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Formula E: Jean-Éric Vergne tartışmalı hafta sonunun ardından liderliğini sürdürüyor

Jean-Éric Vergne tartışmalı ePrix'yi kazandı

Lucas di Grassi pole pozisyonundan indirildi

Bu sezon şu ana kadar sadece üç puan toplayabilen Lucas di Grassi, büyük bir kalabalığın izlediği heyecan verici mücadelede Fransız pilotu çizgiye kadar zorladı.

Yarış, Nick Heidfeld'in güç sorunları nedeniyle Mahindra pilotunun aracının pist kenarında kalmasıyla karışık bir başlangıç yaptı.

Güvenlik aracı hemen devreye sokuldu, ancak araçlar pistte kümelenmeye başladığında birçok sürücü sollamaya devam ettiği için birkaç sürücü notu almamış gibi görünüyordu.

Yine de bu durum Uruguay sahil kentinde sıralama turları boyunca devam eden tartışmalı temaya uygundu.

Genel puan lideri Vergne, ilk sırada yer alan Di Grassi'nin tur zamanının elinden alınmasının ardından pole pozisyonuna terfi etti.

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Di Grassi, DS Virgin Racing'in Alex Lynn NIO sürücüsü Oliver Turvey ile birlikte, uzun bir soruşturmanın ardından üçlünün 15. virajda bir bariyere çarptığına karar verilmesinin ardından birer sıra geriledi.

Ancak, sezonun ilk pole pozisyonunu kaybetmenin hayal kırıklığı Di Grassi'yi ateşlemiş gibi görünüyordu ve pistteki sıcaklık 30 dereceye ulaştığında ikili arasında heyecan verici bir mücadele başladı.

Ancak Brezilyalı sürücünün oflayıp puflamalarına rağmen Vergne, Di Grassi'nin geçme fırsatı yakaladığı her seferde kapıyı çarparak kapatmak için bir savunma sürüşü ustalığı sergiledi.

Bununla birlikte, son dünya şampiyonu Di Grassi'nin yetkililerin kendisini pole pozisyonundan mahrum bırakma kararına katılmadığını söylemek yanlış olmaz.

Yarıştan sonra Kanal 5'e verdiği demeçte "Gerçekten mutlu değilim, pol pozisyonumu çok haksız bir şekilde elimden aldılar" dedi. "Ve bu pistte sollama yapmak imkansız.

"En hızlı araç bizdeydi ama ya kaza yapacaktık ya da olduğumuz yerde (birinci ve ikinci) kalacaktık. Jean'i tebrik ederim, çok iyi sürdü.

"Bugün pole pozisyonu ve kazanmak için en hızlı araca sahiptik ama ikinci olduk."

Formula E sezonunun Güney Amerika ayağı Vergne'e çok iyi geldi; Santiago, Şili'de podyuma çıktıktan sonra kıtadaki ikinci birinciliğini elde etti.

Uruguay sahilindeki yüksek sıcaklıklara rağmen Fransız pilot soğukkanlılığını koruyarak Techeetah'ın takım sıralamasındaki liderliğini de genişletti.

"En iyi Formula E sürücüsü" olarak nitelendirdiği Di Grassi'nin meydan okumasını savuşturduğu için zaferi daha da tatlı olmalı.

"Baskı ile başa çıkmak her gün hayatımın bir parçası," dedi açık yüreklilikle. "Ekibin bu kadar sıkı çalışmasından memnunum, bazen kolay olmuyor, bazen onları çok zorluyorum ama sıkı çalışmanın karşılığını görebiliyorlar.

"Bu da ekipteki herkesi başarıya daha aç hale getirecek."

DS Virgin Racing sürücüsü Sam Bird podyumu üçüncü sırada tamamladı, ancak son iki turda birden ortaya çıktı ve kısa bir an için, kendi savaşlarına o kadar dalmışlardı ki arkalarındaki potansiyel tehdidi unutmuş gibi görünen iki yarış liderine meydan okuyabilir gibi görünüyordu.

Ancak Britanyalı için böyle olmadı ama yarışta yedi sıra yükselerek sıralamadaki üçüncülüğünü pekiştirmesi onu teselli edecektir.

Bird, iki lideri nasıl yakaladığı sorulduğunda "Bazı iyi hareketler, temiz kalmak, çocuklar tarafından harika bir pit stop," diye cevap verdi.

"Başımı eğip birkaç tur atabildim ve zamanın yavaş yavaş azaldığını görebiliyordum.

"Onlar mücadele ettikçe ben de enerji kazanıyordum ama son birkaç tur için bacaklarım yeterli değildi. 10. sıradan başlayıp üçüncü olmak iyi bir yarış."

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Kaynak: edition.cnn.com