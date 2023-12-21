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Formula E: Agag New York ePrix için 'çok iyimser'

Kulağa motor sporları dünya şampiyonası değil de moda haftası programı gibi gelmeye başladı - Londra, Paris ve belki de gelecek yıl New York.

 and  Alex Stellmacher
3 dakikada okunur
Formula E 2017'de Büyük Elma'ya gelebilir mi?.aussiedlerbote.de
Formula E 2017'de Büyük Elma'ya gelebilir mi?.aussiedlerbote.de

Öne çıkan hikayeler

Formula E: Agag New York ePrix için 'çok iyimser'

Formula E CEO'su New York için "rüya gibi" bir yarış diyor

Şehir merkezindeki pistlerde elektrikli seri yarışlar

Berlin ePrix'si Karl-Marx-Allee'de gerçekleşiyor

Geçen yıl Londra, bu yıl Paris ve eğer Formula E istediği gibi olursa gelecek yıl New York ilk kez yarış takviminde yer alacak.

Büyük Elma uzun zamandır elektrikli otomobil serisi için potansiyel bir mekan olarak görülüyordu ve CEO Alejandro Agag sokaklarında tarihi bir yarış düzenleme şansı konusunda "çok iyimser".

Agag CNN'in Supercharged programına verdiği demeçte "Sezon sonu için iki ya da üç heyecan verici sürprizimiz var" dedi.

"New York'tan yeni geldim ve farklı mekanlara, farklı olasılıklara bakıyorum. Henüz her şey bitmiş değil ama çok iyimseriz. Hayalimiz New York'ta bir yarış düzenlemek."

Formula E araçları 2017 yılında New York sokaklarında yarışabilir.

Gelecek sezon için yeni bir yarış ihtimali, 2015-16 şampiyonasının dokuzuncu turuna ev sahipliği yapması planlanan Rusya'daki Moskova ePrix'sinin önümüzdeki ay iptal edilmesinin yarattığı hayal kırıklığının ardından bir destek.

Agag, "Moskova yetkilileri bizimle son derece işbirliği içinde oldular ancak o tarihte Kremlin'in hemen yanında istediğimiz yerde o kadar çok şey oluyordu ki yarışı erteleme kararı almak zorunda kaldık - ancak Moskova gelecekte gerçekleşecek" dedi.

Okuyunuz: Elektrikli rüyalar - F1'in geleceği mi?

Bu hafta sonu sürücüler Berlin sokaklarında Karl-Marx-Allee ve Strausberger Platz çevresinde yarışacaklar.

Geriye kalan üç yarışla birlikte, sürücüler şampiyonası ABT Schaeffler'den Lucas di Grassi'nin Renault e.Dams sürücüsü Sebastian Buemi'ye 11 puan fark atmasıyla son derece dengeli bir hal almış durumda.

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Formula 1'de Toro Rosso takımı için üç sezon yarışan İsviçreli, elektrikli otomobil yarışlarını heyecanla benimsedi.

Buemi, "Daha ikinci sezon olmasına rağmen inanılmaz bir şey," dedi. "Podyum seremonisiyle ne yapmaya çalıştıklarını gördüğünüzde, taraftar desteğini gördüğünüzde, taraftarlarla etkileşime girmeye çalıştıklarında, bunun harika bir şey olduğunu düşünüyorum."

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Bu yılki Formula E dünya şampiyonasının sekizinci turu bu hafta sonu Berlin'de gerçekleşiyor.
Daha önce Tempelhof Havaalanı'nda düzenlenen etkinlik, artık Almanya'nın başkentinin Mitte bölgesindeki Strausberger Platz boyunca uzanan yepyeni bir pistte gerçekleştirilecek.
2 kilometrelik pistte 11 dönüş bulunmaktadır.
Tarihi Alexander Platz ve TV kulesi göz alıcı bir fon oluşturmaktadır.
ABT Schaeffler ekibi Cumartesi günkü yarış için araçlarını hazırlıyor. Alman ekip Berlin'de kendi topraklarında iyi bir sonuç almayı umuyor.
Geçen sezonki yarışı pistte Lucas di Grassi (C) kazanmış, ancak teknik ihlal nedeniyle diskalifiye edilerek zafer Jerome D'Ambrosio'ya (L) verilmişti.
Di Grassi bu sezon Long Beach ve Paris'te arka arkaya yarışlar kazanarak iyi bir form yakaladı.
Sebastien Buemi Berlin ePrix pistinde poz veriyor. Renault e.Dams takımı adına yarışan İsviçreli pilot, sürücüler şampiyonasında di Grassi'nin 11 puan gerisinde yer alıyor.
Mahindra Racing'den Nick Heidfeld Cuma günü pistte rahatlıyor.
Formula 1'de 12 sezon geçiren Alman pilot, pist kenarındaki genç hayranları arasında popüler.
DS Virgin Racing ekibi pit garajında son hazırlıklarını yapıyor. Jean-Eric Vergne Cumartesi günkü yarışa pole pozisyonundan başlayacak.
Takım arkadaşı Sam Bird sıralamada altıncı sıradan başlıyor.
ABT Schaeffler Audi Sport'tan Daniel Abt Formula E resmi web sitesine verdiği demeçte,
Agag,
Parkur ayrıca Strausberger Platz'ı da içine almaktadır.
Agag,
Ağustos 1993'te birleşme sonrası Berlin'de duvarı delip geçen bir Trabant arabasının resmi. Formula E, Cumartesi günkü yarışın elektrikli otomobiller için bir başka atılım anı olmasını umuyor.
Formula E: Berlin Şehir Merkezi elektrikli yarış serisini kucaklıyor

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Kaynak: edition.cnn.com

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