Formula 1 pilotu Sergio Pérez sözleşmesini uzatmasının ardından 2024 yılına kadar Red Bull'da kalacak

Meksikalı pilot 2020 sonunda Red Bull'a katıldı ve en başarılı F1 sezonunu geçirerek 2021 genel pilotlar şampiyonasını dördüncü sırada tamamladı.

Duyuru, sevgiyle "Checo" olarak bilinen Pérez'in Pazar günü Carlos Sainz ve üçüncü olan takım arkadaşı Max Verstappen'in önünde Monaco Grand Prix'sini kazanmasından sadece birkaç gün sonra geldi.

Sözleşmenin uzatılmasıyla ilgili olarak takım müdürü ve CEO Christian Horner şunları söyledi: "Oracle Red Bull Racing'e katıldığından beri Checo harika bir iş çıkardı.

"Sadece muhteşem bir takım oyuncusu olmadığını defalarca kanıtlamakla kalmadı, aynı zamanda rahatlık seviyesi arttıkça gridin keskin ucunda hesaba katılması gereken gerçek bir güç haline geldi."

32 yaşındaki pilot, sezonun henüz yedi yarışında 110 puan toplayarak ve dört kez podyuma çıkarak şu anda pilotlar şampiyonasında üçüncü sırada yer alıyor. Onun önünde Verstappen ve Ferrari pilotu Charles Leclerc yer alıyor.

F1 sezonu 12 Haziran'da Azerbaycan Grand Prix'si ile devam edecek.

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Kaynak: edition.cnn.com