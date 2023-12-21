Fotoğrafçı dünyanın en dramatik ritüel maskelerini belgeledi

Maskeli adamla karşılaşma dostane bir şekilde sona erdi, ancak meyve vermesi otuz yıldan fazla sürecek bir fikrin tohumunu attı. Rainier, adanın kabilelerini ve geleneklerini belgelemek için 10 yıl daha harcadıktan sonra "bağımlısı" oldu.

61 yaşındaki fotoğrafçı ABD'den telefonla yaptığı açıklamada, "Geleneksel maskelerin izini dünya çapında takip etmek istediğime karar verdim" dedi.

Tam da bunu yaptı ve altı kıtadan Moğol şamanların, Butanlı rahiplerin ve maske takanların dramatik portrelerini çekti. "Maske" adını taşıyan yeni kitabı, 130'dan fazla fotoğrafı bir araya getirerek maskelerin görünüm ve işlev çeşitliliğini vurguluyor.

Genellikle ruhani dünyalarla bağlantı kurabileceklerine inananlar tarafından inisiyasyonlarda, düğünlerde ve reşit olma törenlerinde kullanılan maskeler tanrıları, hayvanları ve ataları temsil ediyor. Bazıları yeterince sakin görünse de Rainier'in koleksiyonunda yer alan pek çok maske, geniş gözlü iblisler ve keskin dişli canavarlar gibi tedirgin edici, öteki dünyaya ait görünümlere bürünüyor.

Proje büyük ölçüde uzak kabile kültürlerine odaklanıyor. Ancak portrelerde daha tanıdık kostümler de yer alıyor: Japon samurayları ve Meksika'da Ölüler Günü'nde kullanılan kafatası maskeleri gibi. Rainier seyahatlerinde, Aziz Nicholas yortusunun arifesinde, Alp köylülerinin yarı keçi yarı şeytan "krampus" maskeleri takarak Hıristiyan ve pagan inançlarını birleştirdikleri Avusturya kırsalına bile gitti.

Rainier'in tek şartı, fotoğrafını çektiği maskelerin günümüz ritüellerinde hâlâ kullanılıyor olmasıydı: "İzleyiciye onların aslında canlı olduklarını ifade etmek istedim" diyen Rainier, "Onlar sadece yerel müzenizde camın arkasında duran tahta ya da kumaş parçaları değil" dedi.

Canlı olabilirler, ancak belgelenen ritüellerin çoğu tehdit altında, diyen Rainier, kendisini "modernite - bir tsunami gibi - dünyayı kasıp kavururken, zamana karşı bir yarış içinde" olarak tanımlıyor.

"Gelenekleri arşivlemeyi bir fotoğrafçı olarak görevim olarak görüyorum" diye ekledi. "Gelecek nesiller için değil ama belki de Yeni Gine'de 50 ya da 60 yıl sonra bu görüntülere bakıp büyükbabasının ya da büyük büyükbabasının uzun zamandır kayıp olan bir dansı yaptığını görecek ve kostümü tekrar eline alıp dans edebilecek genç bir adam olma ihtimali için.

"Fotoğrafçılık, dünyanın dört bir yanındaki geleneklerin canlandırılması, sürdürülmesi ve güçlendirilmesinde gerçekten güçlü bir rol oynayabilir."

Ortak insanlık

Tüm kostümlerin estetik ve işlevsel farklılıklarına rağmen, ortak noktaları da var. Rainier, tüm maskelerin bir şekilde doğal dünyaya gönderme yaptığını, ya gerçek anlamda - Kanada'da ayıları, Alaska'da kuzgunları ya da Burkina Faso'da kelebekleri andırdığını - ya da daha ruhani bir anlam taşıdığını söyledi.

Yerli ve geleneksel kültürler üzerine daha önce yazdığı kitaplar arasında dünyanın dört bir yanından dövmeler üzerine bir kitabı da bulunan Ranier, "İnsanlığın başlangıcından bu yana maskeler takıyoruz ve bunlar doğayla iç içe yaşayan, doğaya tapan, doğadan korkan kültürleri (temsil ediyor)" dedi. "Bu kostümleri Dünya'nın ötesindeki bir şeyle bağlantı kurmak için kullanıyorlar."

Rainier, kültürler, dinler ve çağlar boyunca maskelerin yaygın kullanımının insanlık hakkında evrensel bir şeyi de ortaya koyduğunu öne sürerek, aynı fenomenin modern bir ifadesi olarak Cadılar Bayramı kostümlerine işaret etti. İster öteki dünyaya açılan kanallar olarak hizmet etsin, ister geçiş ayinlerini simgelesin, maskeler "ölümlü insanın daha fazla bir şeye dönüşmesini sağlar" diye ekledi.

Rainier bu noktayı örneklemek için bir şamanın maskesini taktığında "hızla transa geçeceği" uyarısında bulunduğunu anlatıyor: "Maske kelimenin tam anlamıyla kişiliğinin hemen değişmesi için bir katalizör görevi gördü."

Ancak onun çalışmaları, maskeyi takan kişiyi değil, kostümün karakterini yakalamaya çalışıyor.

"Maskenin ruhunu belgelemeye çalışıyorum - izleyiciye maskelerin ve rollerinin neyle ilgili olduğuna dair bir ruh ve kutsallık duygusu aktarmaya çalışıyorum," diye açıklıyor.

Bir zamanlar ünlü manzara fotoğrafçısı Ansel Adams'ın asistanlığını yapmış olan Rainier, portrelerini aynı zamanda "çevresel" olarak görüyor ve arka planları genellikle öznelerin kendileri kadar göz alıcı oluyor. Görüntüler bazen dramatik, neredeyse uğursuz bir nitelik kazanıyor; kara bulutlar ya da sessiz arka planlar, kendi deyimiyle "kıyamet, karanlık ve büyülü gerçekçilik" duygusu yaratıyor.

Yine de Rainier, özneleriyle olan ilişkisini dostluk ilişkisi olarak tasvir ediyor. Gerekli güveni kazanmak bazen yıllar (ve kamerası olmadan sayısız ziyaret) alabiliyor. Fotoğrafçı kendi rolünü bir arşivci olarak görse de, yıllar boyunca tanık olduğu pek çok ritüele katılmaktan da kaçınmıyor.

"Kameramı bırakıp ateşin etrafında dans ettiğim anlar oldu," diyen Rainier'in artık kendine ait büyük bir maske koleksiyonu var.

"Bir fotoğrafçı olarak işimi yapmak için orada olduğumu düşünüyorum ama objektif olmak diye bir şey yok. Duygu ve heyecana kapılıyorsunuz."

Earth Aware Editions tarafından yayınlanan"Maske" şimdi satışa sunuldu.

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Kaynak: edition.cnn.com