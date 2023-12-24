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Formula 1 Miami Grand Prix'si için yeşil ışık yaktı... ancak herkes mutlu değil

F1 Miami Grand Prix'si için "ön onay" aldı

Floridalı şehir 2019'da ilk yarışa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Hamilton pist tasarımında sürücülere danışılmamasından yakınıyor

Sporun sahipleri Liberty Media uzun zamandır F1'in Amerika'daki ayak izini genişletmek istiyordu ve ticari operasyonlar genel müdürü Sean Bratches Perşembe günü "ön onay" aldıklarını açıkladı.

Motor sporlarının yönetim organı olan FIA ve Miami şehri yetkilileri arasında daha fazla görüşme yapılacak ve açılış Miami Grand Prix'si potansiyel olarak Ekim 2019'da gerçekleşecek.

Bratches yaptığı açıklamada, "Bunun sürecin sadece başlangıcı olduğunun farkındayız ve nihai bir anlaşmaya varmak için derhal çeşitli toplum paydaşlarıyla birlikte çalışmaya başlayacağız" dedi.

"Miami'deki Formula 1, gezegendeki en büyük yarış gösterisini dünyanın en ikonik şehirlerinden birine getirmek için harika bir fırsat sunuyor ve bu yolculuğun başlamasından büyük mutluluk duyuyoruz."

Miami Belediye Başkanı Francis Suarez ise Miami Belediyesi Komisyonu'nun oybirliğiyle görüşmelere başlanmasına olanak tanıyan mevzuatı onaylamasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Suarez, "Bu, dünyanın en popüler sporlarından birini Miami'ye getirme yolunda atılmış önemli bir adımdır" şeklinde tweet attı.

Önerilen 2.57 mil (4.14 km) uzunluğundaki pistin detayları 3 Mayıs'ta Miami şehir komiseri Ken Russell tarafından açıklanırken, sürücüler şehrin liman manzarasını seyredecek, Port Boulevard köprüsünden geçecek ve NBA takımı Miami Heat'e ev sahipliği yapan American Airlines Arena'nın etrafından dolaşacak.

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'Daha eğlenceli olabilirdi'

Miami Grand Prix'si fikri hem pilotlar hem de taraftarlar tarafından övgüyle karşılandı; Mercedes pilotu Valtteri Bottas bunun "F1 için iyi olacağını" söyledi ve "varış noktası her zaman bir bonus" itirafında bulundu.

Ancak herkes pistin kendisine aşırı derecede aşık değil.

2018 F1 sezonunun şu ana kadarki hikayesi

Nisan ayında CNN' e verdiği demeçte Miami'nin "hayalindeki" pistin yeri olacağını söyleyen Lewis Hamilton, golfçülerden düzenli olarak sahalar hakkında görüş istendiğine işaret ederek planlarda sürücülere danışılmamasından yakındı.

Jack Nicklaus, Gary Player, Tiger Woods ve Annika Sorenstam gibi isimler dünya çapında yeni sahaların tasarımını sık sık denetlemişlerdir.

Dört kez dünya şampiyonu olan Woods, bu hafta sonu yapılacak İspanya GP'si öncesinde gazetecilere verdiği demeçte, "Örneğin golfte, golf sahası tasarlayan onca büyük golfçü varken, neden tarihteki en iyi yarış pilotlarından hiçbirinin bir yarış pisti tasarlamadığını anlamıyorum" dedi.

"Tasarımcı olduğumuzdan falan değil, ama bizden katkımız ya da buna benzer bir şey istenmedi."

Sezona istikrarsız bir başlangıç yapmasına rağmen şu anda pilotlar sıralamasının zirvesinde yer alan son dünya şampiyonu, olası pistin "çok daha eğlenceli olabileceğini" söyleyerek, şehirde daha uygun yerler düşünebileceğini de sözlerine ekledi.

Britanyalı pilot, "Miami çok güzel bir yer ve duyduğumda çok heyecanlandım... ve sonra pisti gördüm" dedi.

"Valencia'da yaşadığımız gibi bir sokak pisti düşüncesinden korkuyorum, ki bu gerçekten harika bir sokak pisti değildi. Çok isabetli olabilir ama belki de isabetlidir."

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33 yaşındaki pilot, yarışı sürmeden önce "bir varsayımda bulunmak" istemediğini, ancak sorulması halinde yarışın düzeni ve "nasıl daha iyi olabileceği" konusunda "fikir" vermekten mutluluk duyacağını söyledi.

Miami'de daha önce hiç F1 yarışı yapılmadı ve şu anda bir etkinliğe ev sahipliği yapan tek ABD şehri Austin, Texas.

Yeni teklifin destekçilerinden biri de NFL takımlarından Miami Dolphins'in sahibi ve Miami Open tenis turnuvasının 2019'da Hard Rock Stadyumuna taşınmasında kilit rol oynayan Stephen Ross.

Ross yaptığı açıklamada "Miami birinci sınıf bir küresel şehir ve Formula 1 de birinci sınıf bir küresel marka" dedi.

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"Miami Belediyesi ve Miami-Dade County ile işbirliği içinde, dünyanın dört bir yanından insanlar için bir destinasyon olacak ve Güney Florida'ya ekonomik değer katacak bir başka küresel etkinlik daha gerçekleştirebileceğimizden eminim."

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Kaynak: edition.cnn.com