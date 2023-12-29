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Formula E: Sürücünün fark yarattığı öngörülemez yarış serisi

Şu ana kadar her E-Prix'de farklı bir kazananla, sürücü FIA'nın elektrikli yarış Dünya Şampiyonası'nın Beşinci Sezonunda tüm farkı yaratıyor.

 and  Carmen Simpson
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Öne çıkan hikayeler

Formula E: Sürücünün fark yarattığı öngörülemez yarış serisi

Yeni Formula E sezonunun ilk beş yarışında beş farklı kazanan oldu

"Sürücü araçtan daha önemli" - Buemi

Yeni kurallar yarışları daha öngörülemez hale getiriyor

Öngörülemeyen beşinci Formula E sezonu, sekiz yarış kala sürücü ve takım şampiyonluklarını açık ara önde götürüyor.

Yeni kurallar, dar sokak pistleri ve zorlu tek günlük yarışlar nedeniyle sporun ana kahramanları için bu iyi bir haber; çünkü artık yıldız olan otomobil değil, tamamen sürücü.

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Nissan e.dams yarışçısı Sebastian Buemi CNN'e yaptığı açıklamada, "Formula E, sürücünün arabadan daha önemli olduğu son şampiyonalardan biri," diyor.

"Formula 1'de her şey araçla ilgili - en iyi sürücüyü en kötü araca koysanız bile kazanamaz.

"Formula E'de ise her şey sürücüye bağlı değil ama sürücünün performans üzerinde diğer şampiyonalardan çok daha büyük bir etkisi var."

2018/19 Formula E sezonu, heyecan verici yeni Gen2 araçlarının saatte 280 km'lik azami hızlara ulaşmasıyla heyecan dolu geçti. Sekiz farklı sürücü, kıran kırana geçen sezonda ilk sekiz yarışı kazandı.
Fransız Jean-Eric Vergne, üç yarış zaferi sayesinde geçen sezon kazandığı unvanı koruyarak spor tarihindeki ilk çifte şampiyon oldu.
Robin Frijns, 2018/19 sezonunun New York'taki son yarışında zafere ulaşarak sezonun ikinci E-Prix'sini kazandı.
Eski dünya şampiyonu Sebastian Buemi, 2018/19 sezonundaki ilk zaferini New York'ta düzenlenen iki yarıştan ilkinde elde etti.
Jean-Eric Vergne Bern'de elde ettiği sezonun üçüncü zaferiyle şampiyonadaki liderliğini 38 puana çıkardı.
Kendinden geçmiş bir Lucas Di Grassi, Berlin E-Prix'sini domine ederek sürücüler şampiyonasının zirvesindeki farkı kapattıktan sonra bunu şık bir şekilde kutladı.
Formula E nihayet dokuzuncu yarışta sezonun ilk galibini aldı ve Jean-Eric Vergne pole pozisyonundan finişe kadar lider giderek sezonun ikinci zaferini elde etti.
Hollandalı pilot Robin Frijns, ülkesinin ulusal Kral Günü'nü kutladığı gün Paris'te zafere ulaştı. Envision Virgin Racing pilotu bu sezon şimdiye kadar sekiz yarışı kazanan sekizinci farklı pilot oldu.
Mitch Evans'ın Roma ePrix'sindeki zaferi Jaguar'ın 1991'den bu yana motor sporlarındaki ilk zaferi oldu. Kivi, bu sezon şimdiye kadar yedi yarışta puan kazanan tek sürücü oldu.
Jean-Eric Vergne, şampiyonanın güney Çin'i ilk kez ziyaret ettiği Sanya'da zafere ulaşarak üç yarış üst üste puansız gittiği kötü form grafiğine son verdi
Edoardo Mortara Meksika'daki üçüncülüğünü, Venturi'nin Formula E'deki ilk zaferi olan Hong Kong'da birinciliği elde ederek destekledi. Sam Bird başlangıçta çizgiyi ilk sırada geçmişti ancak dört saatlik bir soruşturmanın ardından yarış lideri Andre Lotterer'in arkasına çarptığı için düşürüldü.
Eski dünya şampiyonu Lucas Di Grassi, sporun beş sezonundaki tartışmasız en heyecan verici yarış olan Meksika ePrix'sindeki zaferini kutluyor. Yarış lideri Pascal Wehrlein'in aküsü çizgiye metreler kala bitince Di Grassi içeriden geçip zaferi kaptı.
Santiago, Şili'de bunaltıcı bir öğleden sonra - tarihin en sıcak ePrix'si - Sam Bird, Parque O'Higgins Pisti'nde zafere ulaştı. Geçen sezonu üçüncü sırada tamamlayan Britanyalı, bu kez zirveye çıkma umudunu taşıyor.
Jerome d'Ambrosio, Suudi Arabistan'daki podyum finişini Marakeş'teki zaferle takip etti - Formula E'deki üçüncü zaferi - ve şampiyonanın zirvesinde erken bir liderlik elde etti.
Portekizli sürücü Antonio Felix da Costa'nın Jean-Eric Vergne ve Jerome d'Ambrosio'yu geride bırakarak kariyerinin ikinci Formula E galibiyetini elde etmesiyle sezon Suudi Arabistan'ın Ad Diriyah kentinde heyecan verici bir başlangıç yaptı.
2018/19 Formula E sezonu

Beşinci Sezon için F1'den Formula E'ye geçiş yapanStoffel Vandoorne da aynı fikirde: "F1'de olduğu gibi bir baskınlık görmüyoruz diyebiliriz.

