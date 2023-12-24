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Formula E: Jean-Eric Vergne unvan liderliğini genişletirken Daniel Abt Berlin'de kazandı

Daniel Abt Berlin ePrix'sini kazandı

Audi Sport takımı için bir-iki

Şampiyona lideri Jean-Eric Vergne üçüncü

Audi Sport pilotu Abt, Almanya'nın başkentindeki eski Tempelhof Havaalanı'ndaki pistte 45 tur boyunca pole pozisyonundan hiç inmedi.

Son şampiyon Brezilyalı Lucas di Grassi ikinci sırada sezonun en iyi derecesini elde ederek Audi'yi ikide iki yaparken, Vergne son podyum için Sebastien Buemi (Renault e.dams) ile girdiği heyecanlı mücadeleyi kazandı.

Bir önceki turu kendi şehri Paris'te kazanan Techeetah pilotu Vergne, süperşarjlı sezonun bitimine üç tur kala Britanyalı Sam Bird'e 40 puan fark atarken, en büyük şampiyonluk rakibi DS Virgin Racing ise yarışı yedinci sırada tamamladı.

Vergne Formula E şampiyonluğuna doğru ilerliyor

Vergne, "Unvan liderliğimi genişletmek harika," dedi ancak Fransız pilot, önündeki ev sahibi takım pilotları karşısında ikinci planda kaldığını da itiraf etti.

Kariyerinin ikinci zaferini elde eden Abt, pol pozisyonu için puan aldı ve ev sahibi kalabalığı memnun etmek için en hızlı turu attı.

Tek sıkıntılı anı şarj molasında takım arkadaşı di Grassi'nin hemen yaklaşmasıyla yaşandı, ancak Abt tekrar öne geçerek yaklaşık yedi saniye farkla kazanmayı başardı.

"Sanırım söyleyecek söz bulamıyorum, inanılmaz," dedi.

"Audi'nin ilk ikiye girmesi en iyi sonucumuz ve benim için evimdeki galibiyet, süper bir sonuç."

Yarış başlamadan önce Berlin'deki taraftarlar 2016 F1 dünya şampiyonu Rosberg'in önümüzdeki sezon Formula E'de kullanılacak #Gen2 aracını test ettiğini gördüler.

Bu, otomobilin halka açık ilk sürüşü ve Rosberg'in Mercedes ile şampiyonluğunu perçinlemesinden bu yana tek koltuklu bir araçla pistteki ilk sürüşü oldu.

Formula E'ye yatırımcı olan Rosberg, yarışlara geri dönmekle ilgilenmediğini söyledi ancak pistte birkaç tur atarak yeni aracını kesinlikle test etti.

Eski F1 rakibi Avustralyalı Mark Webber, Britanyalı David Coulthard ile birlikte Berlin turundaki motor sporları ünlüleri arasındaydı.

Bir sonraki tur üç hafta sonra İsviçre'nin Zürih kentinde, Temmuz ayında New York'ta yapılacak iki son turdan önce Vergne'nin şampiyonluk yarışındaki liderliği devam ederken, Abt iyi galibiyetiyle dördüncülüğe yükseldi.

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Kaynak: edition.cnn.com