmek için erken bir mola açığını kapattı.

Petra Martic ve Marketa Vondrousova, sıradan taraftarlar tarafından Williams ve Osaka kadar iyi tanınmasalar da Fransa Açık'a verimli bir giriş yaptılar.

Konta tarih yazıyor

Martic'in Kaia Kanepi'yi 5-7 6-2 6-4 ve Vondrousova'nın Anastasia Sevastova'yı 6-2 6-0 yenerek geri dönmesinin ardından her ikisi de ilk grand slam çeyrek finallerine yükseldi ve Salı günü karşı karşıya gelecek.

Jo Konta, Donna Vekic'i 6-2 6-4 yenerek 1983'te Jo Durie'den bu yana Roland Garros'ta çeyrek finale çıkan ilk Britanyalı kadın oldu.

Konta bu yıldan önce turnuvada hiç maç kazanamamıştı, ancak Martic ve Vondrousova gibi geçtiğimiz ay toprak zeminde gelişti.

2017'de Wimbledon'da yarı final oynadıktan sonra Nisan ayında kariyerinin en iyi dördüncü sırasından ilk 45'in dışına düşen Konta en iyi formuna geri dönüyor. O iki hafta Konta'nın ikinci turda Vekic'i üçüncü sette 10-8 yenmesini de içeriyordu.

SW19'da olduğu gibi Pazar günü de Wawrinka ve Tsitsipas arasındaki karşılaşma unutulmazdı.

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Kaynak: edition.cnn.com