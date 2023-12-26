Formula 1 pilotu Zhou Guanyu yüksek hızlı kaza sırasında halo cihazının 'beni kurtardığını' söyledi

Zhou, Alfa Romeo'sunun takla atarak pist boyunca kayması ve çitlere çarpmadan önce çakılların üzerine düşmesiyle sonuçlanan birinci viraj kazasına karışan birkaç sürücüden biriydi.

Titanyumdan yapılan halo, kokpitin etrafında koruma oluşturuyor ve 2018'de tanıtıldı. Başlangıçta sürücüler tarafından bazı eleştirilerle karşılanmış olsa da, o zamandan bu yana birçok sürücü halenin ciddi yaralanmaları önlediğini belirtti.

Zhou Pazar günü daha sonra bir selfie ile birlikte "Ben iyiyim, her şey yolunda," diye tweet attı. "Halo bugün beni kurtardı. Nazik mesajlarınız için herkese teşekkürler!"

OKU: Sainz ilk F1 zaferini elde etti

Zhou'nun arabası lastik bariyeri ile taraftarları korumak için konulan tel örgüler arasına sıkıştı. Aracın garip yerleşimi nedeniyle onu çıkarmak biraz zaman aldı.

Çarpışma sırasında Zhou ile temas kuran Mercedes pilotu George Russell, durur durmaz aracından inerek Zhou'yu kontrol etmek için yanına koştu.

F1'deki ilk Çinli sürücü olan çaylak pilot, acil sağlık personeli tarafından sedyeyle götürülürken görüntülendi ve daha sonra sağlık merkezinde yapılan değerlendirmenin ardından temiz raporu verildi.

Williams sürücüsü Alex Albon da kazaya karıştı ve kontroller için yerel bir hastaneye götürüldü. Ekibinin Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre Albon'a daha sonra her şey yolunda denildi.

Yarışa kırmızı bayrak çekildi ve Zhou'nun aracı kaldırılana kadar ara verildi. Arabalar pite dönerken, bir çevreci grubun üyeleri piste çıktı ve protesto amacıyla oturdu, ancak neyse ki yarış durmuştu.

Yarış yeniden başladığında Ferrari'den Carlos Sainz F1'deki ilk galibiyetini alırken, Red Bull'dan Sergio Perez ikinci ve ev sahibi takımın favorisi Lewis Hamilton üçüncü oldu.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com