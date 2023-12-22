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Formula E: Yorumcu - 'Aman Tanrım, bu tam bir çılgınlık!

Yorumcular Formula E karşısında heyecanlandı

Nicholls "Heyecan verici ve öngörülemez" diyor

IndyCar efsanesi Franchitti "Bu bir meydan okuma" diyor

Pekin, Paris ve son olarak Buenos Aires de dahil olmak üzere dünyanın en ikonik şehirlerinden bazılarının sokaklarında gerçekleşen 11 yarışlık şampiyonada dokuz takım mücadele ediyor.

Motor sporları meraklısı Jack Nicholls ve IndyCar efsanesi Dario Franchitti, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca izleyiciye bu çılgın aksiyonu anlatmakla görevli yorumcu ikili.

İlk şampiyonanın Kuzey Amerika'da Formula 1'den daha popüler olduğu bildirilirken, 2015-16'nın ilk üç yarışı dünya çapında 56 milyon TV izleyicisi ve 1,45 milyar sosyal medya gösterimi çekti.

Her iki spor dalında da yorumculuk yapmış olan Nicholls, antrenman, sıralama ve yarışın aynı günde gerçekleşmesiyle - Formula 1'de bu üç günde gerçekleşiyor - Formula E'nin tahmin yürütmeyi sürdürdüğünü söylüyor.

Nicholls, CNN'in SuperCharged programı sunucusu Nicki Shields'e "Formula E'nin heyecanını ve öngörülemezliğini seviyorum" dedi.

2015-16 şampiyonasının Pekin'deki dramatik açılış yarışını tipik soluksuz bir üslupla anlatıyor: "Aman Tanrım, bu çılgınlık!"

"Formula E bir tahmin oyunu," diye ekliyor Nicholls. "Verileri toplamak için yeterli zaman yok, bu yüzden çok heyecanlı yarışlar oluyor. F1 saatte 200 mil hızla satranç oynarken, Formula E saatte 100 mil hızla dodgems oynuyor."

Dört kez IndyCar Serisi şampiyonu olan Franchitti, kokpiti yorum kutusuyla değiştirdikten sonra hala hızlanmaya çalıştığını kabul ediyor.

"Göründüğü kadar kolay değil," diyor Franchitti. "Yıllarca yarışlarda yorum yapan insanları izledim ve 'Bunu yanlış yapıyorsun!' dedim.

"İyi bir iş çıkarmaya çalışmak, nüansları izleyen taraftarlara aktarmak - bu bir meydan okuma ve kesinlikle hala öğreniyorum."

Meksika'da 12 Mart'ta yeniden başlayacak olan yarış serisinin dengeleri oldukça iyi durumda: Renault e.Dams pilotu Sebastien Buemi dört turun ardından sürücüler şampiyonasında ABT pilotu Lucas di Grassi'nin dört puan önünde lider durumda.

Britanyalı Sam Bird bu ayki Buenos Aires ePrix'sini kazandıktan sonra çekişme içine girdi - zafer DS Virgin Racing sürücüsünü 52 puanla Buemi'nin 28 puan gerisinde üçüncü sıraya yükseltti.

Böylesine öngörülemez bir yarış serisinde neler olabileceğini tahmin etmek belki zor ama Franchitti, 2009'dan 2011'e kadar F1 takımı Toro Rosso ile yarışan Buemi'nin bu sezon yenilmesi gereken adam olduğuna inanıyor.

"O kadar baskındı ki... hızı inanılmazdı."

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Kaynak: edition.cnn.com