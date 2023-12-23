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Formula 1 2018: Daha hızlı lastikler, daha az motor ... ve bir hale

F1 2018 sezonu 25 Mart'ta Avustralya'da başlıyor

Yeni halo cihazı sürücü güvenliğini artırıyor

Takımlar 21 yarış için üç motorla sınırlı

Yeni lastikler otomobilleri daha da hızlandıracak

Geçtiğimiz yıl, daha yağlı lastikler ve daha büyük, daha agresif görünümlü araç şasileri ile F1'in on yıldan uzun bir süredir en büyük değişikliklerini getirdi ve 20 grand prix'nin 11'inde tur rekorlarının kırılmasına neden oldu.

Melbourne'de 25 Mart'ta başlayacak olan yeni sezon, takımların ve sürücülerin nispeten daha küçük kozmetik değişikliklerle başa çıkmaya çalıştıkları bir sezon olacak.

Bununla birlikte, F1'in hem sportif hem de teknik düzenlemelerindeki değişiklikler, 2018'de hem sürücüler hem de yapımcılar şampiyonluk yarışlarının sonuçlarında önemli bir rol oynayacaktır.

CNN's The Circuit, F1 teknik analisti Craig Scarborough'un yardımıyla bazı önemli değişikliklere ve bunların sıralamayı nasıl etkileyebileceğine bir göz atıyor.

Daha kaygan lastikler

2017 yılında, motor sporlarının yönetim organı olan FIA'nın düzenlemeleri, 1970'ler ve 1980'lere geri dönerek lastikleri daha büyük ve %25 daha geniş hale getirdi.

Daha kalın lastikler virajlarda daha fazla tutuş ve hız sunarak sürücülere Silverstone'un Maggots ve Becketts ve Suzuka'nın destansı 130R'si gibi ünlü virajlarda daha fazla heyecan yaşattı.

Pirelli bu yıl da zar atarak Superhard ve Hypersoft olmak üzere iki yeni hamurla kaygan lastik seçeneklerini beşten yediye çıkardı.

Lastik duvarında pembe bir şeritle gösterilen Hypersoft'un ve mevcut lastiklerde yapılan iyileştirmelerin F1 araçlarını 2017'de olduğundan daha da hızlı hale getirmesi bekleniyor.

Scarborough CNN'e verdiği demeçte "Bu, araca çok fazla hız katacak" dedi.

"Lastikler, araca çok kolay bir şekilde performans katabileceğiniz alanlardan biri... Tur zamanları kesinlikle düşecek ve her zaman rekorlar kırılacak.

"Bence biraz daha aero odaklı pistlerin bazılarında - Silverstone (Britanya), Red Bull Ring (Avusturya), Spa (Belçika) - bu yıl oldukça çarpıcı tur zamanları görebiliriz."

Pirelli bu yıl tüm lastik bileşimlerini biraz daha yumuşak hale getirdi, bu da daha çabuk bozunacakları ve teoride yarış stratejilerini zorlaştıracakları anlamına geliyor.

"Pirelli'nin bu yıl daha geniş hamur yelpazesi ve Hypersoft lastiği ile yaptığı şey, tüm lastik yelpazesini çok daha yumuşak ve çok daha kısa ömürlü hale getirmiş olmasıdır.

"Umduğumuz şey, yarışın yarısına dayanmayacak lastikler elde etmek ve insanların daha sert lastikler ve tek duraklı bir yarış ya da daha yumuşak lastikler ve iki duraklı strateji arasında karar vermesine geri dönebilmek.

"2017'de biraz eksik olan ancak 2016'da çok iyi işleyen lastik stratejisindeki değişkenliğin bir kısmını geri getirmeye çalışıyoruz."

Motorlar - dört, üç oluyor

Maliyetlerin daha da kontrolden çıkmasını önlemek amacıyla FIA, bu sezonun genişletilmiş 21 yarışlık takvimi için her sürücünün sadece üç motora sahip olmasına karar verdi.

Araştırmalar, takımların 2016 yılında toplam 1,3 milyar £ (1,8 milyar $) harcadığını gösteriyor.

2018'de de güvenilirlik ve performansı dengelemek aynı zorlukta olacak ancak bir güç ünitesinin azalmasıyla riskler daha da artacak.

Scarborough, "Bu yıl sonuncudan birinciye kadar olan yelpazede şampiyona sonuçları üzerinde potansiyel olarak büyük bir etkisi olacak" dedi.

Scarborough, İtalyan takımının Malezya ve Japonya Grands Prix 'lerinde yaşadığı sorunlara işaret ederek, "Honda'nın güvenilirlikle ilgili sorunları olduğu açık, Renault da öyle, Ferrari ise sorunlar yaşamasına rağmen bütün bir paket olarak çok daha iyiydi" diyor.

Başta McLaren ve Red Bull olmak üzere bazı takımlar bu indirimi açıkça eleştiriyor ve bunun yanlış bir ekonomi olduğunu iddia ediyor.

Red Bull'un takım müdürü Christian Horner Aralık ayında yaptığı açıklamada, "(2018'de) çok sayıda grid cezası olacak ve grid cezalarına göre belirlenen bir şampiyona olmasını hiç istemezsiniz" dedi.

