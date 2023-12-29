Fotoğrafçı, banliyö İstanbul'unun gizli renklerini ortaya çıkarıyor

İster açık gökyüzüne karşı canlı kule bloklarını resmediyor olsun, ister küçük mimari detaylardan keyif alıyor olsun, 35 yaşındaki fotoğrafçı Türk metropolünü pastel boya ile renklendirilmiş bir oyun alanı olarak tasvir ediyor.

Bir telefon röportajında "Şehrin tarihi, antik ve nostaljik kısmını gördünüz," dedi. "Bu tür fotoğraflar gerçekten güzel - ben de onları seviyorum. Ama (en başından beri) farklı bir şey yapmak istedim."

Şehrin dış mahallelerini tarayan Torun'un fotoğraflayacağı binaları seçerken tek bir ön koşulu var: parlak renkli olmaları. Ardından yapıların gizli geometrilerini ortaya çıkarmak için zekice kompozisyonlar kullanıyor - girişlere doğru köşeli bir şekilde uzanan merdivenler veya banliyö cephelerinin desenli kaplamaları.

Ancak 2001'den beri İstanbul'da yaşayan fotoğrafçı, tasvirinin tamamen doğru olduğu yanılsamasına kapılmıyor (görüntüleri güzelleştirmek ve doygun tonlarını artırmak için Photoshop kullandığını açıkça belirtiyor). Görüntülerin çekildikleri mahalleleri temsil ettiğini de iddia etmiyor.

"Turistler oraya gitmez ve gitmelerini de tavsiye etmem" diye itiraf ediyor.

Değişim içindeki banliyöler

Bu görüntüler banliyölerdeki yaşamın gerçekçi olmayan güneşli bir portresini sunabilir, ancak aynı zamanda hızlı bir değişim geçiren mahallelere de nadir bir ışık tutuyor. İstanbul'un nüfusu 1990'ların başından bu yana iki katına çıktı ve bu büyümenin büyük bir kısmını şehrin dışı absorbe etti.

Torun, fotoğraflarındaki binaların çoğunun beş yaşından küçük olduğunu tahmin ediyor.

İstanbul'un çeperleri için "Sürekli değişen bir yer" diyor. "Çok fazla insan şehre göç ediyor, bu yüzden her zaman yeni konut talebi var - ve yeni teknolojiler ve mimariye yaklaşımlar da (değişiyor).

"Ama bunu (şehir merkezinde) göremiyorsunuz, çünkü bunlar şehrin gelişmekte olan kısmında - kenar mahallelerinde, sınırlarında oluyor."

Yapısal formlara yönelik keskin gözü, neredeyse sekiz yıl boyunca mimari tasarımcı olarak çalışmasından kaynaklanıyor. Torun, sektörde geçirdiği süre boyunca öncelikle konut binaları üzerinde çalışmış - şu anda Instagram hesabında paylaştığı ve bu görsellerin başlangıçta yapıldığı türden.

Cesur çizgileri ve düzleştirilmiş perspektifiyle bu fotoğrafların (150.000'den fazla takipçisinin olduğu) bu platforma çok uygun olduğu açık. Torun artık baskılar satıyor ve uluslararası fotoğraf fuarlarında sergiler açıyor olsa da, eğlenceli görüntüleri sadece memnun etmek için tasarlanmış.

Bu belki de fotoğrafçının iyimser mizacının bir belirtisi.

"Çalışmalarınız bir nevi kendinizin bir yansıması sanırım" diyor. "Ben de çalışmalarım aracılığıyla olumlu hisler yaymaya çalışıyorum. Sanırım bu benim kişiliğimin de bir parçası."

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Kaynak: edition.cnn.com