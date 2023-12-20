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Formula 1: Daniel Ricciardo Monako'da ilk pole pozisyonunu aldı

Daniel Ricciardo Monako Grand Prix'sine pole pozisyonunda başlayacak

Şampiyona lideri Nico Rosberg en hızlı ikinci oldu

Dünya şampiyonu Lewis Hamilton teknik sorunlarla boğuşuyor

Max Verstappen ağır bir kaza geçirdi

Red Bull pilotu şampiyona lideri Nico Rosberg'den 0.169 saniye daha hızlıydı ve Mercedes'ten takım arkadaşı Lewis Hamilton üçüncü oldu.

Takım 2013 Brezilya Grand Prix'sinden bu yana ilk kez pole pozisyonunu kazanırken Ricciardo da turun en göz alıcı ve şık pistlerinden birinde bu başarıyı elde ettiği için çok mutluydu.

Ricciardo gazetecilere "Burası kesinlikle özel bir yer" dedi.

"Hafta sonuna girerken bir şansımız olacağını biliyordum. Perşembe gününden itibaren iyi görünüyordu. Barcelona'dan sonra da iyi sürdüğümü ancak maksimum ödülleri alamadığımı düşünüyordum, bu yüzden bu hafta sonuna çok güvenle ve bu pozisyonda olabileceğime inanarak geldim.

"Burayı her zaman sevmişimdir. Arkamızda iyi bir paket var ve bundan en iyi şekilde yararlanabilmek güzel."

Ricciardo sıralama turlarında zirveye çıktıktan sonra kutlama yapıyor.

Mercedes 2011'den bu yana ilk kez Monako'da en hızlı zamanı yapamadı.

Ricciardo kutlama yaparken, Pazar günkü yarışa takım arkadaşı ve lider Rosberg'in 43 puan gerisinde giren Hamilton daha fazla hayal kırıklığıyla baş etmek zorunda kaldı.

Bu sezon henüz bir yarış kazanamayan Hamilton, ilk 10 mücadelesinin başında aracının güç kaybetmesinin ardından garaja geri götürülmek zorunda kaldı.

Hamilton sadece bir tur atabildi ve bu tur onu Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in hemen önünde 10. sıradan üçüncü sıraya taşıdı.

Sezonun ilk üç yarışında teknik sorunlarla boğuşan Hamilton, iki hafta önce İspanya Grand Prix'sinde hem kendisinin hem de Rosberg'in yarış dışı kalmasına neden olan bir kazaya karıştı.

Bu son olay, Hamilton'ın sollamaların sorunlu olduğu bir pistte yaşadığı hayal kırıklığını daha da arttıracak.

Hamilton bir basın toplantısında "Zor bir sıralama turuydu" dedi.

"Şu anda ne söyleyeceğimi bilemiyorum ama iyi olan şey en azından bir tur atabilmiş olmam.

"Motor sorunları açısından bazı yarışlar kadar kötüydü, bu yüzden üçüncü olduğum için minnettarım.

"Pole almak için oradaydı ama bugünkü sonuçtan ne kurtarabilirsem kurtarmak için yarışta elimden geleni yapacağım."

Hamilton aracının sıralama turlarındaki performansından memnun değildi.

Padokun bir yarısında sevinç yaşanırken, diğer yarısında ise Red Bull ile ilk Grand Prix'sini kazanan Max Verstappen'in Cumartesi günkü seansın ilk bölümünde kaza yapması nedeniyle umutsuzluk vardı.

Red Bull'daki ilk yarışında İspanya'da kazanan 18 yaşındaki pilot, bariyerlere çarparak ön süspansiyonunu kırmasının ardından 21. sıradan başlayacak.

Gazetecilere verdiği demeçte "Elbette yarın için başlamak istediğiniz yol bu değil" dedi.

"Biraz erken döndüm, süspansiyonu kırdım ve sonra toparlanamadım. Bu bir yanlış değerlendirme vakası - hepsi bu. Bir yanlış hesaplama - sadece yol tutuşunu biraz yanlış değerlendirdim."

Bu arada, şampiyonluk yarışında ikinci sırada yer alan Kimi Raikkonen, vites kutusu değişikliği nedeniyle beş sıra ceza aldıktan sonra 11. sırada başlayacak.

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Kaynak: edition.cnn.com