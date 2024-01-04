Forex dolandırıcılığı: Şimdi iş ciddiye biniyor

Londra, günde yaklaşık 5,3 trilyon dolar değerinde bir piyasa olan yabancı para birimleri için dünyanın en büyük ticaret merkezidir.

Dünyanın dört bir yanındaki mali düzenleyiciler, UBS (UBS), Deutsche Bank ( DB), Barclays ( BCS ) ve Royal Bank of Scotland'ın ( RBS) da aralarında bulunduğu iç ve dış soruşturmalarla konuyu incelemektedir.

Birleşik Krallık Ciddi Dolandırıcılık Ofisi tarafından yürütülen yeni soruşturma özellikle banka ve finans kuruluşlarında çalışan bireylere odaklanıyor ve ABD Adalet Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülüyor.

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Mart ayında, İngiltere Merkez Bankası'nın bir çalışanı küresel döviz piyasasının olası manipülasyonu ile bağlantılı olarak açığa alındı.

İngiltere Merkez Bankası, çalışanın "sıkı iç kontrol süreçlerini" takip etmemiş olabileceğini öne sürdü, ancak bir iç soruşturmanın herhangi bir yanlışlık ortaya çıkarmadığını söyledi.

Öğrenci kredisi oranlarından mortgage oranlarına kadar her şeyi belirlemek için kullanılan bir ölçüt olan Londra Bankalar Arası Faiz Oranı ya da Libor 'un sabitlenmesine ilişkin de soruşturmalar yürütüldü. Bunun sonucunda bankalar milyarlarca dolar para cezasına çarptırıldı ve tüccarlar cezai suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

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Kaynak: edition.cnn.com