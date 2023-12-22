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Formula E: Öncü elektrikli yarış serisi Buenos Aires sokaklarında devam ediyor

Formula E Buenos Aires ePrix için 6 Şubat'ta

Şampiyonluk yarışı 3 turun ardından "inanılmaz derecede yakın"

Venturi'nin ortak sahibi Leo DiCaprio Papa ile buluştu

Elektrikli otomobiller için yarış şampiyonası, 6 Şubat Cumartesi günü Arjantin'de "Lightning Bites" olarak adlandırılan ePrix için 11 turun dördüncüsü için güçleniyor.

Renault e.dams yarışçısı Sebastien Buemi'nin ABT Audi'den rakibi Lucas di Grassi'nin sadece bir puan önünde yer aldığı şampiyona mücadelesinde rakip pilotlar dişlerini sıkıyor.

Di Grassi, "Taraftarlar bu sezon her bir detayın çok önemli olduğu inanılmaz yakın bir şampiyonanın tadını çıkarıyor," diyerek heyecanını dile getirdi.

Pekin'deki sezon açılışını kazanan Buemi ise arkasını kolluyor: Uruguay'daki son zaferinden sonra gazetecilere "Lucas gerçekten çok yakın ve istikrarlı, bu yüzden odaklanmaya devam etmeliyiz" dedi.

'Formula E'de asla bilemezsiniz!

Formula E Arjantin'e ulaşırken, 2015/2016 pilotlar tacı için iki kişinin tango yapma zamanı geldi mi?

CNN'in 13 Şubat'ta yayınlanacak yeni SuperCharged programının sunucusu Nicki Shields, "Sizce onları birlikte dans ettirebilir miyiz?" diye sordu.

"Buemi ve Di Grassi arasında bir puan varken, pistte nasıl mücadele edeceklerini görmek eğlenceli olacak.

"Renault ve Audi takımları çok güvenilir ve istikrarlı olma eğilimindeler ve şampiyona kesinlikle oldukça hızlı bir şekilde iki atlı bir yarışa dönüşebilir.

"Ancak geçen yıl ilk altı yarışta altı farklı kazananımız oldu ve sokak pistleri çok acımasız, en küçük bir hata size tüm bir yarışa mal olabilir. Yani Formula E'de ne olacağını asla bilemezsiniz!"

Buemi ve Di Grassi, Arjantin'in ulusal dansı olan tangoda olduğu gibi sıkı bir unvan mücadelesine kilitlenmiş olabilirler.

Efsaneye göre bu tutkulu dans, bu hafta sonu Formula E fantezisine ev sahipliği yapacak olan başkent Buenos Aires sokaklarında doğdu.

Geçen sezonun açılış ePrix'sinde eski sürücüler Michela Cerruti ve Juan Manuel Lopez tango dersleri almışlardı ama bu yıl dans pistine çıkan birini görecek miyiz?

Shields, "Belki de kazanandan bir tango dansı istemem gerekecek" diyor. "Daha önce Buenos Aires'te tango dersleri almıştım ve çok eğlenceliydi."

Modaya uygun ortam

En azından sürücüler dans pistinde olmasa bile pistte bir tur atarak kaslarını esnetebilirler.

Buenos Aires ePrix'sinin kentsel konumu, şık Puerto Madero bölgesinin sahil park alanıdır.

2,4 kilometrelik (1,5 mil) pist yaklaşık 200 kph (124 mph) azami hız ve dördüncü ve altıncı virajlar arasında test amaçlı bir viraj sunuyor. Pole pozisyonu 2015 yılında bir dakika 9.134 saniyede elde edilmişti.

Shields, "Bu benim en sevdiğim yarışlardan biri olmalı çünkü Buenos Aires çok canlı ve herkes için harika bir yer" diye ekliyor.

"Pist saat yönünün tersinde. Geçen yıl oldukça engebeliydi ama oldukça da hızlı bir pist."

Salvador Duran ve Mike Conway'in elektrikli gride geri dönmesiyle Arjantin'de dikkat edilmesi gereken bazı yeni ama tanıdık yüzler var.

Daha önce Dragon Racing'in test pilotu olan Conway, 1997 Formula 1 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve ile yolların ayrılmasının ardından Venturi takımının başına geçti.

Eski bir IndyCar galibi olan İngiliz Conway, "Sokak pistlerini her zaman sevmişimdir," dedi. "Bu serinin bir parçası olmak heyecan verici."

Duran, geçen yıl dokuz turda yarıştığı Team Aguri'ye sezonun geri kalanında Nathanael Berthon'un yerine katılıyor.

"Özellikle evim olan Meksika'daki yarışı dört gözle bekliyorum" diyen Duran, Mart ayındaki yarışa geri döneceği için heyecanlı.

Papalık onayı mı?

Venturi takımının ortak sahibi Leonardo DiCaprio, "The Revenant" filmindeki oyunculuğu için aldığı övgülere ara vererek Buenos Aires'ten gelen Papa Francis ile bir araya geldi.

İkili, kendi adını taşıyan vakfı çevrenin korunmasını destekleyen Amerikalı aktörün kalbine yakın bir konu olan iklim değişikliğini tartıştı.

DiCaprio aynı zamanda Formula E'nin de elçisi ve Buenos Aires ePrix'sinin, sporun yeşil kimliğinin altını çizmeye yardımcı olmak için yapraklı park alanında yapılmasını onaylayabilir.

Aynı zamanda sporun resmi pit şeridi muhabiri olan Shields, "Bunu neden yaptığımızı hatırlatmak için gerçekten iyi bir fırsat," diye açıklıyor.

"Puerto Madro'da güzel yeşil yapraklar ve ağaçlarla çevriliyiz ve orada da yarışıyoruz. Bu yan yana geliş bize Formula E'nin neyle ilgili olduğunu, yani şehirlerimize sıfır emisyon getirme ihtiyacını hatırlatıyor."

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Kaynak: edition.cnn.com