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Formula E: Oliver Rowland elektrikli yarış serisinde parlama zamanının geldiğini düşünüyor

Oliver Rowland Formula E'deki büyük çıkışını en iyi şekilde değerlendiriyor

Nissan e.dams sürücüsü, "20 yıl fedakarlıklarla geçti" diyor

Daha fazla elektrik başarısı hedeflerken F1 "artık" radarında değil

Rowland parlamak için 20 yıldır bekliyordu ve Formula E sonunda ona yarış kariyerine ışık tutma şansı verdi.

Nissan e.dams sürücüsü, bu hafta sonu Bern'de düzenlenecek İsviçre turu öncesinde CNN Sport 'a yaptığı açıklamada, "Sonunda yeteneğimi gösterebileceğim ve gerçekten başarılı olabileceğim bir yere gelebilmek için 20 yıl boyunca fedakarlık yaptım" dedi.

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"Ailem beni her zaman destekledi ve çok çaba sarf etti, bu yüzden onlara borcumu ödemek ve her şeye değdiğini göstermek güzel.

"Herkes mutlu ve ben de iyi bir yerdeyim - şu anda hayattan memnunum."

"Son derece politik"

Doğal olarak rahat ve iyimser olan Rowland, kenardan izlemenin ne kadar sinir bozucu olabileceğini bilecek kadar motor sporlarının sınırlarında zaman geçirdi.

Formula E'nin Beşinci Sezonu için Nissan e.dams ile son dakikada imzaladığı anlaşmadan önce, önce Renault'da bir geliştirme sürücüsü ve ardından Williams takımında bir genç sürücü olarak Formula 1 'in kanatlarında bekliyordu.

"Uzun bir süre Formula 1 hayalinin peşinden koştum ve buna çok yaklaştım," diye anlatıyor 26 yaşındaki Rowland.

"Formula 1'de çok şey gördüm; son derece politik ve her zaman en yetenekli adamlar oraya ulaşamıyor; çeşitli farklı faktörler var ve dürüst olmak gerekirse bundan biraz yoruldum.

"Formula E'ye geldim ve bana taze bir nefes gibi geldi. Burada olduğum için çok mutluyum.

"Formula 1 hiçbir şekilde radarımda değil. Formula E'nin gittiği yöne bakınca geleceğin burada olduğunu düşünüyorum. Formula E'de kendime gerçekten bir isim yapabilirsem, başka bir yere bakmam için hiçbir neden yok."

Listenin başında

Rowland'ın elektrik şampiyonasına giden yolu, eski arkadaşı Alexander Albon'a Toro Rosso ile Formula 1'de yarışması için bir şans teklif edilmesiyle açıldı ve Nissan e.dams'in hızlı bir şekilde yerine birini bulması gerekti.

Rowland, "Takım Alex ile Ağustos ayında Formula E için sözleşme imzaladı ve o zaman biraz hayal kırıklığına uğramıştım," diye açıklıyor. "Ancak onunla işler ilerledi ve Formula 1'e geçti ve sanırım aranacaklar listesinin başında ben vardım.

"Valencia'daki testlere son anda katıldım, ıslak zeminde bir günü tamamlamayı başardım ve her şey aşağı yukarı böyle başladı."

Rowland, Yorkshire'da büyüyen genç bir go-karter pilotuyken hafta sonlarını Albon ve ailesiyle birlikte yarışarak geçirirdi. "Onu çok iyi tanırdım," diye ekliyor.

Peki, yarış padoklarını fiilen değiştirdiklerinde eski arkadaşıyla konuştu mu?

"Evet tabii ki," diyor gülerek. "Sadece sezon için iyi şanslar dilemek ve teşekkür etmek için!"

Kesinlikle baskı yok

Dört takım şampiyonluğundan üçünü kazanan Nissan e.dams'e paraşütle atlamak Rowland'ın takımdaki ilk tam sezonuna da alışması anlamına geliyordu.

Rowland, "Nissan bu ilk yılda öğrenmem gerektiği konusunda çok netti ve sonuç almam için kesinlikle hiçbir baskı yoktu," diye açıklıyor.

"Sanırım bu işleri daha da kolaylaştırıyor çünkü sahaya çıkıp performans göstermem için omuzlarımda hiçbir baskı yoktu ve sonuçta bunu yapabildim."

Rowland Beşinci Sezonda biraz sürpriz bir paket oldu. "Çaylak" hataları olsa da, Rowland yarış galibiyetlerini kaçırdığı için şanssızdı ve potansiyeli iki podyum ve üç pole pozisyonu ile vurgulandı.

Britanyalı aynı zamanda Formula 1'in zorluklarından yeni çıkan ve çaylak Formula E sezonlarında yarışan Felipe Massa ve Stoffel Vandoorne'u da geride bıraktı.

Bitime üç yarış kala pilotlar sıralamasında dokuzuncu olan Rowland, "Bu son derece tatmin edici," diyor.

"Bir yarış pilotu olarak her zaman kendi yeteneklerinize inanmak istersiniz ama aynı zamanda kendinizi kanıtlamanız da gerekir. Bu yüzden sadece çaylaklara karşı değil, aynı zamanda eski Formula E şampiyonlarına karşı da yarışmak... performansımı diğerleriyle birlikte değerlendirmek çok güzeldi.

"Sanırım sürücüler arasındaki yerimi sağlamlaştırdım ve bu saygıyı kazandım.

"Formula E son derece rekabetçi ve tüm sürücüler son derece arkadaş canlısı, hepimiz çok iyi arkadaşız. Ama zorlamaya devam etmek zorundayım çünkü bu seviyede bu tür adamlara karşı olduğunuzda, her zaman ekstra küçük bir avantaj arıyorlar."

Nissan e.dams takım arkadaşı Sebastian Buemi'yle birlikte, öncelikli görevleri takımın sezonun ilk galibiyetini almak.

Rowland, "Şu ana kadar bir yarış kazanamadığımız için gerçekten çok şanssız olduğumuzu düşünüyorum" diye ekliyor. "Zorlamaya devam edeceğiz."

Bunun ötesinde Rowland, İngiltere'de kendi izinden gitmeyi uman genç yarışçılar için go-kart takımı Oliver Rowland Motorsport'u çalıştırmaya devam ediyor.

Rowland, "Onlar yarışırken ve ben yarışırken hepsi kamyonun içinde oturuyor ve büyük ekrandan izliyorlar," diye açıklıyor. "Yani Formula E'ye büyük ilgi duyuyorlar ve hepsi de benim yaptığımı yapmaya çok hevesliler.

"Gençlere yardımcı olmak için yapabileceğim her şeyi her zaman yapacağım.

"Bir zamanlar bulunduğum yere bir şeyler geri vermek son derece önemli."

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Kaynak: edition.cnn.com