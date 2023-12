Öne çıkan hikayeler

Formula E: Agag New York ePrix için 'çok iyimser'

Formula E CEO'su New York için "rüya gibi" bir yarış diyor

Şehir merkezindeki pistlerde elektrikli seri yarışlar

Berlin ePrix'si Karl-Marx-Allee'de gerçekleşiyor

Geçen yıl Londra, bu yıl Paris ve eğer Formula E istediği gibi olursa gelecek yıl New York ilk kez yarış takviminde yer alacak.

Büyük Elma uzun zamandır elektrikli otomobil serisi için potansiyel bir mekan olarak görülüyordu ve CEO Alejandro Agag sokaklarında tarihi bir yarış düzenleme şansı konusunda "çok iyimser".

Agag CNN'in Supercharged programına verdiği demeçte "Sezon sonu için iki ya da üç heyecan verici sürprizimiz var" dedi.

"New York'tan yeni geldim ve farklı mekanlara, farklı olasılıklara bakıyorum. Henüz her şey bitmiş değil ama çok iyimseriz. Hayalimiz New York'ta bir yarış düzenlemek."

Gelecek sezon için yeni bir yarış ihtimali, 2015-16 şampiyonasının dokuzuncu turuna ev sahipliği yapması planlanan Rusya'daki Moskova ePrix'sinin önümüzdeki ay iptal edilmesinin yarattığı hayal kırıklığının ardından bir destek.

Agag, "Moskova yetkilileri bizimle son derece işbirliği içinde oldular ancak o tarihte Kremlin'in hemen yanında istediğimiz yerde o kadar çok şey oluyordu ki yarışı erteleme kararı almak zorunda kaldık - ancak Moskova gelecekte gerçekleşecek" dedi.

Okuyunuz: Elektrikli rüyalar - F1'in geleceği mi?

Bu hafta sonu sürücüler Berlin sokaklarında Karl-Marx-Allee ve Strausberger Platz çevresinde yarışacaklar.

Geriye kalan üç yarışla birlikte, sürücüler şampiyonası ABT Schaeffler'den Lucas di Grassi'nin Renault e.Dams sürücüsü Sebastian Buemi'ye 11 puan fark atmasıyla son derece dengeli bir hal almış durumda.

Okuyun: F1'in 'Profesörü' elektrik hırsıyla hareket ediyor

Formula 1'de Toro Rosso takımı için üç sezon yarışan İsviçreli, elektrikli otomobil yarışlarını heyecanla benimsedi.

Buemi, "Daha ikinci sezon olmasına rağmen inanılmaz bir şey," dedi. "Podyum seremonisiyle ne yapmaya çalıştıklarını gördüğünüzde, taraftar desteğini gördüğünüzde, taraftarlarla etkileşime girmeye çalıştıklarında, bunun harika bir şey olduğunu düşünüyorum."

Formula E'yi nerede görmek istersiniz? CNN Sport'un Facebook sayfasında bize anlatın

Formula E: Berlin Şehir Merkezi elektrikli yarış serisini kucaklıyor

Kaynak: edition.cnn.com