Fransa Açık: Djokovic ve Halep Paris'te aksiyona hazır

Tek bir topa bile vurulmadığı için son şampiyon Halep, dünya 1 numarası Djokovic, Amanda Anisimova, Ashleigh Barty, Madison Keys, Alexander Zverev, Dominic Thiem ve Karen Khachanov kenardan izlemek zorunda kaldı.

Çarşamba günkü maçlar artık Perşembe günü oynanacak ancak öğleden iki saat önce başlayacak ve kadınlar yarı finallerinin oynanacağı günde hiçbir oyuncudan çifte görev yapması istenmeyecek.

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Program değişikliği

Halep'in kura çekiminin üst yarısında yer alan kadınlar finalisti, yarı finaller ve final arasındaki normal gün yerine turnuvayı bitirmek için muhtemelen art arda üç gün oynamak zorunda kalacak.

Bu arada, Johanna Konta ya da Marketa Vondrousova'dan biri olan alt yarı finalisti yarı finallerden önce iki gün izinli olacak.

Djokovic'in üst yarısındaki erkekler finalisti - dünya 1 numarası ya da 2018 finalisti Thiem olması bekleniyor - muhtemelen son dört günün üçünde oynamak zorunda kalacak ve çeyrek final ile yarı final arasında alışılagelmiş bir izin günü olmayacak.

Bu da hava koşullarının daha fazla gecikme yaratmayacağı varsayımına dayanıyor - ve Cuma günü yağmur yağma ihtimali oldukça yüksek.

Turnuva direktörü Guy Forget bir basın toplantısında "Yarın [Perşembe] için hava durumu iyi görünüyor, bu yüzden bu programla devam edebileceğiz" dedi. "Eğer bunu başarırsak, bu iyi bir başlangıç olur. Ondan sonra Cuma günü için endişeleneceğiz."

Roger Federer ve Rafael Nadal, Çarşamba günü oynayacakları gişe rekortmeni yarı final öncesinde iki gün izinli olacaklar.

Eğer Djokovic Zverev'i yenerse, Sırp tenisçi 2016'da Paris'te grand slam koleksiyonunu tamamlamasından bu yana ilk kez Fransa Açık'ta yarı finale yükselecek.

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Zverev Djokovic için bir sınav mı?

Aynı zamanda Djokovic'in üst üste dördüncü büyük turnuvasını kazandığı ve 1969'da Rod Laver'dan bu yana bunu başaran ilk isim olduğu yerdi.

Ancak Djokovic'in rakibi, dört karşılaşmasının ikisinde onu yendi ve grand slam'lerdeki referanslarını sorgulayan eleştirmenleri -şimdilik- haklı olarak susturdu.

Beşinci sıradaki Alman tenisçi, toprak tehlike adamı Fabio Fognini'ye karşı dört setlik etkileyici bir galibiyetin ardından geliyor ve fiziksel olarak geçen yıl Thiem'e çeyrek finalde yenildiği ve diz ardı kirişi sakatlığı nedeniyle aksadığı zamankinden daha iyi durumda. Üst üste üç kez beş setlik düello oynamıştı.

22 yaşındaki oyuncu Djokovic'i en büyük iki karşılaşmalarında, 2017'de toprak zemindeki Roma finalinde ve geçen yıl Londra'daki yıl sonu şampiyonası finalinde devirdi. Diğer iki karşılaşmayı Djokovic kazandı.

Zverev, "Açıkçası geçen yılki çeyrek final benim için çok talihsizdi, sakatlıkla biten final çok üzücüydü," dedi.

"Umarım bu yıl farklı olur ve harika bir maç olur."

Djokovic'in 12 ay öncesine göre daha formda olduğu tartışılmaz.

O zamanlar, dirsek ameliyatı geçirdikten aylar sonra 20. sıradaydı ve Marco Cecchinato'ya karşı şok bir çeyrek final yenilgisi yaşadı ve bu onu sinirlendirdi.

Djokovic bu iki haftada neredeyse hiç ter dökmedi ve ikinci kez üst üste dört majör kazanmaya çalışırken hiçbir sette dört oyundan fazlasını kabul etmedi.

Zverev'in ona verebileceği büyük sınav öncesinde zorlanmamak konusunda endişeli değildi.

"Kariyerim boyunca çok sayıda sıkı maç oynadım ve bu tecrübeme güvenebilirim," dedi 15 kez grand slam kazanan oyuncu. "Bu açıdan test edilmenin iyi olduğunu düşünüyorum, ancak aynı zamanda, ilerlemek ve yaklaşmakta olan şey için enerjiyi korumak da iyi."

Nadal Pazar günü finalde karşı karşıya gelebilir.

Halep için bir başka genç

Halep, 17 yaşındaki Anisimova ile kurada kalan en genç oyuncuyla karşılaşıyor. 1998'de Martina Hingis'ten bu yana Paris'te bu kadar genç bir oyuncu bu aşamaya gelmemişti.

Anisimova, Halep'in çift el backhand'inin hayranı ve kendisinin de iyi bir çift eli var.

Ancak Halep, bir başka genç oyuncu Iga Swiatek'i 6-1, 6-0, 45 dakikada devirdi.

Halep, "Eğer ikinci haftadaysanız, beklentileriniz daha büyük olur" dedi. "Bu yüzden kendimden daha fazlasını bekliyorum.

"Bir sonraki tur bu turnuvayı geçmek için büyük bir meydan okuma olacak."

Doğa Ana Çarşamba günü üstesinden gelinemeyecek bir zorluk olduğunu kanıtladı.

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Kaynak: edition.cnn.com