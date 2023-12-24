Frank Lloyd Wright'ın 5 binası

İşte en unutulmaz beş binasının onun hayatı ve çalışmaları hakkında bize söyledikleri.

1910: Robie Evi (Chicago, Illinois)

1909 yılında Frank Lloyd Wright karısını ve altı çocuğunu terk etti. Avrupa'da, kendisine katılmak için Amerikalı kocasını terk eden sevgilisi Martha "Mama" Cheney ile tanıştı.

Wright Almanya'da, o güne kadarki çalışmalarının 100 litografisini içeren Wasmuth Portföyü'nün yayınlanmasını sağladı. Bu, Avrupalı modern mimarların ilk nesli için bir keşif oldu. Peter Behrens'in Berlin'deki ofisinde, mimarın genç asistanları Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius ve Le Corbusier'nin ilk baskıyı inceledikleri bir gün boyunca çalışmaların durduğu söylenir.

Açık planlı katları, alçak çatıları, şerit pencereleri ve uzun yatay çizgileriyle Wright'ın Prairie Evleri kendine özgü ve moderndi. Wright ve Mama Amerika'ya dönmeden önce, bunlardan en etkileyici olanı Wright'ın ilk asistanı Marion Mahony ve iç mimar George Mann Niedecken tarafından 28 yaşındaki Chicago'lu işadamı Frederick C. Robie için tamamlandı.

Çelik iskeleti ve tuğla kaplamasıyla evin inşası son derece gelişmiş kabul ediliyordu. 1963'te ABD Ulusal Tarihi Dönüm Noktası ilan edilen ev, 1941'de ve 1957'de olmak üzere iki kez yıkım tehdidi altında kalmıştır; her iki yıkım da 1926'dan beri sahibi olan Chicago İlahiyat Okulu tarafından gerçekleştirilmiştir.

"Wright, "Tüm bunlar, ruhani bir şeyi din adamlarına emanet etmenin ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor," diyor.

Şu anda orijinal haline döndürülmekte olan Robie Evi, Avrupa etkisinden bağımsız, özgün ve tamamen Amerikan mimarisinin ruhunu yansıtmaktadır.

1923: Imperial Hotel (Tokyo, Japonya)

Avrupa'ya kaçışıyla ilgili skandal, Wright'ın birkaç yıl boyunca yeni iş alamamasını sağladı. Daha da kötüsü, 1914'te bir erkek hizmetçi, annem için inşa ettiği Wisconsin'deki Taliesin'i ateşe verdi ve kaçarken onu, çocuklarını ve birkaç çalışanını baltayla öldürdü.

Tokyo'daki yeni Imperial Hotel'i tasarlama görevi mimarın kurtuluşu oldu. Hayatı boyunca Japon baskıları koleksiyoncusu olan Wright, şehri birçok kez ziyaret ederek Doğu ve Batı temalarını bir araya getiren tapınak benzeri bir avlu binası yarattı.

Tokyo'daki asistanı Arata Endo tarafından 1923 yılında tamamlanan bu ikircikli otel, Wright'a göre "bahçelerden, gömme bahçelerden ve teraslı bahçelerden, bahçe olan balkonlardan, yine bahçe olan sundurmalardan ve bahçe olan çatılardan oluşan bir sistemdi."

Proje üzerinde çalışmış olan iki genç Japon mimar Kameki ve Nobuko Tsuchiura, Wright'ın Wisconsin'deki ekibine katıldı. Nobuko ilk Japon kadın mimardı.

Birçok açıdan çekici olmasına rağmen, İmparatorluk bir çamur düzlüğünde yüzüyordu. Mayıs 1945'te ABD uçaklarının yangın bombalarıyla kısmen tahrip edilmiş ve 1945'ten 1952'ye kadar Amerikan güçleri tarafından işgal edilmişti. 1960'larda yerin derinliklerine gömüldü ve 1968'de yıkıldı.

Bugün var olsaydı, burası kesinlikle dünyanın kült otellerinden biri olurdu.

1939: Fallingwater (Fayette County, Pennsylvania)

Büyük Buhran'ın etkileri ve Bauhaus'tan etkilenen genç nesil Modern mimarların artan etkisiyle Wright'ın kariyeri durakladı.

1934 yılında Pittsburgh'lu zengin bir mağaza sahibi olan Edgar J. Kaufmann, 67 yaşındaki mimarı şehrin 65 mil güneydoğusundaki Laurel Highlands'da Bear Run'daki şelaleye bakan bir hafta sonu dağ evi tasarlaması için görevlendirdi.

Wright, Kaufmann ve eşi Liliane'ye şöyle yazmıştı: "Şelaleye sadece bakmanızı değil, onunla birlikte yaşamanızı istiyorum."

Sonuç, doğrudan akan suyun üzerine yerleştirilmiş, son derece özgün ve güzel bir evdi; açıkça modern olsa da manzaraya aitti. Cüretkâr bir yapı olan nehir kenarındaki konsol, beton kalıp söküldüğü anda sarkmış, oturma odasından merdivenle ulaşılan şelaleden sızan nem ise çatı ışıklarının sızdırmasıyla küflenmeye neden olmuş.

