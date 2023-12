Formula 1 bu hafta sonu binlerce yarış hayranını Las Vegas'a getiriyor. Herkes bu konuda heyecanlı değil

Sadece yerel halkın çoğunun bu konuda heyecanlanmasını beklemeyin.

F1, üç günlük etkinlik için yarım milyar dolardan fazla yatırım yaparak süslü partiler, ünlü şefler ve J Balvin, Journey, John Legend, Keith Urban, Steve Aoki ve diğerlerinin müzik performanslarıyla tamamlanan yıldızlarla dolu bir gösteri yarattı.

İki günlük antrenman ve sıralama turlarının ardından Cumartesi gecesi gerçekleşecek yarış, sürücülerin Caesar's Palace, Bellagio fıskiyeleri, Paris otelinin sahte Eyfel Kulesi ve yeni Sphere eğlence mekanı gibi ışıklandırılmış simge yapıların yanından geçerken en üst düzeyde görselliğe olanak tanıyacak. En ucuz koltukların fiyatı 800 dolardan fazla.

Boks ve rodeolar dışında, Las Vegas tarihsel olarak canlı sporlarla ilişkilendirilmemiştir. Ancak Grand Prix, çöl oyun alanını bir spor merkezine dönüştürmek için devam eden çabanın bir parçası: Son beş yılda şehir bir NHL takımı, bir WNBA takımı ve bir NFL takımı aldı ve bir MLB takımını da çekmeye hazır görünüyor. Sphere boks ve MMA dövüşleri düzenlemeyi planlıyor ve Şubat ayında şehir Super Bowl'a ev sahipliği yapacak.

Las Vegas Grand Prix CEO'su Renee Wilm CNN'e yaptığı açıklamada "(Las Vegas Grand Prix'si) Las Vegas'taki en büyük spor etkinliklerinden biri olarak tarihe geçecek ve bu inanılmaz destinasyonu dünyaya tanıtırken Güney Nevada için benzersiz ekonomik faydalar yaratacak" dedi. "Sadece Las Vegas'ın sunabileceği dünyaca ünlü misafirperverlik ve eğlence ile yarış deneyimini yeniden tanımlıyoruz."

Ancak yerel halk için gerçek biraz daha karmaşık. Bölge sakinleri sosyal medyada ve yerel haber kuruluşlarına yüksek fiyatlar, etkinlikle ilgili trafik sıkışıklığı, Strip'in halka açık manzarasını engelleyen bariyerler ve etkinliğin ortalama bir hayrana değil yüksek bahisçilere yönelik olduğu hissi hakkında şikayette bulundular.

Las Vegas Review-Journal'dan muhabir Richard Velotta CNN'e verdiği bir röportajda, "Las Vegas sakinlerinin %90'ının ya da daha fazlasının bu durumdan hiç memnun olmadığını söyleyebilirim" dedi.

Yarış, 41 yıl sonra Las Vegas'ta düzenlenen ilk Formula 1 etkinliği olacak

Son yıllarda Formula 1, Netflix belgesel dizisi "Formula 1 "in başarısı sayesinde ABD'deki popülaritesinde büyük bir artış gördü: Drive to Survive" dizisinin başarısı sayesinde. Vegas'taki etkinliğin her gün 100.000'den fazla seyirciyi çekmesi bekleniyor ve Nevada'lı bir analist, "Las Vegas tarihindeki en büyük özel etkinlik" olarak nitelendirdiği bu etkinliğin yerel ekonomiye 1 milyar dolardan fazla katkı sağlayacağını öngörüyor.

Şehirde 30 yılı aşkın bir süredir yaşayan ve aylardır Grand Prix hazırlıklarını takip eden Velotta, Covid-19'un ardından uluslararası ziyaret sayılarının düştüğünü gören Vegas için bunun çok büyük olduğunu söyledi.

Bazı F1 pilotları da heyecanlı görünüyor.

"Şimdi Amerika'ya geliyoruz ve hayranlar ve tutku açısından bunu görmek inanılmaz. Neredeyse Avrupa pistlerinin yerini alıyor ve bunu görmek çılgınca," diyor sürücü Alex Albon CNN'e bağlı KTNV'ye. "Bence gerçekten türünün tek örneği bir yarış olacak."

Etkinlik 40 yılı aşkın bir süredir Las Vegas'ta düzenlenen ilk Formula 1 yarışı olma özelliğini taşıyor. Ayrıca F1 araçları ilk kez Strip'te yarışacak. Vegas en son 1982 yılında bir Grand Prix'ye ev sahipliği yaptığında, araçlar Caesar's Palace'ın yanındaki bir otoparkta bulunan pistte yarışmıştı.

