Fogo Adası: Newfoundland'de yeni keşfedilen güzellik

Engebeli ve rüzgârlı Fogo Adası, çoğu destinasyondan farklı bir deneyim sunar - eğer hâlâ Dünya'nın düz olduğuna inanıyorsanız, dünyanın dört köşesinden biri olarak bilinen bir tür tuzlu Narnia.

Fogo Adası, Prens Edward Adası ve Nova Scotia'nın kuzeyinde yer alan Kanada eyaleti Newfoundland ve Labrador'un en büyük açık deniz adasıdır.

Buz gibi, çalkantılı Kuzey Atlantik 'in dramatik fonunda adanın ana cazibe merkezi durmaktadır: sarp granit levhalardan oluşan küçük bir tepeye tünemiş İskandinav tarzı Fogo Island Inn.

Sadece 29 odası bulunan han, küçük ve rahat alanlarıyla (çoğu odada odun sobası vardır) çok lüks bir yatak ve kahvaltı hissi verirken, kendi sanat galerisi, 32 kişilik tiyatrosu, özel misafir saunaları ve çatı katındaki spa küvetleriyle nefes kesici bir şekilde genişlemenin bir yolunu bulmaktadır. Otelin restoranı 2013 yılında enRoute Magazine'in Kanada'daki en iyi yeni restoranları arasında ilk üçe girmiştir.

Bununla birlikte, hanın en silinmez izi misafirperverliktir - her yerde görülebilen topluluk duygusu.

Handa çalışan pek çok kişi, nesiller öncesine dayanan ailelerden, yüzlerce yıl öncesinden İngiliz ve İrlandalı yerleşimcilerden gelmektedir. Morina balığı avcılığı onları adaya getirmiş ve bazıları geri dönmek yerine yerleşmiş.

İngiliz ya da İrlandalı tınısı hâlâ sıklıkla duyulabilir. Adanın popüler kahve markası Flat Earth'ü içiyorsanız, "flat urt" olarak telaffuz edilmesi alışılmadık bir durum değildir.

Adanın basit zevklerini keşfetmek

Martin Foley de bu misafirperver ada sakinlerinden biri.

Gerçek bir doğa adamı olan 72 yaşındaki Foley, hayatı boyunca Fogo Adası'nda yaşamış ve 18 yaşından önce Tilting kasabasındaki aile evinden birkaç milden fazla uzaklaşmamış.

Bir zamanlar öğretmenlik yapan Foley, handa ev sahibi olarak çalışıyor ve el değmemiş, bozulmamış bu coğrafyada kaldıkları süre boyunca konuklara rehberlik ediyor.

Güzel deniz manzaraları ve kayalıklar boyunca gezinmek, 1800'lü ve 1900'lü yıllardan İngiliz ve İrlandalı yerleşimcilerin mezarlarının bulunduğu mezarlıkları ziyaret etmek ve taze yakalanmış morina balığı ve kral kar yengecinden oluşan geleneksel bir haşlama yemek Foley'in büyüdüğü ve ziyaretçilere göstermeye hevesli olduğu şeyler.

Ada ilk başta kafa karıştırıcı olabilir ve öyle de olması gerekiyor. Gündelik kolaylıklar elinizin altında değil. Sessiz - sinema salonları, bakımlı çimler ya da mega alışveriş merkezleri yok. Zaman neredeyse askıya alınmış durumda.

Hatta adanın kendine has ilginç bir zaman dilimi ve yedi farklı mevsimi vardır. Her biri, kar ayakkabısıyla kaymaktan buzdağlarını izlemeye, çilek aramaktan serin yaz gecelerinde şenlik ateşinin başında oturmaya kadar oldukça farklı şeyler sunuyor.

Fogo Island Inn'in tanımıyla, "yedi mevsimimiz ılık yazlar, karlı kışlar, muhteşem bir buz mevsimi, umut dolu ilkbahar, Haziran'ın tuzak mevsimi, sonbaharın dut mevsiminde bol miktarda yabani dut toplama ve ılıman bir sonbahar sonundan oluşur."

Bir denge kurmak

Arazinin özünde engebeli olduğuna şüphe yok. Ancak Fogo Island Inn, doğadaki sessiz yalnızlık ile şık bir otel arasında bir denge hissi yaratmayı başarıyor.

Hanın karşılaştığı zorluk, 21. yüzyıla ait bir işletme yaratırken, toplam nüfusu sadece 2.395 olan küçük ve sakin bir balıkçı adasının tarihini korumaktır.

Hanın dış cephesi ve iç mekanları, yeni ve eskinin gelgitleriyle bu hassas dengeyi mükemmel bir şekilde kuruyor. Norveçli mimar Todd Saunders tarafından tasarlanan modern bina, Fogo Adası köylülerinin el yapımı mobilya ve yorganlarıyla yan yana getirildiğinde, adanın ideallerine karşı değil, bu idealler çerçevesinde çalışan bir otel izlenimi veriyor.

