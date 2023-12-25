Fransa Açık: Monfils ve Paire'in çıkışıyla ev kuraklığı devam ediyor

Ancak Les Bleus için umut vaat eden bir günde Fransa Açık'ta ev sahibi son iki umudun da elenmesiyle ülke hala nihai atılımı bekliyor.

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Bu, 1983 yılında Roland Garros'un kırmızı toprağında bu başarıyı elde eden Yannick Noah'ın bir majör kazanan son Fransız olarak kalması anlamına geliyor. Bir geçiş dönemi yolda göründüğü için bu unvanı birkaç yıl daha elinde tutabilir.

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Benoit Paire'in maratoncu Kei Nishikori'ye 6-2 6-7 (8) 6-2 6-7 (8) 7-5 yenildiği heyecan dolu beş setlik mücadelenin ardından, Gael Monfils geçen yılın finalisti Dominic Thiem'e karşı 6-4 6-4 6-2 ile çok daha sakin bir şekilde ayrıldı.

Fotoğraflarla Fransa Açık Dokuzuncu Gün

Philippe Chatrier kortundaki yerliler umutsuzca bir Monfils zaferi istiyordu ancak Avusturyalı oyuncu turnuvanın en iyi vuruşlarından birini, üçüncü sette fileye sırtı dönükken dip çizgiden yaptığı kazanma vuruşunu yaptığında onlar bile alkışlamak zorunda kaldı.

'Büyük bir olay'

"Elimdeki tek seçenek buydu," dedi Thiem. "Topun çok uzağındaydım ve başka türlü oynayamazdım. Ve eğer top içeri girerse bu her zaman büyük bir olaydır."

Rafael Nadal 11 şampiyonluğuyla Fransa Açık'ta genellikle tarih yazan oyuncu olsa da rakibi Novak Djokovic, Jan-Lennard Struff'u 6-3 6-2 6-2 ile geçerek adını rekorlar kitabına yazdırdı.

Çeyrek finalde Alexander Zverev ile karşılaşacak olan dünya 1 numarası Sırp Djokovic, Fransa Açık'ta üst üste 10 kez çeyrek finale yükselen ilk isim oldu. Nadal, 2016'da üçüncü turda bileğindeki sakatlık nedeniyle turnuvadan çekilmek zorunda kalmasaydı muhtemelen onunla eşleşecekti.

Bir başka dönüm noktasında ise 17 yaşındaki Amanda Anisimova, İspanyol eleme oyuncusu Aliona Bolsova'yı 6-3 6-0 ile geçerek 1998'de Martina Hingis'ten bu yana Fransa Açık'ta çeyrek final oynayan en genç kadın oldu.

Sırada benzer bir şekilde 18 yaşındaki Wimbledon gençler şampiyonu Iga Swiatek'i 45 dakikada 6-1 6-0 ile geçen son şampiyon Simona Halep var.

Şovmen Monfils, 32 yaşında zamanın gerçekten de tükenmekte olduğunun farkına vararak kariyerinin son aşamalarına doğru daha fazla odaklandığını itiraf etti.

Ve onun için alışılmadık bir şekilde bir grand slam'de üç tur boyunca hiç set kaybetmedi. Thiem ile merakla beklenen karşılaşma öncesinde bolca enerjisi kalmıştı.

Erken liderlik

Ancak Thiem yaklaşık 20 dakika içinde 5-1'lik üstünlüğü ele geçirdi ve sarsılan Monfils bir daha toparlanamadı.

Belki de Monfils'in Thiem'i başa baş mücadelelerinde 4-0 geride bırakması Fransız oyuncunun sallantılı başlangıcına katkıda bulundu.

"Maça gerçekten de iyi başlamadım. Herhangi bir açıklamam yok," dedi Monfils. "İlk oyunda iki çift hata yaptım. Çok fazla hata yaptım, çok hızlı bir şekilde çok fazla hata yaptım. Agresif olmak istedim ama belki de fazla agresiftim."

Thiem'in hızlı liderliği kalabalığı susturdu ve Monfils'in kendisi de normalden daha sessiz olduğunu itiraf etti.

"Elbette beni seyirciyi biraz daha fazla kullanırken görmeye alışkınız ama koçla birlikte bazı şeyleri farklı yapmaya, başka bir şey denemeye karar verdik" dedi.