Velotta, "Las Vegas dünyanın dört bir yanındaki televizyon ekranlarında olacak, çünkü insanlar ikonik bir bulvar olan Strip'teki bu Formula 1 yarışını izlemek isteyecek ve Las Vegas'ın neyle ilgili olduğunu daha iyi anlayacaklar" dedi. "Dolayısıyla başlangıçta, uluslararası pazarlamamızı genişletmek açısından oldukça büyük ve harika bir anlaşma gibi görünüyordu."

Yarış pistinin 3,8 millik pisti boyunca yer alan bazı küçük işletmeler de kazançlı çıktı. Velotta, şehir dışındaki insanlara yabancı gelebilecek küçük bir kumarhane olan Ellis Island Hotel'den bahsetti. Grand Prix pisti otelin hemen yanından geçiyor.

Velotta, "Çok mutlular," dedi. "Bulundukları yerin şansından dolayı büyük fayda sağlayacaklar."

Şehirdeki otel işçi sendikaları da son zamanlarda kazanımlar elde etti. Yedi ay süren müzakerelerin ardından, üç büyük otel işçisi sendikası F1 yarışından bir hafta önce MGM, Wynn ve Caesars ile bir anlaşmaya vararak F1 şenlikleri sırasında bir işçi grevini önledi. Velotta, Grand Prix'nin yaklaşmasıyla birlikte sendikaların pazarlık pozisyonlarını daha iyi kullanabildiklerini ve böylece Nisan ayında hayal edebileceklerinden daha iyi bir anlaşma elde ettiklerini söyledi.

Yarış pistinin inşası aylarca trafikte gecikmelere neden oldu

Ancak birçok bölge sakini için Las Vegas Grand Prix'si şimdiden bazı baş ağrılarını beraberinde getirdi.

Haziran ayından bu yana, pistin inşaatı caddeleri kapattı ve trafiği tıkadı, trafik sıkışıklığına neden oldu. Velotta, binlerce insanın Strip boyunca çalıştığını ve bazılarının hem işe gidiş hem de işten dönüşte, bazen her iki tarafta da bir saate varan duraklamalarla karşılaştığını söyledi.

Las Vegas 'ta bir Uber sürücüsü olan Rodney Hicks, CNN'e bağlı KSNV 'ye verdiği demeçte, tüm inşaat gecikmelerinin Strip'teki beş dakikalık yolculukları 30 dakikaya dönüştürdüğünü söyledi.

Hicks, "(Yarıştan) para alacaklar çünkü bunu yapıyorlar, ama sizin bunu yapmanıza izin vererek harcadığımız zaman cebimizden gidiyor" dedi. "Bu anlamda, hayır, benim için buna değmez."

Bir başka Vegas sakini Sharif Green, inşaat gecikmelerini hesaba katmak için bir ya da iki saat erken kalktığını ancak yine de işe zamanında gidemediğini söyledi. Trafik için tek bir kelimesi vardı: "Korkunç."

Tek sorun trafik değil. F1 bileti sahiplerinin yarışı izlemeleri için stadyum koltukları ve lüks süitler barındıran geçici tribünler, Bellagio'nun dans eden fıskiyeleri de dahil olmak üzere Strip'in bazı cazibe merkezlerinin manzarasını engelledi.

Turistler ve bölge sakinleri ayrıca Strip'i ve bitişik caddeleri geçen yaya köprülerine dikilen paravanlar ve bariyerlerden de şikayetçi. Eleştirmenler, bariyerlerin yarış için para ödemeyenlerin yarışı izlemesini engellemek için konulduğunu söylüyor.

Ancak Formula 1 yetkilileri ve Las Vegas polisi bariyerlerin güvenlik nedenleriyle ve seyirci kalabalığını önlemek için kurulduğunu söylüyor.

"Her Formula 1 yarışında hem pistte hem de pist dışında güvenlik her zaman bir numaralı önceliktir" diyen F1, bariyerlerin "sürücülerin yukarıdan gelebilecek nesnelere karşı güvende olmalarını ve yayaların da tüm köprülerde herhangi bir pist enkazına karşı güvende olmalarını sağlamak için" orada olduğunu belirtti.

Bir başka tepki de Bellagio'nun gölü boyunca uzanan Strip'te uzun süredir var olan ağaçların, lüks seyir teraslarıyla kaplı seyirci tribünlerine yer açmak için kesilmesinin ardından patlak verdi. Bazı bölge sakinleri ağaçların çöl güneşine karşı çok ihtiyaç duyulan bir rahatlama sağladığından yakındı.

