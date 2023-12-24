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Formula 1 Miami Grand Prix'si için yeşil ışık yaktı... ancak herkes mutlu değil

Formula 1 gelecek yıl Miami şehir merkezine gelebilir, ancak Lewis Hamilton olası pistin "çok daha eğlenceli" olabileceğine inanıyor

 and  Yaroslav Smith
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.aussiedlerbote.de
.aussiedlerbote.de

Öne çıkan hikayeler

Formula 1 Miami Grand Prix'si için yeşil ışık yaktı... ancak herkes mutlu değil

F1 Miami Grand Prix'si için "ön onay" aldı

Floridalı şehir 2019'da ilk yarışa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Hamilton pist tasarımında sürücülere danışılmamasından yakınıyor

Sporun sahipleri Liberty Media uzun zamandır F1'in Amerika'daki ayak izini genişletmek istiyordu ve ticari operasyonlar genel müdürü Sean Bratches Perşembe günü "ön onay" aldıklarını açıkladı.

Motor sporlarının yönetim organı olan FIA ve Miami şehri yetkilileri arasında daha fazla görüşme yapılacak ve açılış Miami Grand Prix'si potansiyel olarak Ekim 2019'da gerçekleşecek.

Bratches yaptığı açıklamada, "Bunun sürecin sadece başlangıcı olduğunun farkındayız ve nihai bir anlaşmaya varmak için derhal çeşitli toplum paydaşlarıyla birlikte çalışmaya başlayacağız" dedi.

"Miami'deki Formula 1, gezegendeki en büyük yarış gösterisini dünyanın en ikonik şehirlerinden birine getirmek için harika bir fırsat sunuyor ve bu yolculuğun başlamasından büyük mutluluk duyuyoruz."

Miami Belediye Başkanı Francis Suarez ise Miami Belediyesi Komisyonu'nun oybirliğiyle görüşmelere başlanmasına olanak tanıyan mevzuatı onaylamasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Suarez, "Bu, dünyanın en popüler sporlarından birini Miami'ye getirme yolunda atılmış önemli bir adımdır" şeklinde tweet attı.

Önerilen 2.57 mil (4.14 km) uzunluğundaki pistin detayları 3 Mayıs'ta Miami şehir komiseri Ken Russell tarafından açıklanırken, sürücüler şehrin liman manzarasını seyredecek, Port Boulevard köprüsünden geçecek ve NBA takımı Miami Heat'e ev sahipliği yapan American Airlines Arena'nın etrafından dolaşacak.

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'Daha eğlenceli olabilirdi'

Miami Grand Prix'si fikri hem pilotlar hem de taraftarlar tarafından övgüyle karşılandı; Mercedes pilotu Valtteri Bottas bunun "F1 için iyi olacağını" söyledi ve "varış noktası her zaman bir bonus" itirafında bulundu.

Ancak herkes pistin kendisine aşırı derecede aşık değil.

