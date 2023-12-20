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Formula E, öncü kaşif Bertrand Piccard'dan hayran desteği alıyor

Rekor kıran havacı Bertrand Piccard CNN'in Supercharged programına konuştu

İsviçreliler kısa süre önce güneş enerjisiyle çalışan bir uçakla ilk dünya turunu tamamladı

Şimdi de Bertrand Piccard Formula E'ye destek vererek tamamen elektrikli yarış serisini canlandırıyor.

Aralık ayındaki Supercharged programında konuşan İsviçreli maceraperest, Formula E'yi elektrikli otomobilleri daha pratik ve çekici hale getirme konusunda öncülük ettiği için övdü.

Betrand Piccard Solar Impulse 2'nin kumandasında.

Supercharged sunucusu Nicki Shields, "Solar Impulse havacılık için neyse Formula E de araba yarışları için odur," dedi.

"Temiz teknolojinin nasıl seksi olabileceğini gösteren yeni bir laboratuvar. Artık sıkıcı ve pahalı bir şey değil, insanların gerçekten dikkatini çeken bir şey. Bu muhteşem bir şey."

Piccard ve vatandaşı Andre Borschberg, 23 günde 26.700 mil (43.000 kilometre) kat ettikten sonra Abu Dabi'ye inerek Temmuz ayında güneş enerjisiyle çalışan tarihi uçuşlarını tamamladılar.

Kokpitte sadece bir kişilik yer olan Piccard ve Borschberg, tamamlanması 16 ay süren 17 ayaklı macera boyunca Solar Impulse'ı dönüşümlü olarak kullandılar.

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Küçük kokpit, Boeing 747'den daha geniş olan 72 metrelik geniş kanat açıklığı ile tezat oluşturuyordu. 17.000 güneş pili ile kaplı dört pil, dört motora güç sağlıyordu.

"Bilim kurgu gibi hissettiriyor" diyor. "Güneşe bakıyorsunuz ve pervaneleri döndüren dört elektrik motorunuza bakıyorsunuz ve gürültü yok, kirlilik yok, yakıt yok ve sonsuza kadar uçabileceğinizi biliyorsunuz ... bu temiz teknolojilerin başarabileceği harikalar ve mucizeler."

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Güneş enerjili uçuş mücadelesini tamamlayan Piccard, şimdi bu başarısını yerde yenilenebilir enerjinin kullanımını teşvik etmek için kullanıyor ve geçen ay Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda yeni bir girişim başlattı.

"Önümüzdeki yıllara yönelik bir sonraki proje, şu anda oluşturmakta olduğum Dünya Temiz Teknolojiler İttifakı' na adanmışlığımdır.

"Benim için Solar Impulse projesinin gerçek başarısı budur. Bu projeyi başlatmamdaki amacım güneş enerjisi ve temiz teknolojileri teşvik etmek için güvenilir bir araca sahip olmaktı."

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Formula E şu anda kış tatilinde ancak 18 Şubat'ta Buenos Aires ePrix ile geri dönüyor - 2016-17 dünya şampiyonasının üçüncü turu.

Mevcut sezon Hong Kong ve Marakeş'teki yeni yarışlarla açıldı ve 2017 ortasında ilk kez düzenlenen Montreal ve New York yarışlarıyla sona erecek.

Piccard'a göre spor popülerlik açısından tek bir yöne doğru ilerliyor ve araç sahiplerini eski enerjilerden yeniye geçiş yapmaya ikna etmeye yardımcı oluyor.

"Araba yarışlarının geleceği bu. İnsanlar artık çok fazla gürültü çıkaran, çok fazla kirlilik yaratan arabalardan bıkmaya başladı. Geçmişe değil, geleceğe gitmelisiniz."

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Kaynak: edition.cnn.com