Fransa Açık şampiyonu Simona Halep'i şaşkına çeviren 17 yaşındaki Amanda Anisimova kimdir?

İşte böyle, bir yıldız doğdu.

Amerikalı Anisimova, son şampiyon ve dünya 3 numarası Halep 'i Paris'te bir saat sekiz dakikada 6-2 6-4 yenerek Fransa Açık 'ta yarı finale yükseldi.

Bu galibiyetle Anisimova, Venus Williams'ın 1997 Amerika Açık'ta ikinci olmasından bu yana büyük bir yarı finale çıkan en genç Amerikalı kadın ve 1990'da Jennifer Capriati'den bu yana Roland Garros'ta yarı finale çıkan en genç Amerikalı kadın oldu.

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Ayrıca bu turnuvada henüz bir set bile kaybetmedi.

Anisimova galibiyetin ardından kortta "Buna inanamıyorum," dedi. "Çok çalışıyordum ama karşılığını böyle alacağımı düşünmemiştim. Bu gerçekten isteyebileceğim her şeyden daha fazlası."

Anisimova 31 Ağustos 2001'de, 11 Eylül terör saldırılarından iki haftadan kısa bir süre önce New Jersey'de doğdu. Anne ve babası Olga ve Konstantin, en büyük kızları Maria ile birlikte 1998 yılında Moskova'dan ABD'ye taşınmışlardı.

Babasının koçluğunu yaptığı aile, Anisimova üç yaşındayken bir tenis merkezi olan Florida'ya taşındı. Hem Rusça hem de İngilizce konuşabiliyor.

2018'de Anisimova, Indian Wells'te Petra Kvitova'ya karşı çarpıcı bir galibiyet alarak bu turnuvada 16. tura yükselmeyi de içeren atılımını yaptı.

Ayağındaki sakatlık sezonu geçici olarak durdurdu ve o yıl Fransa Açık'ı kaçırmak zorunda kaldı. Ancak sezonu Hiroshima'da ikinci olarak bitirdiği ilk WTA finaliyle kapattı ve ilk 100'e girmeyi başardı.

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Bu yıl tenisin geleceğinin bir parçası olarak görülen genç Amerikalı, Ocak ayında Avustralya Açık'ta 16. tura kadar yükseldi ve Nisan ayında Bogota'da ilk WTA şampiyonluğunu kazandı. Fransa Açık'ta 51. sırada yer alarak 2000'li yıllarda doğup büyükler çeyrek finaline ulaşan kadın ya da erkek ilk oyuncu oldu.

Ve şimdi de Roland Garros'ta üç kez finale yükselen Halep'i saf dışı bıraktı.

Anisimova, "Bugün kazanmak istiyorsam farklı bir şey yapmam gerektiğini biliyordum çünkü bu kolay kazanılacak bir maç olmayacaktı," dedi. "Performansımdan gerçekten çok memnunum çünkü bu şimdiye kadar oynadığım en iyi maçlardan biriydi."

Kurada kalan en genç oyuncu olan Anisimova, 2006'da Nicole Vaidisova'dan bu yana Roland Garros'ta son dörde kalan en genç oyuncu. Anisimova bir sonraki turda 8 numaralı Avustralyalı Ashleigh Barty ile karşılaşacak. Henüz 23 yaşında olan Barty, ABD'li Madison Keys'i 6-3 7-5 mağlup ederek ilk büyükler yarı finaline çıktı.

Diğer yarı finalde Büyük Britanyalı Johanna Konta ile Çek Cumhuriyeti'nden 19 yaşındaki Marketa Vondrousova karşılaşacak.

Bir büyük şampiyonluk kazanan son genç 2006 Amerika Açık'ta Maria Sharapova (19 yıl, 132 gün) olmuştu.

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Kaynak: edition.cnn.com