Lewis Hamilton, şampiyonluk kazandığı sezonun 11. yarışı olan Abu Dabi sezon sonu yarışını kazandıktan sonra ikinci sıradaki Sebastian Vettel'e şampanya sıkıyor.
Lewis Hamilton, Max Verstappen ve Kimi Raikkonen'in önünde Brezilya GP'sini kazanarak sezonun 10. galibiyetini kutluyor.
Lewis Hamilton, Meksika Grand Prix'sinde Max Verstappen'in arkasında dördüncü olarak beşinci F1 dünya şampiyonluğunu elde ettikten sonra anın tadını çıkarıyor.
Yarışı kazanan Kimi Raikkonen'in yanında ikinci olan Max Verstappen (en solda) ve heyecan verici ABD Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamlayan Lewis Hamilton yer alıyor. Hamilton şampiyonanın son üç turu öncesinde Sebastian Vettel ile arasındaki farkı 70 puana çıkardı.
Yarışın galibi Lewis Hamilton, Suzuka'daki Japonya GP'sinde zafere ulaştıktan sonra kutlayacak çok şey buldu ve kalan dört turda 67 puan farkla dünya şampiyonasında liderliğe yükseldi.
Lewis Hamilton (44 numara), Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ı takım emirleri altında geçerek 2018 F1 şampiyonluk yarışında kesin bir zafer elde etti ve Sebastian Vettel ile arasındaki farkı 50 puana çıkardı.
Lewis Hamilton ünlü 44 numaralı Mercedes'iyle pole pozisyonundan liderliğe yükseldi ve Singapur'daki Marina Bay sokak pistinde sezonun yedinci zaferini elde etti.
Hamilton rekor kırarak beşinci İtalya Grand Prix zaferine ulaştı ve bu süreçte her iki Ferrari'yi de geride bıraktı.
Lewis Hamilton, Budapeşte yakınlarındaki Hungaroring'de düzenlenen Macaristan Grand Prix'sini kazanarak Sebastian Vettel ile arasındaki şampiyonluk farkını 24 puana çıkarmasının ardından podyumda kupasını kutluyor.
Hamilton, rakibi Sebastian Vettel'in yarış dışı kaldığı Almanya Grand Prix'sinde kendisine 17 puanlık şampiyonluk liderliği kazandıran olağanüstü geri dönüş zaferini kutluyor
Hollandalı pilot Max Verstappen, Red Bull Racing'in evinde dramatik bir zafer elde etti. Peki bunun Sürücüler Şampiyonasına etkisi ne olacak?
Sebastian Vettel, Avustralya'da 2018 Formula 1 sezonunun açılış yarışını kazanmak için Amerikan Haas takımının her iki aracının da karıştığı tuhaf bir olaydan tam olarak yararlandı.
Vettel -- 25 puan
Vettel Bahreyn Grand Prix'sinde son yarışta ikinci kez kazandı. Ancak İtalyan takımının zaferi, mekanikerlerinden birinin pit stop sırasında Kimi Raikkonen'in aracının çarpması sonucu bacağının kırılmasıyla gölgelendi.
Vettel -- 50 puan
İlham veren Daniel Ricciardo, Red Bull takımının Şangay'daki taktiksel ustalığının ardından gridde altıncı sıradan dikkat çekici ve beklenmedik bir zafer elde etti ve öfkeli şampiyona lideri Vettel sekizinci sıraya geriledi.
Vettel -- 54 puan
Lewis Hamilton, Nisan ayının aksiyon dolu Azerbaycan Grand Prix'sinde sezonun ilk galibiyetini elde ederken Mercedes'ten takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın son anda yaşadığı lastik patlamasından en çok faydalanan isim oldu.
Hamilton -- 70 puan
Azerbaycan'daki beklenmedik zaferinin ardından, beşinci dünya şampiyonluğunu hedefleyen Hamilton için bu üst üste ikinci galibiyetti ve daha rahat olamazdı.
Hamilton -- 95 puan
Ricciardo, hasta Red Bull'unu Monte Carlo sokaklarında olağanüstü bir zafere taşıdı ve bununla 2016'da aynı pistte yaşadığı kalp kırıklığını telafi etti.
Hamilton -- 110 puan
Sebastian Vettel'in kariyerinin 50. zaferi, Ferrari takımı için duygusal bir günü tamamlamak üzere şampiyona sıralamasının zirvesinde Lewis Hamilton'ın yerini almasını sağladı.
Vettel -- 121 puan
Britanyalı Lewis Hamilton 2008'den bu yana ilk Fransa Grand Prix'sini kazandı.
Hamilton -- 145 puan
Red Bull'dan Max Verstappen, şimdiye kadar şampiyona lideri olan Lewis Hamilton ve Mercedes'ten takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın çekilmek zorunda kaldığı dramatik Avusturya Grand Prix'sini kazandı.
Vettel - 146 puan
Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in Silverstone'da şampiyonanın kontrolünü ele geçirmesiyle ev sahibi Lewis Hamilton Britanya Grand Prix'sinde altıncı zaferine ulaşamadı
Vettel - 171Hamilton - 163Raikkonen - 116
Vettel Hockenheim'da yarış dışı kalırken Hamilton 14. sıradan geri dönerek şaşırtıcı bir zafer elde etti.
Hamilton - 188
Hamilton, Hungaroring'de kazandığı yarışın ardından F1'in yaz tatiline Vettel'e karşı sezonun en yüksek 24 puanlık avantajıyla girdi.
Hamilton -- 213 puan
Fernando Alonso'nun aracı Belçika Grand Prix'sinin açılış virajında Charles Leclerc'in üzerine fırladı. Sebastian Vettel Spa'da kazanmaya devam ederek Lewis Hamilton'ın pilotlar sıralamasındaki liderliğini 17 puana indirdi.
Hamilton -- 231Vettel -- 214Raikkonen - 146
Ferrari'nin
2018 F1 sezonunun şu ana kadarki hikayesi

