Fransa Açık: Carlos Alcaraz ve Iga Swiatek tenisin yükselen yıldızları

Onunki sporun arzuladığı türden bir meteorik yükseliş ve birçoklarının tahmin ettiği şeyi başarırsa - 19 yaşında Paris topraklarında Coupes des Mousquetaires'i kazanırsa - dünya çapında manşetlere çıkacak.

Tenisin elitleri genellikle yılın ikinci grand slam'i için Paris'e indiğinde, Rafael Nadal erkekler oyununun baskın gücü olurken, kadınlar bölümünün sonucu tahmin edilemez olmuştur. Son 10 yılda sekiz farklı kazanan oldu.

Alcaraz'ın yükselişi - geçen yılın başında dünya 141'incisiyken şu anda altıncı sırada - erkekler toprak kort tenisine çok ihtiyaç duyulan alternatif bir anlatı sunuyor.

İspanyol oyuncu bu yıl Rio de Janeiro, Barselona, Miami ve Madrid'de olmak üzere dört ATP şampiyonluğu kazandı ve ülkesinin başkentinde şampiyonluğa giden yolda Nadal, Novak Djokovic ve Alexander Zverev'i yendi.

Geçmişteki ve şimdiki oyuncular genç İspanyol'a övgüler yağdırdı.

Dört kez Fransa Açık şampiyonu olan Justine Henine geçen hafta Belçika gazetesi Sudinfo'ya verdiği röportajda Alcaraz'ın Nadal, Roger Federer ya da Novak Djokovic'ten "daha komple" olduğunu söylerken, Zverev onu "şu anda dünyanın en iyi oyuncusu" olarak tanımladı.

Djokovic gazetecilere "O kesinlikle özel biri" derken, Nadal da vatandaşının herkesi yenebileceğini kabul etti.

Toprak için yeni bir kral mı?

Yüksek övgüler yüksek beklentilere yol açıyor. Ancak elbette Alcaraz'ın ilk grand slam'ini kazanmasının önünde devler duruyor.

'Toprak Kralı' Nadal, 19 yaşında Roland Garos'ta 13 şampiyonluğundan ilkini kazandığından beri kırmızı toprakta neredeyse rakipsiz. Oyun tarihinde ondan daha iyi bir toprak kort oyuncusu yok.

Ancak Paris'te kazanması halinde rekor kırarak 22. büyük şampiyonluğunu elde edecek olan Nadal, ayağındaki sakatlıkla mücadele ediyor ve her zamankinden daha kırılgan bir durumda. Geç bir çekilme olmazsa, Nadal'ın 14. Fransa Açık tacına ulaşma mücadelesi Avustralyalı Jordan Thompson'a karşı başlayacak.

Djokovic son şampiyon ve 21 grand slam'de Nadal ile aynı seviyeye gelmeyi hedefleyecek. Tüm dikkatler Alcaraz'ın üzerinde olsa da Sırp tenisçi dünyanın bir numarası ve geçtiğimiz günlerde Roma'da sezonun ilk şampiyonluğunu kazanarak doğru zamanda form tuttu.

Diğerleri de çekişme içinde olabilir. Danill Medvedev, Djokovic'in dünya 1 numarasına yaklaşıyor ancak Rus oyuncu bugüne kadar tüm toprak kort sezonunu es geçti. ATP'nin "Yeni Nesil" yıldızları Zverev ve Stefanos Tsitsipasas'ın da bir an önce grand slamlerde verdikleri sözleri yerine getirmeye başlamaları gerekiyor.

Kadınlar toprak kortunu başka bir seviyeye taşımak

Iga Swiatek'in formu kadınlar tenisini biraz daha tahmin edilebilir hale getirdi.

Dünya 1 numarası 28 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı ve Fransa Açık'ı ikinci kez kazanması halinde Venus Williams'ın bu milenyumdaki 35 maçlık rekorunu egale edecek.

Fransa'nın başkentindeki zafer ayrıca Polonyalı tenisçiyi 2007-2008'de Justine Henin'den bu yana üst üste altı turnuva kazanan ilk kadın yapacak.

Bu sezon toprak kortta oynadığı dokuz maçta 20 yaşındaki Swiatek sadece bir set kaybetti. Tamamen formda bir Nadal'dan bu yana turnuva öncesi böyle bir favori olmamıştı.

Swiatek geçtiğimiz günlerde Roma'da düzenlenen Internazionali BNL d'Italia'da gazetecilere "Üzerimde sürekli bir baskı var," dedi. "Her hafta analiz yapmıyorum çünkü bunu yaparken oldukça yoruluyorum."

Polonyalı yıldız, sporun zirvesine ulaşmanın kaçınılmaz olarak getirdiği strese hazırlanmak için elinden geleni yapıyor ve PA Media 'ya konuşan psikolog Daria Abramowicz ile seyahat ediyor: "Ekip olarak biz ve tabii ki Iga'nın kendisi, başarı geldiğinde bunu düzgün bir şekilde yönetebilmek için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz.

"Günümüzde, özellikle de sosyal medya, mobil cihazlar ve diğer baskılar çağında, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kariyer yaratmak ve yönetmek, yüksek performans sporundaki neredeyse herkes için büyük bir zorluk."

Swiatek'in yükselişi, bu yıl spordan emekli olan üstün yetenekli Ash Barty 'nin kaybının yarattığı darbeyi yumuşatmaya yardımcı oldu.

Toprak zemini seven eski bir şampiyon olan Simona Halep de göz ardı edilmemeli.

Daha önceki maç sonrası basın toplantılarına katılmadığı için para cezasına çarptırılıp turnuvadan çekilmesinin üzerinden on iki ay geçtikten sonra Naomi Osaka Paris'te boy gösterebilir. Her ne kadar seri başı olmasa da, dört kez büyükler şampiyonu olan Osaka göz ardı edilmemeli.

ATP'de olduğu gibi WTA'da da en büyük isimler son zamanlarda yarışmacı olamadı. Bu, tenisin geleceğinin netleştiği grand slam olabilir.

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Kaynak: edition.cnn.com