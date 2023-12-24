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Formula 1: Yeni kurallar daha fazla sollama ve daha yakın yarış anlamına geliyor

Aerodinamik değişiklikler 2019'dan itibaren sunuluyor

F1'de 'sollamayı artırma' niyetinde

2019'dan itibaren araçların aerodinamiğinde yapılacak değişikliklerle daha heyecanlı, tekerlekten tekerleğe yarışlar teşvik edilmeye çalışılacak.

Bunlar arasında basitleştirilmiş fren kanalları, daha geniş, daha derin bir arka kanat ve basitleştirilmiş bir ön kanat yer alıyor.

Yönetim organı FIA tarafından yapılan araştırmaya göre, mevcut ön kanatlar havayı lastiklerin dışına yönlendirerek arkadan gelen araçların hayatını zorlaştırıyor.

F1 web sitesinde yer alan açıklamada, "Pazartesi günü onaylanan aerodinamik değişikliklere ek olarak FIA, F1'de daha yakın yarışı teşvik etmeyi ve sollamayı artırmayı amaçlayan bir dizi başka önlemi değerlendirmeye devam ediyor" denildi.

"Sürücülerin daha uzun süre tam güçle yarışabilmelerini sağlamak için yarış yakıtı ödeneğinin artırılması, daha ağır sürücülerin dezavantajına son vermek için sürücü ağırlığının araç ağırlığından ayrılması ve sürücülerin biyometrik eldiven takma zorunluluğu da dahil olmak üzere 2019 için bir dizi başka önlem de uygulamaya kondu."

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Geçtiğimiz sezon F1'de sollamalar 2016'ya kıyasla yarı yarıya düştü.

Pazar günkü Azerbaycan GP'sinde sollama yapmaya çalışırken takım arkadaşı Max Verstappen ile çarpışan Red Bull pilotu Daniel Ricciardo, geçen yıl 20 yarışlık şampiyonada 43 ile en çok sollama yapan pilot olmuştu.

Melbourne'deki 2018 sezon açılışında sadece beş sollama gerçekleşti ve bu da F1 genel müdürü Ross Brawn'ın yarışın ardından "tekerlekten tekerleğe atlama" eksikliğinden yakınmasına neden oldu.

Brawn, "Formula 1 hayranları daha iyi bir gösteri görmek istiyor ve sollama pistte sahip olabileceğiniz en heyecan verici ve muhteşem unsurdur" dedi.

Bahreyn'deki bir sonraki yarışta ise Mercedes pilotu Lewis Hamilton tek bir çarpıcı hareketle üç pilotu geçmeyi başardı.

Brawn, Bahreyn'de takımlara sunulan değişikliklerin kısmen Azerbaycan'da Verstappen ve Ricciardo arasında yaşananlar gibi olaylardan kaynaklandığını söylüyor.

" Brawn F1 web sitesinde şunları söyledi: "Daniel çizgisine yerleştiğinde ve Max bir kez daha yön değiştirdiğinde, Avustralyalı aniden lider Red Bull tarafından üretilen türbülanslı hava nedeniyle ön uçta çok hafif olan bir araçla başa çıkmak zorunda kaldı.

"Bu koşullarda Daniel durumu yönetmek için çok az seçeneği olan bir yolcudan fazlası değildi: yönünü değiştiremezdi ve denediği sert frenin başarı şansı çok az olurdu."

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Kaynak: edition.cnn.com