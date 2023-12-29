Formula E Londra'ya 'türünün tek örneği kapalı/açık' pistle dönüyor

Britanya başkentinin en son bir ePrix'ye ev sahipliği yapmasından üç yıl sonra - eski dünya şampiyonu Alain'in oğlu Nico Prost tarafından kazanılan - seri, Londra sokak yarışı için çok yıllı bir anlaşma ile Britanya'ya dönüşünü duyurdu.

25 ve 26 Temmuz'da 2019-20 sezonunun son iki etkinliğine ev sahipliği yapacak olan 2,4 kilometre uzunluğundaki 23 turlu yeni pist, şehrin ExCeL Center'ından geçen kapalı bir bölüme sahip olacak ve aynı zamanda Royal Victoria Dock'u geçerek Thames nehri boyunca uzanacak. New York şu anda serinin sezon finali çift yarışına ev sahipliği yapıyor.

Formula E yarışı "türünün tek örneği bir kapalı/açık pist" olarak tanımlarken, sporun organizatörleri yaptıkları açıklamada yarışın "pist homologasyonuna ve FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'nin onayına tabi" olduğunu söyledi.

Londra'da daha önce 2015 ve 2016 yılları arasında dört kez elektrikli otomobil yarışı düzenlenmiş ve Sam Bird 2015 yarışlarının ikincisinde kendi topraklarında zafere ulaşmıştı.

Ancak Formula E'nin ilk iki yılında final etkinliği olarak kullanılan Battersea Park Street Circuit, çevre odaklı seriyi yerel yeşil alana zarar vermekle suçlayan muhalefetle karşılaştıktan sonra iptal edildi.

Şu anda sekiz Formula E yarışı galibiyeti ve 17 podyum derecesi bulunan Bird, bu haberden "mutluluk duyduğunu" söyledi. Kendisi şöyle açıkladı: "Bir İngiliz sürücü ve önceki Londra E-Prix galibi olarak, Formula E'nin altıncı sezonda bir kez daha başkentte yarışacağını öğrendiğim için kesinlikle çok mutluyum.

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"Kendi evinde, kendi taraftarlarının önünde yarış kazanmak her yarış pilotu için en unutulmaz duygulardan biridir, dolayısıyla bu fırsatı tekrar yakalamak çok heyecan verici bir olasılık.

"Bu aynı zamanda şampiyona için de harika bir haber çünkü burası hem itibar açısından hem de Birleşik Krallık'ta bulunan çok sayıda takım, çalışan ve taraftar açısından çok önemli bir pazar. Artık yarışmak için sabırsızlanıyorum!"

Yarışmanın kurucusu ve CEO'su Alejandro Agag ise şunları ekledi: "ABB FIA Formula E Şampiyonasını ve elektrikli yarışları Birleşik Krallık'a geri getirecek olmaktan dolayı son derece heyecanlıyım.

"Her motor sporları serisi Londra'da bir etkinliğe ev sahipliği yapmak ister - bu bir süredir bizim arzumuzdu ve ExCeL'de yeni bir ev bulduğumuz için çok mutluyuz.

Birleşik Krallık'ta giderek büyüyen bilgili ve tutkulu bir hayran kitlemiz var ve bu yarış, Londralıların gurur duymasını umduğumuz dünya standartlarında bir etkinlik olarak harika bir spor yazına katkıda bulunuyor" dedi.

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"Formula E'nin Birleşik Krallık'a geri dönmesi saf yarış heyecanının ötesinde, Londra'nın temiz teknolojileri ve elektrikli sürdürülebilir mobiliteyi teşvik ederek şehir içi hava kirliliğiyle mücadele etmesi için de güçlü bir mesajdır."

Yarışın İngiltere'ye dönüşü, Formula 1'in tarihi Silverstone pistindeki Britanya Grand Prix'sinin geleceğine ilişkin şüphelerin arttığı bir döneme denk geliyor.

İkonik motor sporları mekanında 1987'den beri düzenlenen yarış, Silverstone'un gösteriye ev sahipliği yapma sözleşmesinin bu yılki edisyonun ardından sona erecek olması nedeniyle belirsizlikle karşı karşıya.

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Kaynak: edition.cnn.com