"Formula E'de durum tamamen farklı - herkesin yarışı kazanma şansı var."

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Saldırı Modu

Formula E organizatörleri sürekli olarak gösteriyi geliştirmenin yollarını arıyor ve beşinci sezonda Atak Modu ve yeni bir yarış formatı bu inişli çıkışlı sezonda rol oynuyor.

Atak Modu, yarış çizgisinden çıkıp aktivasyon bölgesinden geçtiklerinde sürücüleri ekstra 25kw güç ile ödüllendiriyor. Sınırlı pil gücüyle, ekstra güç artışı son sıralarda ve alınan puanlarda gerçek bir fark yaratabilir.

Buemi, "Saldırı Modu konusunda biraz şüpheliydim ama pistte konumlandırma şekilleri, gidip etkinleştirmenin çok zor olduğu anlamına geliyor," diye açıklıyor.

"Bu da pek çok sollama olasılığı yarattı çünkü onu etkinleştirmeye giden kişi o kadar çok zaman kaybediyor ki bir pozisyon bile kaybediyor. Güç kazanımı da ilginç. Şimdiye kadar gerçekten çok iyiydi ve şovun gelişmesine yardımcı oluyor."

Beşinci Sezondaki ikinci bir yenilik de F1 gibi diğer serilerde kullanılan belirli sayıda tur yerine her E-Prix'nin 45 dakika artı bir tur sürmesi.

Yarış liderinin hızı, ekstra turun ne zaman devreye gireceğini belirlediğinden, rakipleri yarışı bitirmek için yeterli pil gücüne sahip olduklarından emin olmalıdır.

Yeni kural Pascal Wehrlein'ı çok etkiledi ve Meksika'da çizgiden önce gücü tük enince zaferi kaybetti.

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"Liderin ne yaptığını bilmek zorundasınız," diye açıklıyor Buemi. "Eğer lider çizgiyi 44 dakika 58 saniyede geçerse, planlanmamış ekstra bir tur atmanız gerekecek.

"Strateji açısından bu durum, ilk birkaç sezona kıyasla işi çok daha zorlaştırdı."

Zihinsel hokkabazlık

Vandoorne, bir yarışın sıcağında enerjiyi nasıl kullanacağını ve nasıl tasarruf edeceğini planlamanın sürücü için benzersiz bir zihinsel hokkabazlık hareketi olduğunu kabul ediyor.

HWA Racelab sürücüsü, "Formula E'de tüm yarış mesafesi boyunca yönetmemiz gereken bir enerji miktarımız var," diye açıklıyor.

"Sürekli olarak ileriyi düşünmeniz, yarışın sonlarına doğru, tüm aksiyonun gerçekleştiği o kızışma anında düşünmeniz gerekiyor. Bu her zaman kolay bir şey değil.

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"Yarışın sonuna doğru size geri dönebilir, bu yüzden her zaman bir şeyleri dengeliyorsunuz."

Karışıma yeni kuralların eklenmesi, FIA'nın elektrikli yarış serisini, sürücülerin sınırlarını zorladığı için hoş bir şekilde öngörülemez hale getirmeye yardımcı oldu.

Bir günlük yarış formatı, pistleri öğrenmek ve koşullara hakim olmak için çok az zamanları olduğu anlamına geliyor - Formula E'nin Hong Kong'daki ilk ıslak yarışında özellikle test edildiği kanıtlanan bir şey.

Seri, özel olarak inşa edilmiş yarış pistlerinin aksine, kaçış alanlarının rahatlığına izin vermeyen dar şehir merkezi pistlerinde yarışıyor, bunun yerine araba ezici bariyerler hataları cezalandırıyor.

Otomobiller ayrıca F1'in kanatlı yarış makinelerine kıyasla daha az bastırma kuvvetine sahip ve bu da rakip sürücülerin burun buruna yarışmasını ve pozisyon değiştirmesini kolaylaştırıyor.

2016/2017'de Formula E şampiyonluğunu kazanan Buemi, "Formula E'de çok fark yaratabilirsiniz" diye ekliyor.

"Marakeş veya Suudi Arabistan'daki yarışlara bakarsanız, yarışta 20 pozisyon kazanan insanlar var ki bu Formula 1'de göremeyeceğiniz bir şey - bunu sadece Mercedes yapabilir, başka kimse yapamaz.

"Yani yarışlar tüm bu karışım nedeniyle gerçekten öngörülemez."

Beşinci Sezon şampiyonluğu için heyecan verici mücadele 23 Mart'ta Sanya E-Prix ile Çin anakarasında devam ediyor.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

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