Öne çıkan hikayeler

Formula E devrimi Y kuşağına hitap ediyor

Formula E dijital medyayı benimsedi

Senna: Elektrikli yarışlar "F1'den daha eğlenceli"

F1 'taraftarlarıyla biraz daha iyi iletişim kurabilir'

Ancak bugünlerde geleceğe doğru tam yol ilerleyenler sadece benzinle çalışan yarışçılar değil: Formula E de bir keşif görevinde.

CEO Alejandro Agag, henüz iki sezonluk olan dünyanın tek tamamen elektrikli yarış serisinin hayran dostu özellikleri denemekten keyif aldığını söylüyor.

Agag CNN'e verdiği demeçte "Motor sporları uzun zamandır var ve F1 harika ama Formula E yeni ve mirasa sahip olmamak bir avantaj çünkü çılgın şeyler deneyebiliyoruz - bu size büyük bir özgürlük veriyor" dedi.

"Arkanızda büyük bir miras varken - Senna, Prost, Fangio - gerçekten deney yapamazsınız, ancak Formula E'de istediğimizi yapabiliriz."

Taraftarların yarışlar sırasında bir sürücüye geçici bir enerji desteği vermek için oy verebilecekleri "Fan Boost " ve 360 derece kameralar gibi yenilikçi özellikler, Formula E'nin deney yapma konusundaki istekliliğini göstererek destekçilerine sporla çeşitli platformlarda farklı şekillerde etkileşim kurma fırsatı verdi.

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Etkileşim sadece dijital alanla da sınırlı değil. Geçen ayki Paris ePrix de dahil olmak üzere yarışlarda, taraftarlar pit şeridindeki takımları araçlarını hazırlarken izleyebiliyor, podyum törenlerinde sürücülere "beşlik çakabiliyor" ve hatta "eVillage" eğlence kompleksindeki bir yarış arabası simülasyonunda kahramanlarına karşı yarışabiliyorlar.

Bu formül hem taraftarlar hem de sürücüler arasında popülerliğini kanıtlıyor.

DS Virgin Racing pilotu ve eski F1 yarışçısı Jean-Eric Vergne CNN'e yaptığı açıklamada "Taraftarlarla etkileşim inanılmaz" dedi.

"Bence Formula E'de pistler daha küçük, şehir merkezlerinde (ve) çok daha fazla insan getiriyor."

Formula E'ye katılmadan önce F1'de 12 sezon geçiren Nick Heidfeld de aynı fikirde.

Alman pilot, "Çok eğlenceli sokak pistlerimiz var ve çok heyecanlı yarışlar izledik - araçlar taraftarların keyif alabileceği kadar birbirine yakın," diyor.

"Benim için pastanın üzerindeki krema lokasyonlar. Gittiğimiz her yer - Miami, Berlin, Pekin - olağanüstü yerler. Paris'e vardığımda inanamadım - benim için her şeyin bir adım ötesinde. Burada sürüş yapmak gerçeküstü."

Formula E hız açısından eski, benzinli kuzeniyle rekabet edemez - elektrikli arabalar F1'deki 225 mph'ye kıyasla 140 mph azami hıza sahiptir - ya da Formula Money web sitesine göre 2014'te 1.8 milyar dolar olduğu tahmin edilen yıllık cirosuyla.

Bastırma kuvveti tartışması

Ancak F1 efsanesi Ayrton Senna'nın yeğeni ve Mahindra Racing takımının pilotu Bruno Senna'ya göre eğlence değeri açısından üstün olabilir.

Brezilyalı pilot, "Elbette çok farklı yarış konseptleri var ama bence bizim yarışımız kesinlikle F1'den daha eğlenceli," diyor. "Sollama için biraz daha az yapay yardımcımız var, böylece daha yakın koşabiliyoruz.

"Formula E'de eğlenceli yarışlar için F1'e kıyasla birkaç tarif daha var."

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Senna ayrıca son yıllarda F1'e hakim olan aerodinamik silahlanma yarışından da yakınıyor; takımlar mükemmel tasarlanmış ön ve arka kanatlar için on milyonlarca dolar yatırım yapıyor.

"Bu zor bir durum. F1'in en büyük düşmanı bastırma kuvveti ve en çok paranın yatırıldığı yer de burası. F1 bastırma kuvveti düzenlemelerinde köklü bir değişiklik yapmadığı sürece yarışlar aynı şekilde devam edecek ve bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yok," diyor Senna.

