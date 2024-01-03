Öne çıkan hikayeler

Fotoğrafçı Marc Hom'dan riskli portreler ve Hollywood sırları

Danimarkalı fotoğrafçı Marc Hom moda dünyasının önde gelen ünlü fotoğrafçılarından biri

Anne Hathaway, Johnny Depp, Cher, Alicia Vikander ve Justin Timberlake gibi yıldızların portrelerini çekti.

Son 25 yıldır hedefleri, aktrislerden atletlere, modellerden hükümdarlara kadar sanat ve kültür dünyasının en büyük isimlerinden bazıları. Sadece onlara ünlü demeyin.

"'Ünlü' kelimesinden nefret ediyorum," diyor. "Bu kelime çok olumsuz ve yüklü. Ben 'dünya şahsiyetleri' demeyi tercih ediyorum."

Son kitabı "Profiller" (teNeues), kariyerinde kalıcı bir iz bırakan ve Anne Hathaway, Alicia Vikander ve David Beckham da dahil olmak üzere bakıcılıktan arkadaşlığa ve işbirliğine sıçrama yapan kişiliklere adanmıştır.

Hom, fotoğraflarına hayat veren şeyin bu samimi ilişkileri kurma ve besleme becerisi olduğuna inanıyor. Özneleri onun vizyonunu takip edecek ve kendilerini tamamen sürecin içine atacak kadar rahat hissediyor.

"İnsanlar size güvenmiyorsa harika bir fotoğraf çekemezsiniz. Eğer birbirinize karşı ortak bir saygınız yoksa, bu kafanızı duvara vurmaya benzer."

Burada objektifin arkasındaki en güzel hikayelerinden birkaçını paylaşıyor.

Sienna Miller'ın adanmışlığı

"Sienna Miller'ın arabadaki resmini gerçekten çok seviyorum çünkü çok sinematik bir hissi var ve göğüsler ve renk tonu nedeniyle hala oldukça şehvetli," diyor.

"O gerçekten de her şeyini ortaya koyan insanlardan biri. Bunu tekrarlamam gerekir mi bilmiyorum ama arabada otururken 'Bir saniye bekle!' dedi. Gömleğini yukarı kaldırdı ve göğüs uçlarına dokunarak dikleşmelerini sağladı ve 'Tamam, şimdi hazırım! Bunun oldukça komik olduğunu düşünmüştüm. Kesinlikle aklımda kaldı!"

Quentin Tarantino'nun korkusuzluğu

"Size söylüyorum, onu sevdim. İnanılmaz biriydi. Yaptıkları işe kendini adamış insanlarla tanışmak çok güzel ve kendilerini adadıklarında gerçekten %200 orada oluyorlar ve o da gerçekten bu adamlardan biriydi. (Tarantino'nun) 'Django Unchained' filminde de oynayan Nichole Galicia da oradaydı ve neredeyse çırılçıplak onun etrafında koşuyordu, yani ilham kaynağı buydu.

Olağanüstü biriydi. Hiç korkusu yoktu, umursamıyordu. Oldukça seksiydi ama ikisi arasında harika bir andı."

Anne Hathaway'in arkadaşlığı

"Oyuncularla çoğu zaman çok daha kırılgan bir durum söz konusu çünkü oradalar ama aslında orada olmak zorunda değiller. Bazen bir şeyi tanıtmak için oradalar ama bazı durumlarda, evet, bir aktörle sırf karşınızdakinin yaptığı şeyi sevdiğiniz için çalışıyorsunuz.

Anne Hathaway ile kariyerinin çok erken dönemlerinde tanıştım - üç ya da dört kez fotoğrafını çektim - ve o yaptığı işi yapmaya devam etti, ben de yaptığım işi yapmaya devam ettim. Zaman geçtikçe, aynı insanlarla tekrar tekrar çalışmaya başlıyorsunuz ve sonra insanlarla birlikte büyüyorsunuz. Bu yüzden kitabın önsözünü yazması için onu seçtim."

Johnny Depp ve Tim Burton'ın işbirlikleri

"Tim Burton ve Johnny Depp birbirleriyle erken tanıştılar ve (bir fotoğrafta) her şey onların ilişkisiyle ilgili. Birlikte çalışmaya devam ediyorlar - herkes biliyor!"

Marc Hom'un teNeues tarafından yayınlanan "Profiller" adlı kitabı şimdi çıktı.

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Kaynak: edition.cnn.com