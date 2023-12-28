Formula E lideri Mitch Evans motor sporlarının 'benzersiz bir değişim çağında' olduğunu söylüyor

İki hafta önceMeksika ePrix'sini kazanan ve Santiago'da üçüncü olan Panasonic Jaguar sürücüsü, 2019-20 Sürücüler Şampiyonasının lideri konumunda.

Evans'ın daha önceki liderlik deneyimi 2012'de GP3 serisini ve 2010 ve 2011'de Toyota Yarış Serisini kazanmasıyla gerçekleşti.

Formula E'ye dört yıl önce katıldığından bu yana final sıralamasındaki yeri sürekli olarak yükselmiş olsa da, sıralamanın zirvesinde yer almak Yeni Zelandalı yarışçı için elektrikli seride bir ilk.

CNN Sport' tan Alex Thomas'a konuşan Evans, "Bu yeni bir alan ama tüm takım buna hazır" dedi. "Kariyerim boyunca birçok kez bu pozisyonda bulundum, sadece Formula E'de değil, bu yüzden hedef olma deneyimim var."

Bu hafta sonu Fas'ın Marakeş kentinde yapılacak yarış öncesinde Evans, daha fazla başarı elde etmek istiyorlarsa değişiklik yapmak yerine pistte tutarlı kalmanın önemli olduğuna inanıyor.

"Şu anda gerçekten iyi bir konumdayız" dedi. "Araç harika bir vitrinde, bu yüzden bir numaralı (öncelik) bu, aracı her şeyin doğru çalıştığı performans penceresinde tutmak, içinde iyi hissediyorum, iyi fren yapıyor, iyi hızlanıyor, virajlara hız taşımak için güvenim var.

"Her pist biraz farklıdır, bu nedenle piste uygun ayar ve yaklaşımı değiştirmeniz gerekir, ancak şu anda bunu iyi yapıyor gibi görünüyoruz.

"Marakeş uzun virajları olan oldukça uzun bir pist, dolayısıyla bunu aklımızda tutmamız gerekiyor ve günün en önemli noktaları olan sıralama turları ve yarış öncesi antrenman seanslarında, iyi performans gösterdiğimizden emin olmak için araçtan ne istediğimizi bir araya getirmemiz gerekiyor.

"Geçmişte orada iyi sonuçlar aldık ve umarım bu hafta sonu da mevcut formumuzu sürdürebiliriz."

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Emeğin meyveleri

Evans ve Jaguar'ın zirveye tırmanışı dört yıl sürdü.

Takım 2016'da ilk çıkışını yaptı ve o zamandan beri dik bir öğrenme eğrisi yaşadı.

İlk sezonlarında hiç podyum elde edememiş olsalar da Evans sonraki sezonlarda 14., yedinci ve beşinci oldu.

"Üçüncü sezonda katıldığımızdan beri sıralamalarda üst sıralara doğru tırmanıyoruz," diye açıklıyor 25 yaşındaki pilot. "Geçen yıl son yarışa kadar şampiyonluk için mücadele ettik ama ne yazık ki kaçırdık.

"İlk kez sürücüler şampiyonasında lider olduk, yapıcılar sıralamasında da ikinciyiz. Son birkaç yıldır yaptığımız büyük çalışmalar sonunda bir araya geldi ve parçaları birleştirmeye başladık.

"Şimdi pistte gerçekten iyi sonuçlar almaya başladık. Bu bir gecede olan bir şey değil. Birkaç sezondur bunun için çalışıyorduk.

"Geçen yıl iyi bir yolda olduğumuzu biliyorduk ama bu sezon bunun üzerine inşa etmek istedik ve gerçekten iyi başladık ve şimdi mesele bunu tutarlı bir şekilde sürdürmek, sakin olmak ve kendimizi fazla aşmamak."

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Yeni teknoloji

Yeni, daha çevreci teknolojilerden interaktif taraftar unsurlarına kadar, Formula E uzun zamandır yenilikçi çizgisiyle gurur duyuyor.

Yeni bakış açılı Sürücü Gözü kamerasının piyasaya sürülmesinin ardından Evans turnuvayı "üreticiler için bir test ortamı" olarak nitelendirdi.

"Bunun gelecekteki araçlarımız üzerinde, özellikle de yolda gördüğünüz (Jaguar) I-Pace gibi, doğrudan bir etkisi olacak" diye özetledi. "Bu gelişimin büyük bir kısmı ... Formula E programından geldi ve bunun tersi de geçerli.

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"Motor sporlarında ve otomotiv endüstrisinde elektrikli araçlara geçişin yaşandığı bu benzersiz değişim çağında olmak çok güzel. Bunun ön saflarında yer alıyoruz ve bunun test sürücülerinden biri olmak ve bu yeni teknolojiyi gerçekten etkileyici bir hızda görmek harika.

"Sürücü Gözü gibi şeyler, Formula E'nin atladığı inanılmaz bir yeniliktir ve taraftarlara bizim için neler gerektiğini ve direksiyonun arkasında neler yaşadığımızı temelde gözlerimizden görmelerini sağlar."

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Kaynak: edition.cnn.com