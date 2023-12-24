Fransa, 303 Hindistan vatandaşını taşıyan Romanya uçağını insan kaçakçılığı şüphesiyle yere indirdi

Savcılığa göre Romanya merkezli Legend Airlines şirketine ait uçak Birleşik Arap Emirlikleri'nden Nikaragua'ya gidiyordu ve ikmal için Paris'in yaklaşık 150 kilometre doğusundaki Vatry havaalanında mola vermişti.

Fransız yetkililer isimsiz bir ihbar aldıktan sonra 21 Aralık'ta uçağa el koydu.

Havayolu şirketinin avukatı Liliana Bakayoko Cumartesi günü CNN'e bağlı BFMTV'ye yaptığı açıklamada, uçağın Avrupa Birliği dışında kayıtlı bir şirket tarafından kiralandığını ve Legend Airlines'ın bu uçuş için bilet satışına katılmadığını söyledi.

"Kabin ekibinin tamamı sorgulandı ve serbest bırakıldı" diyen Bakayoko, uçağı kiralayan şirketin Legend Havayollarının sadık bir müşterisi olduğunu ve daha önce de birkaç uçuş kiraladığını sözlerine ekledi.

Legend Havayolları devam eden soruşturmaları gerekçe göstererek şirketin kimliğini açıklamayı reddetti.

Fransız yasalarına göre organize insan kaçakçılığı 20 yıla kadar hapis ve 3.3 milyon dolara (3 milyon avro) kadar para cezasıyla cezalandırılıyor.

Uçaktaki küçükler o zamandan beri bakım için uygun devlet kurumlarına transfer edildi.

Tüm yetişkin yolcular Fransız yetkililer tarafından sorgulandı.

Paris Savcılığından yapılan açıklamada, "Yolculardan ikisi, taşımacılıktaki rollerinin diğerlerinden farklı olup olmadığını, ayrıca hangi koşullar altında ve hangi amaçla olduğunu tespit etmek için polis gözetiminde sorgulanıyor" denildi.

Savcılar, iki kişinin gözaltı süresinin Cumartesi günü 48 saat daha uzatıldığını söyledi. Soruşturmayı Paris Savcılığı'nın bir alt birimi olan Fransa Organize Suçlara Karşı Ulusal Yargı Yetkisi (JUNALCO) yürütüyor.

Hindistan'ın Fransa'daki büyükelçiliği Cumartesi günü yaptığı açıklamada, destek sağlamak üzere havalimanına konsolosluk personeli gönderdiğini ve yerel makamlarla temas halinde olduğunu söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com