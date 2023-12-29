içeriğe geç
Kayıt olmak Abone Ol
SporHaberlermotor sporları

Formula E: Mercedes-Benz ve Porsche yeni şampiyonaya katılacak

Porsche ve Mercedes-Benz, tamamen elektrikli serinin 2019/20 sezonu için yeni tampon takvimini açıklamasıyla birlikte önümüzdeki yıl Formula E'de yarışacak.

 and  John Stellmacher
3 dakikada okunur
2018/19 Formula E sezonu, heyecan verici yeni Gen2 araçlarının saatte 280 km'lik azami hızlara....aussiedlerbote.de
2018/19 Formula E sezonu, heyecan verici yeni Gen2 araçlarının saatte 280 km'lik azami hızlara ulaşmasıyla heyecan dolu geçti. Sekiz farklı sürücü, kıran kırana geçen sezonda ilk sekiz yarışı kazandı..aussiedlerbote.de

Formula E: Mercedes-Benz ve Porsche yeni şampiyonaya katılacak

İki motor sporları devi, Formula E tarihinin en yoğun sezonunda rakipleri BMW ve Audi ile ilk kez karşı karşıya gelecek.

OKUYUN: Hayranlarla bağ kurmayı hedefleyen 'yeni fütüristik şampiyona'

Yeni katılımlarla birlikte griddeki araç ve sürücü sayısı 24'e yükselecek ve diğer tüm yarış kategorilerinden daha fazla üretici katılmış olacak.

Fransız Jean-Eric Vergne, üç yarış zaferi sayesinde geçen sezon kazandığı unvanı koruyarak spor tarihindeki ilk çifte şampiyon oldu.

Beş yıl önceki başlangıcından bu yana Formula E, yeşil seyahati teşvik etme konusunda ön saflarda yer aldı ve dünyanın en prestijli üreticilerinden bazıları hızla büyüyen seriye katıldı.

OKU: 'Mercedes geldiğinde kazanmak için gelir'

Mercedes, HWA Team'e bağlı olarak, takımın lansmanından önce suyu test etmeye başladı bile.

Alman üretici, önceki beş sezonda zafere ulaşarak gerçek bir Formula 1 hanedanlığı inşa ediyor ve üst üste altı şampiyonluk kazanmak için şimdiden ilk sırada yer alıyor.

Yeni destinasyonlar

Londra ve Seul'ün de eklenmesiyle önümüzdeki sezon dört kıtada 12 şehirde 14 yarış düzenlenecek.

İngiltere'nin başkentinde, hem kapalı hem de açık bölümleri içeren benzersiz bir pistte gerçekleşecek olan çift yarışla sona erecek.

Formula E'nin kurucu ortağı ve CEO yardımcısı Alberto Longo, "Gelecek sezon, ABB FIA Formula E Şampiyonası'nın kısa tarihindeki en heyecan verici ve merakla beklenen sezon olacak" dedi.

Longo sözlerine şöyle devam etti: "Formula E'yi ve elektrik hareketini destekleyen şehir ve başkentlerin listesine baktığımızda, bugüne kadarki en uzun ve en kapsamlı takvim olduğunu görüyoruz."

Yeni kurallar

Yeni üreticiler ve varış noktalarına ek olarak, sezon için yeni bir dizi kural da olacak.

Örneğin, sürücülere rakiplerine karşı avantaj sağlayan bir özellik olan atak modunu kullanırken araçların 10 kilowatt daha fazla gücü olacak.

Eleme grup aşamalarındaki en hızlı sürücüye de ekstra bir puan verilecek.

Robin Frijns, 2018/19 sezonunun New York'taki son yarışında zafere ulaşarak sezonun ikinci E-Prix'sini kazandı.
Eski dünya şampiyonu Sebastian Buemi, 2018/19 sezonundaki ilk zaferini New York'ta düzenlenen iki yarıştan ilkinde elde etti.
Jean-Eric Vergne Bern'de elde ettiği sezonun üçüncü zaferiyle şampiyonadaki liderliğini 38 puana çıkardı.
Kendinden geçmiş bir Lucas Di Grassi, Berlin E-Prix'sini domine ederek sürücüler şampiyonasının zirvesindeki farkı kapattıktan sonra bunu şık bir şekilde kutladı.
Formula E nihayet dokuzuncu yarışta sezonun ilk galibini aldı ve Jean-Eric Vergne pole pozisyonundan finişe kadar lider giderek sezonun ikinci zaferini elde etti.
Hollandalı pilot Robin Frijns, ülkesinin ulusal Kral Günü'nü kutladığı gün Paris'te zafere ulaştı. Envision Virgin Racing pilotu bu sezon şimdiye kadar sekiz yarışı kazanan sekizinci farklı pilot oldu.
Leonardo DiCaprio yeni Formula E filminin galasına katıldı

Bu yılki şampiyona, şimdiye kadarki 10 yarışta sekiz kazananla fevkalade öngörülemez oldu.

Techeetah pilotu Jean-Éricc Vergne, Audi Sport'tan Lucas di Grassi'nin altı puan önünde sıralamada lider durumda.

Longo, "Sportif düzenlemelerde yapılan değişikliklerin yanı sıra," dedi, "yarışlar her zamankinden daha da yoğun ve tahmin edilemez olma potansiyeline sahip."

Jean-Eric Vergne, şampiyonanın güney Çin'i ilk kez ziyaret ettiği Sanya'da zafere ulaşarak üç yarış üst üste puansız gittiği kötü form grafiğine son verdi

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

Yorumlar

İlişkili

En sonuncu

Bir Filipin Sahil Güvenlik denizcisi, 10 Kasım 2023 Cuma günü, tartışmalı Güney Çin Denizi'ndeki....aussiedlerbote.de
Sıcak Konular

Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki eylemleri Tayvan'ın başına geleceklerin habercisi mi?

Filipinler'in Palawan kıyılarının yüz yirmi mil açığında, İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma paslanmış bir çıkarma gemisi olan Sierra Madre, Filipinli deniz piyadelerinin küçük bir birliğine ev sahipliği yapmakta ve İkinci Thomas Sığlığı adı verilen bir mercan adasının altyapısal omurgası...

 and  Ksenia Johnson
Üyeler Herkese Açık