Fransa Açık: Kadınlar programında yapılan 'haksız ve uygunsuz' değişiklik eleştirildi

Yağmur nedeniyle Çarşamba günü oynanamayan yarı finaller, tek erkekler yarı finalleriyle aynı gün olan Cuma gününe ertelendi.

Cuma günü de yağmur beklendiği için organizatörler yarı finalleri Fransa Açık'ın 15,000 kapasiteli ana kortu olan Court Philippe Chatrier'den daha küçük kortlara taşımaya karar verdi.

Johanna Konta'nın Marketa Vondrousova ile karşılaşması Simonne Mathieu Kortunda gerçekleşirken, Ashleigh Barty ve Amanda Anisimova Suzanne Lenglen Kortunda karşılaşacak.

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Ancak WTA CEO'su Steve Simon, program yapıcılar tarafından alınan karardan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Simon, "Hava koşulları nedeniyle programlamanın zorlandığına şüphe yok ve WTA, Roland Garros'ta ortaya çıkan programlama sorunlarını anlıyor" dedi.

"Bununla birlikte, her iki kadın yarı finalinin de dış kortlarda oynanacak olması bizi son derece hayal kırıklığına uğrattı. Bu karar adaletsiz ve uygunsuzdur.

"Çok iyi oynayan ve buraya kadar gelmeyi başaran dört kadın, en büyük sahnede oynama haklarını kazandılar.

"Tüm oyuncuların olduğu kadar taraftarların da yararına olacak başka çözümlerin de mümkün olduğuna inanıyoruz."

İki kadın yarı finali Cuma günü TSİ 10.00'da başlarken, Roger Federer ve Rafael Nadal'ın mücadelesi Philippe Chatrier'de TSİ 11.50'de başlayacak.

Suzanne Lenglen kortu 10,000 kapasiteli ve Roland Garros'un ikinci gösteri kortuyken, yeni açılan Simonne Mathieu kortu 5,000 kapasiteli ve turnuvanın üçüncü gösteri kortu.

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Fransa Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Turnuva organizatörleri, adil olmak adına her iki kadın yarı final maçını da aynı gün aynı saatte oynatmaya karar verdi" denildi.

Bu maçların Philippe Chatrier Kortu yerine Suzanne Lenglen ve Simonne Mathieu Kortlarında oynanması mantıklı bir karardı çünkü ilk erkekler yarı finalinin Philippe Chatrier Kortunda saat 12:50'de başlaması planlanıyordu."

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"Philippe Chatrier Kortu'nda bir kadınlar yarı finali de düzenlenirse, ilk erkekler yarı finali büyük olasılıkla geç başlayacak ve ikinci yarı finalin tamamlanamaması riski ortaya çıkacaktır. Bu da adalet açısından sorun yaratabilirdi.

"Bu karar, mümkün olduğunca çok sayıda seyircinin Suzanne-Lenglen ve Simonne-Mathieu kortlarındaki iki prestijli maçı sadece 20 € (22.50 $) karşılığında izlemesine olanak sağlamaktadır.

"Ayrıca, hava koşulları da herhangi bir risk almak istemediğimiz anlamına geliyor."

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Kaynak: edition.cnn.com