Yine de Fallingwater'a aşık olmamak zordu, adı bile "FLW" olduğunu zar zor gizliyordu. Şapkalı mimarıyla birlikte (Wright her zaman bir şovmendi) Time'a kapak oldu. Etkili dergi, bu zarif evi mimarın "en güzel işi" olarak tanımladı.

Wright'ın yıldızı yeniden yükselişe geçmişti. 1964'ten beri müze olan ve yüzyılın sonunda yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Fallingwater, gelecek nesilleri büyülemek ve onlara ilham vermek için güzel bir şekilde restore edildi.

Route 381 yakınlarındaki bir kafede söylenen bir tekerlemede "Frank Lloyd Wright akan suyun üzerine bir ev inşa etti/ki bunu gerçekten yapmamalıydı" deniyordu. Çoğumuz iyi ki yapmış diyoruz.

1959: Solomon R. Guggenheim Müzesi (New York)

Wright'ın 1940'ların ortalarında hayalini kurduğu Guggenheim - tek müzesi - tasarımları, İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan itibaren New York'a ve dünya çapındaki şehirlere hakim olan doğrusal modern Avrupa mimarisine büyük ölçüde aykırıydı.

Daha ziyade bir Nautilus kabuğuna benzeyen sarmal organik bir yapı olan tamamlanmış Guggenheim, 90 derecelik açılardan oluşan bir ızgarada ifade edilen işlevin rasyonel bir analizinden ziyade son derece kişisel bir mimari ifadeydi.

Wright'ın 91 yaşında ölümünden altı ay sonraki açılışından itibaren (Wright çalışmayı hiç bırakmamıştı), Guggenheim hem sevildi hem de nefret edildi. Onu sevenler özgürlük ve cüret duygusundan, geleneksel müze ve galerilerden radikal mimari kopuşundan keyif aldılar. Nefret edenler ise aykırı tasarımına karşı çıktılar.

Küratörlerin sürekli yükselen ya da alçalan bir spiralin duvarları boyunca tabloları asması ya da ziyaretçilerin bunları düşünmesi nasıl beklenebilirdi? Küratörler alçak tavanları sorguladıklarında Wright onlara "resimleri ikiye bölmelerini" söyledi.

Ne kadar tartışmalı olursa olsun, Guggenheim Wright'ı New York medyasına sevdirdi. Hatta Haziran 1956'da popüler TV bilgi yarışması programı "What's My Line? "a katıldı.

Bir sonraki Eylül ayında, Philip Morris'in sponsorluğunda ve sigara dumanı bulutları içinde gerçekleştirilen, din ve seksten şöhret ve mimariye kadar pek çok konunun ele alındığı "Mike Wallace Röportajı "na bir değil iki kez konu oldu. Wright bir Amerikan efsanesi haline gelmişti. Yine de azılı bir bireyci olarak kaldı ve Amerikan Mimarlar Enstitüsü'ne katılmayı reddetti.

1956: Illinois (gerçekleştirilmemiş)

Wright, Ekim 1956'da Chicago'nun devasa Hotel Sherman'ında düzenlenen bir basın toplantısında, bir kilometre yüksekliğinde sansasyonel bir gökdelen olan The Illinois için tasarladığı binayı tanıttı. Tüm gökdelenlerin en yükseği olan Illinois, Chicago park alanının muazzam yeşil dönümlerinden yükselecekti.

Mantığa aykırı bir şekilde, ya da öyle görünmüş olmalı, Illinois 88 yaşındaki mimarın genel olarak şehir fikrine bir karşı çıkışıydı. Televizyonda Mike Wallace'a dini inançları hakkında sorulduğunda söylediği gibi, Wright Tanrı'yı "g" ile değil "n" ile hecelediğini söyledi. "N" doğa içindi.

130.000 kiracı için tasarlanan Illinois, Wright'ın Amerikan şehrinin yatay yayılmasını kontrol altında tutma yoluydu. İkiz helikopter pistleri ve atom enerjisiyle çalışan 56 asansörüyle 528 katlı kule, Wright'ın yaşlandıkça daha da radikalleştiğini ve Prairie Evleri'ni ilk tanıttığından beri olduğu gibi hâlâ son derece yetenekli bir reklamcı olduğunu kanıtlasa da, bir hayal olarak kaldı.

Wright defalarca narsist ve egoist olarak tanımlanmıştır. Yine de olağanüstü yetenekli bir mimardı ve kişisel kayıplar ve düpedüz trajedi karşısında bile bundan asla şüphe etmedi.

Bir mahkemede mesleği sorulduğunda Wright "Dünyanın en büyük mimarı" cevabını vermiştir. (Üçüncü) karısı ona sitem etti.

"Başka seçeneğim yoktu Olgivanna," dedi ona. "Yeminliydim."

"Frank Lloyd Wright 150 Yaşında: Arşivi Aç mak" 12 Haziran - 1 Ekim 2017 tarihleri arasında New York Modern Sanat Müzesi'nde.

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Kaynak: edition.cnn.com