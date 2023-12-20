Formula E 2019: 'Dünyanın en rekabetçi şampiyonası'

"2. Nesil" otomobiller yeni, çarpıcı bir tasarıma sahip ve %85 daha fazla enerji ile artık her zamankinden daha hızlı ve daha uzun süre kullanılabiliyor.

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Yarışın yarısında yapılan araç değişimleri geride kalırken, yarışlar artık 45 dakikalık bir zaman sınırı içinde gerçekleşecek.

Jaguar sürücüsü Mitch Evans, yarışçıların emrinde fazladan 100 beygir gücü olacağını, bunun da önemli ölçüde daha fazla bastırma kuvveti yaratacağını ve ilk kez lastik yönetimi stratejilerini gerçekten devreye sokacağını tahmin ediyor.

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Evans'ın takım arkadaşı Nelson Piquet Jr. ilk şampiyonluğu kazandı ve hızla büyüyen bir sporun evrimini ilk elden deneyimledi.

CNN'e verdiği demeçte "Birinci sezondan bu yana her şey çok değişti" dedi. "İlk sezonda pek çok insan bunu anlamadı ya da biraz şaka olarak algıladı. İnsanlara açıklamak zordu.

"Dürüst olmak gerekirse, başlangıçta Formula E'nin geleceğinin ne olduğunu gerçekten bilmiyordum ve şimdi beşinci sezona başlıyoruz.

"Dünyada en fazla üreticiye sahip olan seri bu, dolayısıyla daha iyi bir yerde olamazdım ve buna inanmayan insanlar umarım inanmaya başlarlar çünkü bu seri ne olacağının henüz başında.

"Bundan beş yıl sonra ne kadar ileride olacağımızı ve dizinin ne kadar büyüyeceğini hayal etmek zor olacak."

'Kışkırtıcı'

Sporun artan popülaritesi nedeniyle, dünyanın dört bir yanındaki şampiyonalardan sürücüler Formula E'ye katılmayı teklif ediyor, bazıları "sırf serinin bir parçası olmak istedikleri için düşük paralar ödüyorlar" diyor Piquet Jr.

Bu sezon sürücü kadrosuna yapılan en önemli ekleme, Formula 1'de geçirdiği 15 yılın ardından katılan Felipe Massa.

Evans CNN'e "Seriye ilgi duyan sürücülerin seviyesi çok yüksek" diyor. "Bence sürücü kalibresi açısından dünyadaki en rekabetçi şampiyona olacak.

"Yetenek derinliği olağanüstü, dolayısıyla bunun bir parçası olmak harika."

Evans'ın patronu ve Jaguar takım müdürü James Barclay, katılan sürücülerin kalitesi ve dünyanın en iyi üreticilerinin artık dahil olmasıyla birlikte Formula E'nin "kendini kanıtlama aşamasının ötesine geçtiğine" inanıyor.

"'Konsept doğru mu' sorusuna gelince. Hiç şüphesiz doğru" dedi. "Konuşma artık 'konuyla ilgili mi'den Formula E'nin ne kadar hızlı ve heyecan verici bir şekilde geliştiğine kaydı.

"Gerçekten olumlu bir zaman, bir şampiyona olarak sadece dört yaşında, bu yüzden görmeye başladığımız izlenme rakamlarını düşünmek inanılmaz."

Forbes, geçen sezon dünya çapında 300 milyondan fazla izleyicinin televizyonda en az bir Formula E yarışı izlediğini ve her bir yarışı ortalama 27.1 milyon kişinin izlediğini tahmin ediyor.

Bu rakamlar 2016-17 sezonunda her bir yarışı 18,6 milyon kişinin izlemesine kıyasla büyük bir artış anlamına geliyor.

Barclay, "Motor sporlarının en hızlı büyüyen türü ve bence gelecek inanılmaz derecede heyecan verici," diye ekliyor.

"Hayranların bakış açısından, tüm bu harika üreticilerin inanılmaz derecede heyecan verici bir sürücü kadrosuna sahip olma ihtimali gerçekten cezbedici."

Özellikle önümüzdeki sezonu bu kadar heyecan verici kılan şey, ilk ve son sıradaki takımlar arasındaki farkın ne kadar yakın olacağı.

Barclay, Evans ve Piquet Jr. "Gen2" aracının ve beraberinde gelen tüm teknik değişikliklerin Formula E'de en çok ve en az deneyime sahip takımlar arasında bir dengeleyici görevi göreceğine inanıyor.

Bununla birlikte, sporda daha uzun süredir yer alanların deneyimleri sayesinde kazanılan avantaj yine de bir rol oynayacaktır.

Yarış başladı

Piquet Jr. rekabetçi bir alandan zaferle çıkan pilot olabileceğinden ve 1980'lerde üç Formula 1 dünya şampiyonluğu kazanan babası Nelson Piquet'ye bir adım daha yaklaşabileceğinden emin.

Brezilyalı pilotun 2014'teki zaferinden sonra, üç farklı pilot sonraki üç şampiyonluğu kazanmaya devam etti ve Piquet Jr. iki dünya şampiyonluğu kazanan ilk pilotun kim olacağını görmek için yarışın devam ettiğini söylüyor.

"Sanırım hepimiz Formula E'de ilk çifte dünya şampiyonunun kim olacağını görmek için bekliyoruz" dedi.

"Açıkçası elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum - ikinci ve üçüncü sezon benim için çok zordu çünkü gerçekten hızlı olmayan bir aracımız vardı ama şimdi bana zirveye kadar mücadele etme şansı veriyorlar.

"Tüm bu proje sadece benim bir şampiyonluk kazanmam için değil, aynı zamanda takımın da bir yapıcılar şampiyonluğu kazanması için. Hedefim en az üç şampiyonluk kazanmak ve dünya şampiyonluklarında babamla eşit olmak."

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Kaynak: edition.cnn.com