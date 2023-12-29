Formula E: Mercedes-Benz ve Porsche yeni şampiyonaya katılacak

İki motor sporları devi, Formula E tarihinin en yoğun sezonunda rakipleri BMW ve Audi ile ilk kez karşı karşıya gelecek.

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Yeni katılımlarla birlikte griddeki araç ve sürücü sayısı 24'e yükselecek ve diğer tüm yarış kategorilerinden daha fazla üretici katılmış olacak.

Beş yıl önceki başlangıcından bu yana Formula E, yeşil seyahati teşvik etme konusunda ön saflarda yer aldı ve dünyanın en prestijli üreticilerinden bazıları hızla büyüyen seriye katıldı.

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Mercedes, HWA Team'e bağlı olarak, takımın lansmanından önce suyu test etmeye başladı bile.

Alman üretici, önceki beş sezonda zafere ulaşarak gerçek bir Formula 1 hanedanlığı inşa ediyor ve üst üste altı şampiyonluk kazanmak için şimdiden ilk sırada yer alıyor.

Yeni destinasyonlar

Londra ve Seul'ün de eklenmesiyle önümüzdeki sezon dört kıtada 12 şehirde 14 yarış düzenlenecek.

İngiltere'nin başkentinde, hem kapalı hem de açık bölümleri içeren benzersiz bir pistte gerçekleşecek olan çift yarışla sona erecek.

Formula E'nin kurucu ortağı ve CEO yardımcısı Alberto Longo, "Gelecek sezon, ABB FIA Formula E Şampiyonası'nın kısa tarihindeki en heyecan verici ve merakla beklenen sezon olacak" dedi.

Longo sözlerine şöyle devam etti: "Formula E'yi ve elektrik hareketini destekleyen şehir ve başkentlerin listesine baktığımızda, bugüne kadarki en uzun ve en kapsamlı takvim olduğunu görüyoruz."

Yeni kurallar

Yeni üreticiler ve varış noktalarına ek olarak, sezon için yeni bir dizi kural da olacak.

Örneğin, sürücülere rakiplerine karşı avantaj sağlayan bir özellik olan atak modunu kullanırken araçların 10 kilowatt daha fazla gücü olacak.

Eleme grup aşamalarındaki en hızlı sürücüye de ekstra bir puan verilecek.

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Bu yılki şampiyona, şimdiye kadarki 10 yarışta sekiz kazananla fevkalade öngörülemez oldu.

Techeetah pilotu Jean-Éricc Vergne, Audi Sport'tan Lucas di Grassi'nin altı puan önünde sıralamada lider durumda.

Longo, "Sportif düzenlemelerde yapılan değişikliklerin yanı sıra," dedi, "yarışlar her zamankinden daha da yoğun ve tahmin edilemez olma potansiyeline sahip."

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Kaynak: edition.cnn.com