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Formula 1: Jules Bianchi'nin ailesi 'önlenebilir' ölüm nedeniyle dava açtı

Jules Bianchi'nin ailesi F1 pilotunun ölümü üzerine dava açacak

Aile FIA, Formula 1 Grubu ve Marussia aleyhine dava açıyor

Aileyi temsil eden hukuk firması ölümün "önlenebilir" olduğunu söylüyor

Bianchi, Ekim 2014'te Japonya Grand Prix'sinde aracının mobil bir vince çarpması sonucubaşından ciddi şekilde yaralanmış ve 25 yaşındaki pilot bir sonraki Temmuz ayında hayatını kaybetmişti.

Bianchi ailesini temsil eden İngiliz hukuk firması Stewarts Law, motor sporlarının küresel yönetim organı olan FIA'nın yanı sıra, sporun TV ve medya haklarını kontrol eden Formula 1 Şirketler Grubu'na ve Fransız pilotun o dönemde formasını giydiği Marussia -şimdiki adıyla Manor- takımına "dava öncesi resmi talep mektupları" gönderdi.

Stewarts Hukuk ortağı Julian Chamberlayne yaptığı açıklamada "Jules Bianchi'nin ölümü önlenebilirdi" dedi.

"Bu kazaya ilişkin FIA Panel Soruşturma Raporu, Formula 1'de güvenliğin arttırılmasına yönelik çok sayıda tavsiyede bulunmuş ancak Jules'un ölümüne yol açan hataların nerede yapıldığını tespit edememiştir.

"FIA panelinin vardığı sonuçlarda, katkıda bulunan bir dizi faktöre dikkat çekerken Jules'u suçlaması Bianchi ailesi için şaşırtıcı ve üzücü olmuştur. Bianchi ailesi, bu yasal sürecin, ilgili kişilerin cevap vermesini ve her türlü başarısızlık için sorumluluk almasını gerektirmesi gerektiği konusunda kararlıdır.

"Mevcut ve gelecekteki sürücülerin sporda güvenliğin ön planda tutulacağına dair güven duymaları için bu önemlidir. Suzuka'da durum böyle olsaydı, Jules Bianchi büyük olasılıkla bugün hala hayatta olacak ve sevdiği sporda yarışıyor olacaktı."

FIA, Formula 1 Grubu ve Manor CNN'in yorum talebine hemen yanıt vermedi.

'Jules için Adalet'

Stewarts Law'dan yapılan açıklamada Bianchi ailesinin "diğerlerinin yanı sıra bu taraflardan biri ya da birkaçının eylemlerinin Jules'un ölümcül kazasına katkıda bulunmuş olabileceğini" ve Japonya'nın tayfun mevsiminde tehlikeli koşullarda gerçekleştiğini iddia ettikleri "yarışın planlanması, zamanlaması, organizasyonu ve yürütülmesinde hatalar yapıldığını" düşündükleri belirtildi.

Bianchi'nin babası Philippe yaptığı açıklamada, "Jules için adalet arıyoruz ve oğlumuzun 2014 yılında Japonya Grand Prix'sinde kaza yapmasına yol açan kararlarla ilgili gerçeği ortaya çıkarmak istiyoruz" dedi.

"Aile olarak cevaplanmamış pek çok sorumuz var ve bir dizi hata yapılmamış olsaydı Jules'un kazasının ve ölümünün önlenebileceğini düşünüyoruz."

Bianchi, 5 Ekim 2014'te meydana gelen kazanın ardından kaldırıldığı Fransa'nın Nice kentindeki bir hastanede 17 Temmuz 2015'te vefat etti.

Bianchi'nin ölümü, 1994 yılında San Marino'da Ayrton Senna'nın ölümünden bu yana bir F1 grand prix kazası sonucu gerçekleşen ilk ölüm oldu.

FIA, Aralık 2014'te Bianchi'nin Suzuka pistinde geçirdiği kaza sırasında "kontrolü kaybetmemek için yeterince yavaşlamadığını" belirten bir rapor yayınladı.

Kazadan sonraki günlerde Marussia, Bianchi'nin hızını azaltmadığı ve takımın onu bu konuda aktif olarak teşvik ettiği iddiaları karşısında "şoke olduğunu ve öfkelendiğini" söyledi.

Philippe ve eşi Christine bu hafta sonu Monaco GP'sine katılacaklar.

Çift daha önce oğullarının ölümünün yarattığı acı nedeniyle F1'i izleyemediklerinden bahsetmiş, ancak oğullarının anısına genç, hevesli motor sporları sürücülerini desteklemek amacıyla kurdukları hayır kurumunu desteklemek için Monako'ya gitmeye karar vermişlerdi.

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Kaynak: edition.cnn.com