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Formula E: Daniel Abt Meksika'da ilk zaferini elde etti

Daniel Abt Meksika E-Prix'sini kazandı

Formula E'de bir Alman için ilk zafer

Jean-Eric Vergne beşinci sırada şampiyonluk liderliğini genişletti

Yarışa beşinci sıradan başlayan Abt, Autodromo Hermanos Rodriquez'de 47 tur boyunca pistte ilerleyerek Audi Sport aracıyla damalı bayrağı gördü ve bu bir Alman'ın serideki ilk galibiyeti oldu.

Britanyalı Oliver Turvey (NIO Formula E) ilk podyum pozisyonu olan ikinciliği elde ederken, eski dünya şampiyonu İsviçreli Sebastian Buemi üçüncü sırada yer aldı.

Serinin lideri Jean-Eric Vergne (Techeetah) yarışı beşinci bitirdi ancak şampiyonluk yarışındaki genel avantajını 12 puana çıkardı.

Vergne'nin en yakın rakibi İsveçli Felix Rosenqvist, Mahindra Racing adına pole pozisyonundan başladı, ancak ilk etaplarda lider giderken teknik bir sorun umutlarını sona erdirdi.

Şili'deki bir önceki turu kazanan Vergne, Buemi'nin iyi bir sollama hareketinin kurbanı olana kadar üçüncü sıraya kadar yükseldi ve daha sonra Nelson Piquet Jr'a (Panasonic Jaguar Racing) bir pozisyon daha kaybetti.

Rosenqvist'in talihsizliği genç umut Turvey'i liderlikte bıraktı, ancak Abt pit stop turları öncesinde arayı kapattı ve finişte en yakın rakibine altı saniyeden fazla fark atarak liderliği ele geçirdi.

Genel sıralamada altıncılığa yükselen Abt, "Ne harika bir yarıştı," dedi.

"Umarım bunu devam ettirebiliriz, araç harikaydı ve adamlarım inanılmaz bir pit stop yaptı" diye ekledi.

2014-15 sezonunun açılışından bu yana seride yarışan Abt, Aralık ayında Hong Kong'da düzenlenen sezonun ikinci turunda teknik bir ihlal nedeniyle zafere ulaşamamış ve Rosenqvist birinci sıraya yükselmişti.

Sonunda hücum eden Buemi'yi durduran Turvey de çabasından memnundu.

"Çok sıkı çalıştık ve iyi bir tempoya sahip olduğumuzu gösterdik" dedi.

Mexico City'deki açılış E-Prix'sini kazanan Formula E şampiyonu Lucas di Grassi, dokuzuncu olarak hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ilk puanlarını aldı, ancak unvanını korumak için zorlu bir mücadelesi var.

12 yarışlık şampiyonanın altıncı turu iki hafta sonra Uruguay'da Punta del Este'de gerçekleşecek.

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Kaynak: edition.cnn.com