"Eğer kanatları 70'ler ve 80'lerde olduğu gibi düz ve kare şeklinde yaparsanız, öndeki aracın türbülansından çok daha az etkilenirler ve bu da yarışı çok daha iyi hale getirir.

"Aero paketi ne kadar basit olursa yarış da o kadar iyi olur. Ancak F1 zirveyle, maksimum teknolojiyle ilgilidir ve insanları F1'de kanatlara hayır demeye nasıl ikna edebilirsiniz?"

Gelirler arttı, izleyiciler azaldı

2010-2012 yılları arasında F1'de üç sezon geçiren Senna, F1'in son zamanlarda ışıltısının bir kısmını kaybettiğini düşünen tek kişi değil.

F1'in patronu Bernie Ecclestone, 2014-15 sezonunda 38 yarışın 32'sini kazanarak arka arkaya şampiyon olan Alman takımı Mercedes'in son dönemdeki hakimiyetinden duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdi.

Bu yıl da bu trend, Max Verstappen'in geçtiğimiz hafta sonu İspanya Grand Prix'sindeki sansasyonel zaferinden önce Nico Rosberg'in açılıştaki dört yarışta damalı bayrağı görmesiyle devam etti.

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Şubat ayında 85 yaşındaki Ecclestone bir F1 yarışı izlemek için para ödemeyeceğini söyleyecek kadar ileri gitti.

Yarışlar, sıkı motor sporları hayranları için cazip olmayabilir - dünya çapında izleyici sayısı son sezonlarda azaldı - 2008'de yıllık 600 milyon civarındayken 2014'te 425 milyona düştü - ancak reklam, yarış ev sahipliği ücretleri ve TV hakları anlaşmalarından elde edilen gelirler hızla artıyor.

Spor danışmanlığı şirketi Repucom'un Birleşik Krallık ve İrlanda genel müdürü Jon Stainer, bu eğilimin devam edeceğini söylüyor.

"Formula 1 hala güçlü bir teklif sunmaya devam ediyor. Yıl boyu süren takvim, markaların bir hikaye anlatması için harika bir fırsat," diyor Stainer CNN'e.

"Aynı zamanda markaların gerçek zamanlı bir etkinlikte teknoloji ve performansı sergilemesi ve göstermesi için de harika bir fırsat. Bu sadece dışarı çıkıp şampanya içmekle ilgili değil, işletmeleri bir araya getirip bilgi paylaşımı ve gelişim sergilemekle ilgili."

Ancak yeni medya türlerinden yararlanma konusunda gelişime açık bir alan olduğunu söylüyor.

Stainer, "Dijital teklif konusunda yapılması gereken bazı işler var" diye ekliyor.

"Takımlar bir anlatı yaratma konusunda iyi işler yapıyorlar - kendilerini özellikle miras içerikle iyi ilişkilendiriyorlar.

"F1'in çok güçlü bir yayın platformu var ama ileriye dönük olarak taraftarlarıyla biraz daha iyi bağlantı kurma fırsatı var ve bunu yapmak için dijitali bir platform olarak görmeli."

'Yarının hayranlarına' kur yapmak

İki yıl önce sosyal medyayı "saçmalık" olarak niteleyen Ecclestone, Nisan ayında "eğitildiğini" ve artık önemini anladığını söyleyerek tutumunu değiştirdi.

Bu amaçla, F1'in sosyal medya hesapları artık yükselişte - resmi F1 Twitter ve Instagram hesapları bu yılın başlarında sırasıyla iki milyon ve bir milyon takipçiye ulaşırken, 2016 sezonu başlamadan önce açılan resmi F1 Facebook sayfası 2,3 milyondan fazla "beğeniye" sahip.

Stainer, dijital bir strateji geliştirmenin F1'in gelecekteki başarısı için hayati önem taşıyacağını söylüyor. Peki Ecclestone'a ne tavsiye ederdi?

Stainer, "Onunla yarının tüketicisi ve taraftarı hakkında konuşurdum - sporun geleceği bu," diyor.

"Bu, eğlence ve medyayı doğrusal bir yayın platformu üzerinden tüketen geleneksel izleyiciden çok farklı bir şekilde tüketen Y kuşağı ve onlardan sonraki kuşak."