İlk üç turun her birinde bir set kaybeden Thiem'in iki saatin altında ilerlemesi, önündeki daha büyük sınavlar için tam da aradığı şeydi. Djokovic kurada Thiem'in yarısında yer alıyor, bu da olası bir yarı final karşılaşması anlamına geliyor.

Thiem, bir sonraki rakibinin Juan Martin del Potro olmamasından dolayı rahatlamış olabilir, zira Arjantinli sporcu aralarındaki dört mücadeleyi de kazandı. Onun yerine, 2009 Amerika Açık şampiyonu karşısında 7-5 6-3 3-6 6-3 kazanan ilk grand slam çeyrek finalisti Karen Khachanov ile karşılaşacak.

Buna karşın Del Potro ve Khachanov seyirciyi de işin içine katmakta hiç zorlanmadı.

Üç saatten fazla bir süre boyunca devasa forehand'lerini değiş tokuş ettiler ve Khachanov kırılma noktalarını daha iyi değerlendirdi.

Rus oyuncu ilk hamlede 5-5'te iki kurtarış yaptı ve ardından kırdı. Sarsılan del Potro ikinci servis oyununda 2-0 geriye düştü. Dördüncü oyunda ise Khachanov ilk oyunda bir çift kırılma puanı kurtardı ve hemen ardından kırdı.

Sinirlenen del Potro raketiyle kafasına vurdu ve bir başka sefer de saha kenarındaki çiçeklere bir tokat attı.

Ancak her zaman seyircinin favorisi olan del Potro, korttan coşkulu bir karşılama ile ayrıldı.

Daha önce Suzanne Lenglen kortunda 38. sıradaki Paire, 2014 Amerika Açık finalisti Nishikori karşısında neredeyse büyük bir geri dönüşe imza atıyordu.

Karanlığın Pazar gününü durdurmasının ardından iki set geride başlayan Paire, dördüncü setin heyecan verici eşitlik bozma mücadelesinde iki maç puanı kurtardı ve final setinde 4-1 ve 5-3 öne geçti.

Ancak Nishikori karar setlerinde zorlu bir müşteri. Beşinci setlerde 23-6'ya yükseldi ve son 12 setinin 11'ini aldı. Bir önceki turda Laslo Djere karşısında Japon baseliner 3-0 geriden gelip iki break aldı.

Paire, "Üç ya da dört sette kaybetmeliydim ama beşinci sette kazanmalıydım," diye özetledi.

Nishikori'nin bu uzun mücadelelerden sonra ödülü ne oldu?

Salı günü sadece iyi dinlenmiş bir Nadal.

Nishikori "Kolay olmayacak," dedi.

Paire için hala bir başarı

Yine de turnuva, vatandaşları Nicolas Mahut, 23 yaşındaki Antoine Hoang ve 20 yaşındaki Corentin Moutet için olduğu gibi Paire için de başarılı oldu.

Mahut'nun eski çiftler partneri Pierre Hugues Herbert, şimdi teklere odaklanıyor ve Mahut gibi iki setlik bir geri dönüşe imza attıktan sonra Paire'ye karşı destansı bir beş setlik mücadeleye girişti.

Muazzam bir backhand ve dokunuşa sahip büyük bir yetenek olarak kabul edilen Paire, geçmişte motivasyonla mücadele ettiğini ve maçlarda gezintiye çıktığını itiraf etti.

Ancak 30 yaşındaki oyuncu köşeyi dönmüş gibi görünüyor.

"Böyle duyguları daha fazla yaşamak istiyorum ve sezonun geri kalanında daha iyisini yapmaya devam etmek istiyorum" dedi.

1986'dan bu yana ilk kez hiçbir Fransız oyuncunun üçüncü tura çıkamadığı kadınlar kurasında Ashleigh Barty, Serena Williams'ın rakibi Sofia Kenin'i 6-3 3-6 6-0 yenerek arka arkaya grand slam çeyrek finali oynamaya hak kazandı.

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Büyüklerin ikinci haftasında yer almaya alışkın bir başka oyuncu olan Madison Keys ile karşılaşacak. Amerikalı oyuncu, Cumartesi günü dünya 1 numarası Naomi Osaka'yı eleyen Katerina Siniakova'yı 6-2 6-4 mağlup etti.

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Kaynak: edition.cnn.com