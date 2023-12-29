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Formula E: Sürücünün fark yarattığı öngörülemez yarış serisi

Yeni Formula E sezonunun ilk beş yarışında beş farklı kazanan oldu

"Sürücü araçtan daha önemli" - Buemi

Yeni kurallar yarışları daha öngörülemez hale getiriyor

Öngörülemeyen beşinci Formula E sezonu, sekiz yarış kala sürücü ve takım şampiyonluklarını açık ara önde götürüyor.

Yeni kurallar, dar sokak pistleri ve zorlu tek günlük yarışlar nedeniyle sporun ana kahramanları için bu iyi bir haber; çünkü artık yıldız olan otomobil değil, tamamen sürücü.

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Nissan e.dams yarışçısı Sebastian Buemi CNN'e yaptığı açıklamada, "Formula E, sürücünün arabadan daha önemli olduğu son şampiyonalardan biri," diyor.

"Formula 1'de her şey araçla ilgili - en iyi sürücüyü en kötü araca koysanız bile kazanamaz.

"Formula E'de ise her şey sürücüye bağlı değil ama sürücünün performans üzerinde diğer şampiyonalardan çok daha büyük bir etkisi var."

2018/19 Formula E sezonu

Beşinci Sezon için F1'den Formula E'ye geçiş yapanStoffel Vandoorne da aynı fikirde: "F1'de olduğu gibi bir baskınlık görmüyoruz diyebiliriz.

"Formula E'de durum tamamen farklı - herkesin yarışı kazanma şansı var."

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Saldırı Modu

Formula E organizatörleri sürekli olarak gösteriyi geliştirmenin yollarını arıyor ve beşinci sezonda Atak Modu ve yeni bir yarış formatı bu inişli çıkışlı sezonda rol oynuyor.

Atak Modu, yarış çizgisinden çıkıp aktivasyon bölgesinden geçtiklerinde sürücüleri ekstra 25kw güç ile ödüllendiriyor. Sınırlı pil gücüyle, ekstra güç artışı son sıralarda ve alınan puanlarda gerçek bir fark yaratabilir.

Buemi, "Saldırı Modu konusunda biraz şüpheliydim ama pistte konumlandırma şekilleri, gidip etkinleştirmenin çok zor olduğu anlamına geliyor," diye açıklıyor.

"Bu da pek çok sollama olasılığı yarattı çünkü onu etkinleştirmeye giden kişi o kadar çok zaman kaybediyor ki bir pozisyon bile kaybediyor. Güç kazanımı da ilginç. Şimdiye kadar gerçekten çok iyiydi ve şovun gelişmesine yardımcı oluyor."

Beşinci Sezondaki ikinci bir yenilik de F1 gibi diğer serilerde kullanılan belirli sayıda tur yerine her E-Prix'nin 45 dakika artı bir tur sürmesi.

Yarış liderinin hızı, ekstra turun ne zaman devreye gireceğini belirlediğinden, rakipleri yarışı bitirmek için yeterli pil gücüne sahip olduklarından emin olmalıdır.

Yeni kural Pascal Wehrlein'ı çok etkiledi ve Meksika'da çizgiden önce gücü tük enince zaferi kaybetti.

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"Liderin ne yaptığını bilmek zorundasınız," diye açıklıyor Buemi. "Eğer lider çizgiyi 44 dakika 58 saniyede geçerse, planlanmamış ekstra bir tur atmanız gerekecek.

"Strateji açısından bu durum, ilk birkaç sezona kıyasla işi çok daha zorlaştırdı."

Zihinsel hokkabazlık

Vandoorne, bir yarışın sıcağında enerjiyi nasıl kullanacağını ve nasıl tasarruf edeceğini planlamanın sürücü için benzersiz bir zihinsel hokkabazlık hareketi olduğunu kabul ediyor.

HWA Racelab sürücüsü, "Formula E'de tüm yarış mesafesi boyunca yönetmemiz gereken bir enerji miktarımız var," diye açıklıyor.

"Sürekli olarak ileriyi düşünmeniz, yarışın sonlarına doğru, tüm aksiyonun gerçekleştiği o kızışma anında düşünmeniz gerekiyor. Bu her zaman kolay bir şey değil.

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"Yarışın sonuna doğru size geri dönebilir, bu yüzden her zaman bir şeyleri dengeliyorsunuz."

Karışıma yeni kuralların eklenmesi, FIA'nın elektrikli yarış serisini, sürücülerin sınırlarını zorladığı için hoş bir şekilde öngörülemez hale getirmeye yardımcı oldu.

Bir günlük yarış formatı, pistleri öğrenmek ve koşullara hakim olmak için çok az zamanları olduğu anlamına geliyor - Formula E'nin Hong Kong'daki ilk ıslak yarışında özellikle test edildiği kanıtlanan bir şey.

Seri, özel olarak inşa edilmiş yarış pistlerinin aksine, kaçış alanlarının rahatlığına izin vermeyen dar şehir merkezi pistlerinde yarışıyor, bunun yerine araba ezici bariyerler hataları cezalandırıyor.

Otomobiller ayrıca F1'in kanatlı yarış makinelerine kıyasla daha az bastırma kuvvetine sahip ve bu da rakip sürücülerin burun buruna yarışmasını ve pozisyon değiştirmesini kolaylaştırıyor.

2016/2017'de Formula E şampiyonluğunu kazanan Buemi, "Formula E'de çok fark yaratabilirsiniz" diye ekliyor.

"Marakeş veya Suudi Arabistan'daki yarışlara bakarsanız, yarışta 20 pozisyon kazanan insanlar var ki bu Formula 1'de göremeyeceğiniz bir şey - bunu sadece Mercedes yapabilir, başka kimse yapamaz.

"Yani yarışlar tüm bu karışım nedeniyle gerçekten öngörülemez."

Beşinci Sezon şampiyonluğu için heyecan verici mücadele 23 Mart'ta Sanya E-Prix ile Çin anakarasında devam ediyor.

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Kaynak: edition.cnn.com