Nisan ayında CNN' e verdiği demeçte Miami'nin "hayalindeki" pistin yeri olacağını söyleyen Lewis Hamilton, golfçülerden düzenli olarak sahalar hakkında görüş istendiğine işaret ederek planlarda sürücülere danışılmamasından yakındı.

Jack Nicklaus, Gary Player, Tiger Woods ve Annika Sorenstam gibi isimler dünya çapında yeni sahaların tasarımını sık sık denetlemişlerdir.

Dört kez dünya şampiyonu olan Woods, bu hafta sonu yapılacak İspanya GP'si öncesinde gazetecilere verdiği demeçte, "Örneğin golfte, golf sahası tasarlayan onca büyük golfçü varken, neden tarihteki en iyi yarış pilotlarından hiçbirinin bir yarış pisti tasarlamadığını anlamıyorum" dedi.

"Tasarımcı olduğumuzdan falan değil, ama bizden katkımız ya da buna benzer bir şey istenmedi."

Sezona istikrarsız bir başlangıç yapmasına rağmen şu anda pilotlar sıralamasının zirvesinde yer alan son dünya şampiyonu, olası pistin "çok daha eğlenceli olabileceğini" söyleyerek, şehirde daha uygun yerler düşünebileceğini de sözlerine ekledi.

Britanyalı pilot, "Miami çok güzel bir yer ve duyduğumda çok heyecanlandım... ve sonra pisti gördüm" dedi.

"Valencia'da yaşadığımız gibi bir sokak pisti düşüncesinden korkuyorum, ki bu gerçekten harika bir sokak pisti değildi. Çok isabetli olabilir ama belki de isabetlidir."

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33 yaşındaki pilot, yarışı sürmeden önce "bir varsayımda bulunmak" istemediğini, ancak sorulması halinde yarışın düzeni ve "nasıl daha iyi olabileceği" konusunda "fikir" vermekten mutluluk duyacağını söyledi.

Miami'de daha önce hiç F1 yarışı yapılmadı ve şu anda bir etkinliğe ev sahipliği yapan tek ABD şehri Austin, Texas.

Yeni teklifin destekçilerinden biri de NFL takımlarından Miami Dolphins'in sahibi ve Miami Open tenis turnuvasının 2019'da Hard Rock Stadyumuna taşınmasında kilit rol oynayan Stephen Ross.

Ross yaptığı açıklamada "Miami birinci sınıf bir küresel şehir ve Formula 1 de birinci sınıf bir küresel marka" dedi.

OKUYUN: 2019'da Formula 1 - daha fazla sollama, daha fazla heyecan?

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"Miami Belediyesi ve Miami-Dade County ile işbirliği içinde, dünyanın dört bir yanından insanlar için bir destinasyon olacak ve Güney Florida'ya ekonomik değer katacak bir başka küresel etkinlik daha gerçekleştirebileceğimizden eminim."

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Kaynak: edition.cnn.com

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