Stainer, sadece F1'in değil, tüm büyük spor hakları sahiplerinin bu tür bir strateji benimsemesinin bir gereklilik olduğunu savunuyor.

'Çoklu platform başarısı'

Bu çok platformlu yaklaşım Formula E için başarılı oldu ve pazarlama kampanyaları markanın erişimini hızlandırdı. Bir dublörün hızla giden bir Formula E aracının üzerinden ters takla attığı yakın tarihli bir "Leap of Faith" videosu YouTube'da beş milyondan fazla kez izlendi.

Stainer, "Formula E kendini çok güçlü bir dijital teklif ve taraftar katılımı teklifiyle konumlandırıyor," diyor.

"Bunun büyük bir kısmı sokak yarışı olması ve izleyicilerinin geleneksel motor sporları izleyicilerinden biraz daha genç olması sayesinde kolaylaşıyor. Tüketicileri dahil ettikleri ve ilgilerini çektikleri sporun etrafında tüketiciler için bir eğlence teklifi oluşturuyorlar.

"Hayranların ve tüketicilerin ilgisi son 12 ayda artıyor ve serinin gelişmesi ve seriye yatırım yapan markaların gelişmeye devam etmesiyle bunun devam etmesini bekliyorum."

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Formula E'nin yolu her zaman pürüzsüz olmadı - Agag, girişimin ilk günlerinde birçok kez iflasın eşiğine geldiğini söylüyor ve önümüzdeki ay Kremlin'in dışındaki Moskova ePrix'sinin yakın zamanda iptal edilmesi, yarışları geçici şehir sokak pistlerinde düzenlemeye çalışmanın tuzaklarını vurguluyor.

Ancak Agag sporun sağlıklı olduğu konusunda ısrarlı ve İspanyol pilot geleceğe iyimserlikle bakıyor ve çizdiği alternatif rotadan keyif alıyor.

Gelecek sezonun Hong Kong sokaklarında başlaması planlanıyor ve Agag 2017 listesinde New York'un da yer alması konusunda iyimser.

'Şehirler için bir çözüm'

"Formula E'nin piyasadaki diğer her şeyden farklı olması gerekiyor ve şehirlerde yarışmak farklılaşmak için ana hedeflerimizden biriydi," diyor 45 yaşındaki pilot.

"Bu yarışları şehirlerin merkezinde düzenlemek çok zor, ancak Les Invalides çevresinde inanılmaz bir yarış yaptığımız Paris'ten yeni geldik... elektrikli olmasaydık bunu yapamazdık," diye ekliyor ve sporun kentsel alanlarda akülü araçları teşvik etmek için vermeye çalıştığı bir başka önemli mesaja işaret ediyor.

"Elektrikli arabalar şehirler için harika bir çözüm. Belediye başkanları elektrikli arabalar istiyor, insanlar elektrikli arabalar istiyor, biz daha temiz şehirler ve daha iyi bir çevre istiyoruz. Dolayısıyla şehirlerin kalbinde yarışmak Formula E için çok önemli."

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Bu hafta sonu, seri Berlin şehir merkezine taşınıyor ve eskiden Stalinallee olarak bilinen anıtsal bulvar Karl-Marx-Allee boyunca yarışıyor.

Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin en önemli komünist bina projesi, 1953'te bir işçi ayaklanmasının ve Soğuk Savaş sırasında 1 Mayıs askeri geçit törenlerinin odağı haline geldi.

Cumartesi günü, pilotlar iki kilometrelik pistte şampiyonluk mücadelesi verirken başka bir dönüşüme tanıklık edecek - Lucas di Grassi, Sebastien Buemi'nin sadece üç yarış kala 11 puan önünde.

Sürücüler şampiyonası sallantıda olabilir ama Toro Rosso ile F1'de üç sezon geçiren Buemi, Formula E'nin önünün açık olduğunu söylüyor.

Buemi, "Bence işleri biraz farklı yapmaya çalışıyorlar," diyor. "Sporu daha fazla insana açmaya çalışıyorlar. Formula E'nin podyum töreninde yaptıklarını, Fan Boost'u ve taraftarlarla etkileşim kurma çabalarını gördüğünüzde, bunun harika bir şey olduğunu düşünüyorum.

"F1 bundan biraz ders çıkarabilir. Onlar da çok çalışıyorlar ama bu sezon gördüklerimle Formula E'nin iyi bir geleceği olduğuna eminim."

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Kaynak: edition.cnn.com