"Üç motor için 21 yarışın olduğu bir noktaya geliyoruz - bu gerçekten çılgınlık."

Bu değişiklik muhtemelen hibrit turbo çağında üstünlüğü ele geçiren Mercedes'in lehine olacak.

Scarborough, "Mercedes 2014'te neredeyse mükemmel bir motorla gelmeyi başardı - doğru düzen, yanmanın nasıl çalışacağı, hibrit sistem kontrol stratejileri ve sıralama sırasında motordan nasıl daha fazla güç elde edileceği üzerinde çalıştılar," diye açıklıyor.

"Eğrinin önünde oldukları için güvenilirliğe de sahiplerdi. Ferrari, Renault ve Honda ilk seferde tasarımı doğru yapamadıkları için sonraki yıllarda arayı kapatmaya çalışırken, onlar mükemmel bir motora sahip oldular."

Alman ekibi 2018 için yeni bir motor üretti ve bu motor tekleme yapabilir ancak son yıllardaki sicili göz önüne alındığında bu pek olası görünmüyor.

Kokpit güvenliği

2018'in araçlarında yapılan bir diğer bariz ve şaşırtıcı derecede popüler olmayan değişiklik ise halo.

Artık zorunlu olan kokpit güvenlik cihazı, sürücüleri uçan büyük parçalardan korumaya yardımcı olmak için tasarlandı.

Genel görüşü belki de en iyi McLaren'den Fernando Alonso özetliyor.

Alonso geçen yaz CNN'e verdiği demeçte "Estetik açıdan büyük bir etki yarattığını biliyorum ... ancak daha fazla ölümcül yaralanma olmasını istemiyorum" dedi.

İlk olarak 2015 yılında gündeme gelen hale, titizlikle test edildi ve aşırı darbelere dayanabilecek.

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Hale bir Mercedes takım mühendisi tarafından tasarlandı (Alman takımının resmi tasarımı olmamasına rağmen) ve Red Bull'un "Aeroscreen "i ve Ferrari'nin "Shield "inden önce seçildi.

FIA, halenin mükemmel olmaktan uzak olmasına rağmen güvenlik açısından önemli bir adım olduğunu kabul ediyor.

Scarborough, "Pek çok farklı türde kaza durumunda araçta açıkta kalan tek parçanın sürücü kafası olduğu oldukça açık," dedi.

"Dengeli bakıldığında, bu güvenlikte bir artış. Hiçbirimiz bir sürücünün televizyonda ya da testlerde canlı yayında öldüğünü görmek istemeyiz.

"Günün sonunda, güvenlik her zaman artmıştır ve her zaman bir dereceye kadar olumsuz bir etkisi olmuştur. Bir şeyler kaybediyorsunuz - gözlükler, kasklar, devrilme koruması, yakıt tanklarının hareket ettirilmesi, yan kokpit koruması. Pek çok şey sürücüyü görüş alanından uzaklaştırıyor."

Scarborough ufukta daha iyi çözümler olduğunu söylüyor ve halenin TV izleyicilerine yeni ve gelişmiş yarış görüntüleri sunabileceğini öne sürüyor.

"Halo bir uzlaşmadır - 2021'de daha büyük düzenleme değişiklikleri gelmeden önce kısa vadede bizi daha güvenli hale getirecek geçici bir adımdır" diyor.

"Umarım bazı araç içi kameraları halenin üzerine koyarlar, böylece sürücüyü sadece omzunun üzerinden değil, aşağıdan da görebiliriz."

2018'de zaferi kim kazanacak?

Sportif ve teknik düzenlemelerdeki değişiklikler 2017'ye kıyasla küçük olabilir ancak etkileri büyük olabilir.

Mercedes'in hakimiyetini sürdürmesini görmezden gelmek zor - Alman takım 2014'ten bu yana arka arkaya dört şampiyonluk elde etti - ancak Scarborough, Ferrari ve Red Bull'un sonuna kadar zorlamasını bekliyor.

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"Bence Ferrari'nin bu yılki paketin tamamında performans açısından hala bir adım atması gerekiyor. Motor açısından çok ama çok yakın olacaklar" dedi.

"Bence güvenli para Mercedes'in Red Bull'dan Ferrari'den kazanması ve Force India'nın dördüncü olması.

"Bunun ötesinde, orta saha bu yıl çok tahmin edilemez. Williams birdenbire gerçekten zayıf görünüyor. Sauber iyi bir iş çıkarabilir - doğru motora sahipler (İsviçre merkezli takım Ferrari 2018-spec motorları ile güçlendirilecek) ve araçta (son F2 şampiyonu) Charles Leclerc var.

"Renault geçen yılın sonlarında gerçekten hızlanıyordu ve McLaren bir adım atabilir. McLaren ya da Renault Force India'nın önüne geçmeye çalışıyor olabilir. Bu biraz çılgınca."

CNN'in aylık F1 programı The Circuit ile 2018 sezonunun tüm iniş ve çıkışlarını takip edin.

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Kaynak: edition.cnn.com