Bölge sakinlerinden Mike Niemzzyk KTNV'ye yaptığı açıklamada, "Buraya gelen insanlar, güneş çıktığında oturup tüm eşyalarını koydukları ve gölgede kaldıkları yer burası," dedi. "Bunu bir yarış için kaldırıyorlar ama yarıştan sonra orada ne olacağını bilmiyorum."

MGM Resorts CEO'su Bill Hornbuckle, geçen ay insanlara sökülen ağaçların yerine yenilerinin dikileceği konusunda güvence verdi.

"Saksılara koyacağımız ve geri getireceğimiz başka ağaçlarımız da var. Size söz veriyorum, herkese söz veriyorum" dedi. "Sosyal medyada bu konuda çok eleştirildim. Geri gelecek ağaçlarımız var."

Formula 1 Vegas yarışını yıllık bir etkinlik haline getirmek istiyor

Grand Prix pisti için Vegas sokaklarının yeniden kaplanması ve ilgili altyapının inşa edilmesi tahmini olarak 80 milyon dolara mal oluyor. Ancak faturayı tam olarak kimin ödeyeceğini - Formula 1 mi yoksa Clark County ve sakinleri mi - çözmek daha zor oldu. Las Vegas Grand Prix'si maliyetin karşılanmasına yardımcı olmak için ilçeden 40 milyon dolar istiyor.

İlçe, Cumartesi gecesinin önemli yarışı için ücretsiz izleme partilerine ev sahipliği yaparak toplumu dahil etmek için çaba sarf etti.

Formula 1 ayrıca geçtiğimiz ay Vegas sakinlerine bir günlük satış sırasında indirimli yarış biletlerine erişim imkanı sundu. Ancak bazı sakinler, indirimli sakin biletlerinin (her biri 200 dolar artı ücretler) Cumartesi günkü ana etkinlik için değil, yalnızca Perşembe günkü antrenman yarışı için olduğunu öğrenince dehşete düştü.

Review-Journal muhabiri Velotta, birçok Vegas sakininin Grand Prix'nin esas olarak şehrin kumarhanelerini ve tatil köylerini zenginleştirmek için düzenlendiği izlenimine sahip olduğunu söyledi. Örneğin Bellagio, VIP biletler, ünlü şeflerden yiyecek ve şarap ve yarışa bakan özel izleme güvertelerine erişim içeren üç günlük lüks F1 paketini sattı. Kişi başı 12.000 dolara mal oldu.

"Bu durum, 'Tamam, tatil köyleri zenginleşiyor ama bize ne oluyor' diyen pek çok yerel insanı rahatsız etti" dedi.

Michael Galloni 1978'den beri Las Vegas'ta yaşıyor ve KTNV'ye şunları söyledi: "Burada yaşamak ve şehirde dolaşmak zorunda olanlar bizleriz. Bence (yarış) bizim için ücretsiz olmalı."

Pilot Max Verstappen 'in geçen ay Katar'da bu yılın F1 şampiyonluğunu kazanmasının ardından bilet fiyatları ve Vegas otel fiyatları son haftalarda düştü ve Vegas Grand Prix'si sıkı yarış hayranları için biraz dramatik bir hal aldı.

Verstappen'in kendisi de Vegas'taki gösterişli F1 etkinliği konusunda pek hevesli değildi.

Reuters'a göre Çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte "Bence %99 şov, %1 spor" dedi. "Bu gerçekten benim tarzım değil. Bazı insanlar gösteriyi sever, ben hiç sevmiyorum."

Ancak yaşanan aksaklıklara rağmen Las Vegas Grand Prix'si her yıl düzenlenebilir. Formula 1 ve Las Vegas yetkilileri arasındaki sözleşme üç yıl boyunca üç F1 yarışı için, ancak her iki taraftaki insanların da sözleşmenin 2025'in ötesine uzatılmasını bekledikleri bildiriliyor.

Las Vegas Kongre ve Ziyaretçi Otoritesi Başkanı ve CEO'su Steve Hill bu ayın başlarında yaptığı açıklamada "İlk yıldan dersler çıkaracağız" dedi. "Lojistik açıdan, finansal açıdan bir şeyler öğreneceğiz. Hepimiz ilk yarışın en zoru olacağını biliyorduk.

Hill, "Bu ilk yılın toplum, buradaki çalışanlar ve ziyaretçilerimiz üzerinde ne kadar yıkıcı olduğunun farkındayız," diye ekledi. "Bu Las Vegas için oyunun kurallarını değiştiren bir hafta ve önümüzdeki yıllarda da öyle olacak."

Kaynak: edition.cnn.com