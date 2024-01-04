içeriğe geç
Kayıt olmak Abone Ol
EkonomiHaberlerİŞ

Forex dolandırıcılığı: Şimdi iş ciddiye biniyor

Birleşik Krallık, döviz piyasasını manipüle etmiş olabilecek kişileri yakalamak için geniş kapsamlı bir ceza soruşturması başlattı.

 and  Katherine Bradley
1 dakikada okunur

Forex dolandırıcılığı: Şimdi iş ciddiye biniyor

Londra, günde yaklaşık 5,3 trilyon dolar değerinde bir piyasa olan yabancı para birimleri için dünyanın en büyük ticaret merkezidir.

Dünyanın dört bir yanındaki mali düzenleyiciler, UBS (UBS), Deutsche Bank ( DB), Barclays ( BCS ) ve Royal Bank of Scotland'ın ( RBS) da aralarında bulunduğu iç ve dış soruşturmalarla konuyu incelemektedir.

Birleşik Krallık Ciddi Dolandırıcılık Ofisi tarafından yürütülen yeni soruşturma özellikle banka ve finans kuruluşlarında çalışan bireylere odaklanıyor ve ABD Adalet Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülüyor.

İlgili: Altın fiyatlarında hile yapmaya çalışan ve bankasına 44 milyon dolara mal olan adam

Mart ayında, İngiltere Merkez Bankası'nın bir çalışanı küresel döviz piyasasının olası manipülasyonu ile bağlantılı olarak açığa alındı.

İngiltere Merkez Bankası, çalışanın "sıkı iç kontrol süreçlerini" takip etmemiş olabileceğini öne sürdü, ancak bir iç soruşturmanın herhangi bir yanlışlık ortaya çıkarmadığını söyledi.

Öğrenci kredisi oranlarından mortgage oranlarına kadar her şeyi belirlemek için kullanılan bir ölçüt olan Londra Bankalar Arası Faiz Oranı ya da Libor 'un sabitlenmesine ilişkin de soruşturmalar yürütüldü. Bunun sonucunda bankalar milyarlarca dolar para cezasına çarptırıldı ve tüccarlar cezai suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

Yorumlar

İlişkili

Ekonomi

Westpac, diğer ihlallerin yanı sıra ölü kişilerden ücret aldığı iddiasıyla muhtemelen 81 milyon dolar ödeyecek

Westpac Salı günü yaptığı açıklamada, binlerce ölü müşteriden finansal danışmanlık ücreti almak da dahil olmak üzere, uzun yıllar boyunca işletmesi genelinde iddia edilen uyumluluk hataları nedeniyle muhtemelen 113 milyon Avustralya doları (80,8 milyon $) para cezasına çarptırılacağını söyledi.

 and  Hanna Hofmann
Üyeler Herkese Açık

En sonuncu

Politika

Yetkililer, New Jersey'de bir cami imamının öldürülmesinin önyargı saikiyle işlenmiş gibi görünmediğini söylüyor

Savcılar, Newark, New Jersey'deki bir caminin dışında bir imamın ölümcül bir şekilde vurulmasının önyargıdan kaynaklanmadığını belirtirken, müfettişler de toplumunda bir yol gösterici olarak hatırlanan bu adamın öldürülmesine neyin yol açtığını anlamaya çalıştı.

 and  Viktoriya Miller
Üyeler Herkese Açık