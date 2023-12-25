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Formula E 2017/18: Sam Bird Hong Kong'daki kaotik sezon açılışını kazandı

DS Virgin Racing sürücüsü sezon açılışını kazandı

Bird'ün Formula E'de kariyerinde altı galibiyeti var

Sürücüler Pazar günü yarışa geri dönecek

2016 F1 şampiyonu Nico Rosberg 'etkileyici' Hong Kong yarışını selamlıyor

DS Virgin Racing pilotu 43 turluk yarışa pole pozisyonundaki Jean-Eric Vergne'in arkasında ikinci sırada başladı ve 20. turda Fransız pilotu geçtikten sonra kontrolü ele almış görünüyordu. Ancak zorunlu araç değişimi sırasında takımının pit garajının yan tarafına savrulunca yarışı sekteye uğradı.

Bu hata ona çok az zaman kaybettirdi ve yarış hakemleri garajın içinde durmadığı için ona ceza vermeden önce piste lider olarak döndü.

Vergne ve üçüncü sıradaki Nick Heidfeld'in atak yapmasını bekleyen Bird, geçiş cezasını çektiğinde liderliğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyaydı ancak pit yolundan rakiplerinin metrelerce önünde çıktı.

Artık önü açık olan Vergne ve Heidfeld'in Bird'ü durdurmaya güçleri yetmedi ve Britanyalı sonunda eve yaklaşık 12 saniye önde döndü.

Techeetah sürücüsü Vergne ikinciliği korudu - Montreal'de üçüncü sezonun kapanış yarışını kazandıktan sonra sezona iyi bir başlangıç yaptı - Heidfeld üçüncü oldu ve Formula E'deki sekizinci podyum derecesini elde etti.

Bird yarış sonrasında "Ne harika bir sonuç," dedi. "Cezamı çektim. P6 veya P7'de (geri döneceğimi) düşünmüştüm.

"Araç harikaydı... buraya geldiğimizde ne bekleyeceğimizi bilmiyorduk ama yıla harika bir başlangıç yaptık."

Cumartesi günkü ePrix, Vergne'nin yeni takım arkadaşı Andre Lotterer'in 1. Turda bariyerlere çarparak arkasındaki birkaç sürücüyü engellemesiyle yarışın kırmızı bayrakla işaretlenmesiyle kaotik bir başlangıç yaptı.

Yarış Güvenlik Aracı arkasında yeniden başlamadan önce uzun bir gecikme yaşandı.

Bird'ün Formula E'deki altıncı galibiyeti, son iki sezonda sürücüler şampiyonasını dördüncü sırada tamamlamasının ardından ciddi bir şampiyonluk mücadelesi için temel oluşturuyor.

Rosberg 'etkileyici' Hong Kong yarışını selamladı

Dördüncü sezon için planlanan 14 yarışın ilki 2016 Formula 1 dünya şampiyonu Nico Rosberg tarafından izlendi.

Mercedes'ten takım arkadaşı Lewis Hamilton'ı 12 ay önce yendikten sonra emekli olan Alman pilot gördüklerinden çok etkilendi.

CNN'den Supercharged Nicki Shields'e konuşan Rosberg, "Hong Kong'da olmak ve özel bir konumda bulunmak harika - şehrin ortasında bir yarış olması etkileyici" dedi.

"Arabaları görmek harikaydı. Formula E'nin büyük bir geleceği olduğuna eminim çünkü çok alakalı. Çok büyük bir e-mobilite furyası var ve bu araçlardaki teknoloji günlük yol araçlarımızda olacak."

Di Grassi ve Buemi mücadele ediyor

Önceki iki yıl, geçen yılın şampiyonu Lucas di Grassi ve 2015/16 galibi Sebastien Buemi tarafından domine edilmişti, ancak bu sezon her ikisinin de işi zor olabilir.

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Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler takım arkadaşı Daniel Abt ile çarpışmasının ardından yarışın başlarında araç değiştirmek zorunda kaldıktan sonra yarışı 18. sırada tamamladı.

Yarışa dokuzuncu sırada başlayan ve yarışı 11. sırada bitirerek puanların dışında kalan Buemi için de haberler pek iyi değildi.

Her iki pilot da Pazar günü hafta sonunun ikinci yarışı için geri döndüklerinde telafi etme şansına sahip olacaklar.

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Kaynak: edition.cnn.com