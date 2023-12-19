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Formula E: Moskova ePrix'si dünya şampiyonasından çıkarıldı

Moskova ePrix'si iptal edildi

Yarış 4 Haziran'da gerçekleşecek

Bir sonraki Formula E yarışı 21 Mayıs'ta Berlin'de

Tamamen elektrikli yarış serisinin organizatörleri Cuma günü yaptıkları açıklamada "öngörülemeyen koşullar" nedeniyle 4 Haziran Cumartesi günü yapılması planlanan Moskova ePrix'sinin iptal edildiğini duyurdu.

Formula E'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Formula E, yolların kapatılmasıyla ilgili son ve öngörülemeyen koşullar nedeniyle Rusya'nın başkentinde yarışmama kararı almıştır" denildi.

Geçen yıl Nelson Piquet Jr. tarafından kazanılan açılış yarışında sürücüler Moskova'nın simge yapıları Kızıl Meydan ve Kremlin'in yanından geçen 1,5 millik (2,4 kilometre) bir sokak pistinde yarışmışlardı.

Formula E CEO'su Alejandro Agag, alternatif bir yer bulmak için çaba sarf edildiğini ancak başarısız olunduğunu söyledi.

Agag yaptığı açıklamada, "Monako'ya dönmek de dahil olmak üzere tüm olasılıkları araştırdık, ancak ne yazık ki bu kadar kısa sürede yer değişikliğini organize edemedik" dedi.

"Şimdi Berlin'de kalan üç yarışa ve şampiyonluk mücadelesinde heyecan verici bir sonuca ulaşacağımızdan emin olduğum Londra'daki çift yarışa odaklanacağız."

Abt Schaeffler pilotu Lucas di Grassi'nin Renault e.Dams pilotu Sebastien Buemi'ye karşı 11 puanlık bir üstünlüğü bulunuyor ve geriye sadece üç yarış kaldı.

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2015-16 dünya şampiyonasının dokuzuncu turunun iptali, Fransa'nın başkentinin yedinci bölgesindeki Les Invalides'i çevreleyen sokaklarda yarışan sürücüleri izleyen 20.000 kişilik bir kalabalığın izlediği Paris ePrix'inin son derece başarılı geçen ilk turundan iki hafta sonra gerçekleşti.

Son Formula E şampiyonu Piquet Jr. CNN'e verdiği demeçte "Pist inanılmaz, artık favorilerimden biri" dedi. "Atmosfer, insanlar, ünlüler, gelinmesi gereken bir yarış. Kolaylıkla ilk üçe girer, belki de en iyisi."

Yarışı izlemek için sokakları dolduran hayranlar, ikinci sezonunu yaşayan bu yeni yarış serisinden çok etkilendiler.

CNN'e konuşan Lisa Barthelemy, "Formula E'nin çok ilginç olduğunu düşünüyorum," dedi. "Bu Paris'te ilk kez oluyor. Umarım başka yarışlar da olur. Çok geleceğe yönelik."

Kısaltılmış 10 yarışlık dünya şampiyonasının sekizinci turu 21 Mayıs'ta Berlin'de, son iki turu ise Temmuz ayının ilk hafta sonunda Londra Battersea Park'ta gerçekleşecek.

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Kaynak: edition.cnn.com