Otel, bazı yerlerde çok büyük bir tekne hissi veriyor - kasıtlı olarak manzaraya hafifçe dokunacak şekilde tasarlanmış. Kuzey Atlantik'in dışarıda dalgalanması ve köpürmesi nedeniyle zaman zaman küçük titreşimler hissedilebiliyor.

Tabandan tavana pencereler dramatik manzarayı gözler önüne seriyor. Binanın 300 fit uzunluğunda, 30 fit genişliğindeki gerçek yapısının şekli, bir gemi hissi vermeye yardımcı oluyor.

Yeni büyüme

Yıllar süren ekonomik gerilemenin ardından adanın bir tür rönesans yaşadığını söylemek yanlış olmaz. 1990'ların başında tamamen ortadan kalkan morina balığı endüstrisine tamamen bağımlı olan köylüler, hayatta kalmak için yetersiz araçlara sahipti.

Fogo Island Inn'in sahibi Zita Cobb burada devreye giriyor.

Bir zamanlar teknoloji devi olan Cobb, bir fiber optik şirketinin CFO'su olarak görev yaptıktan sonra 2000'li yılların başında doğduğu adaya geri döndü. Birçok kez milyoner olan Cobb, hayatı boyunca ihtiyaç duyabileceğinden çok daha fazla para kazanmış.

Amacı neydi? Fogo Island Inn'i ekonomik bir motor olarak kullanmak. 153 kişiyi istihdam eden han, adadaki ana istihdam kaynaklarından biri ve pek çok kişinin geçim mücadelesi verdiği bir yere ilgi uyandırıyor.

Ancak Cobb'un misyonu beraberinde bir dizi korkuyu da getiriyor. Tüketimciliğin kültürün düzleşmesine yol açacağından ve eğer tüketimcilik hakim olursa her topluluğun aynı görüneceğinden, tepelerin asfaltlanacağından ve adanın geçmişinin bir sonraki nesil için artık erişilebilir olmayacağından endişe ediyor.

Bunun şeytanla hassas bir dans olduğunu biliyor - ama Fogo Adası'nı geri getirmek için buna değer.

Topluma yardım etmek için ilk çabası genç nesle burs vermek olmuş, ancak daha sonra bir topluluk üyesi önemli bir noktayı dile getirmiş: burslar gençleri uzaklara gönderiyormuş.

Bunun üzerine kardeşi Tony ile birlikte kaynakları ekonomiye geri kazandırmak amacıyla Shorefast adlı bir vakıf kurdu. Şimdiye kadar bu çaba, adanın dört bir yanına dağılmış altı modern sanatçı stüdyosu, bir sanatçı ikamet programı ve hanın kendisi de dahil olmak üzere sayısız başka projeyle sonuçlandı.

Hanın gelir fazlası topluma geri dönüyor. Geçmişle bağları korurken Fogo Adası için bir gelecek yaratmak göz korkutucu bir denge ama Cobb iyimserliğini koruyor.

Cobb, topluluk bu denge için çaba göstermezse, "geçmişimiz bizim için erişilmez olacak, onu bilmemiz ve yeni şeylere dönüştürmemiz gerekiyor" diyor.

Fransızların dediği gibi - "qui n'avance pas, recule"... ya da "ileri gitmeyenler, geri giderler."

Fogo Adası kimliğini kaybetmeden ilerliyor.

Eğer giderseniz

Konaklama detayları:

Fogo Island Inn: Yıl boyunca açık. Çift kişilik odalar 1.300 USD'den başlamaktadır. Fiyatlara tüm yemekler (karşılama atıştırmalığı, gün doğumu servisi, kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği) ve tüm alkolsüz içecekler, bir Topluluk Ev Sahibi ile yarım günlük oryantasyon ve hanın tüm tesislerinin tam kullanımı dahildir: sinema, sauna, çağdaş sanat galerisi, spor salonu ve yoga alanı, miras kütüphanesi.

Otel genelinde Wi-Fi, bağımsız keşifler için bisikletler ve her süitte fırtınalı hava kıyafetleri, lastik çizmeler ve dürbünler bulunmaktadır.

The Old Salt Box Co: Ada genelinde çoğu okyanus manzaralı ve aileler için harika olan sekiz ayrı tuz kutusu ev kiralanabilir.

Quintal House Heritage Guest Home: Nadine, sadece üç odası bulunan bu şirin oda ve kahvaltı tesisinin inanılmaz ev sahibidir. Fiyatlar 120 USD'den başlıyor.

Ziyaret edilecek diğer yerler:

Nicole's Café: Küçük bir topluluk olan Joe Batt's Arm'da yer alan Nicole's, adadaki az sayıdaki restorandan biridir. Menü günlük olarak değişmektedir, ancak taze balık, o gün yapılan makarnalar ve adanın tek dondurma dükkanı Growler's'dan ev yapımı dondurma bekleyin. (Sezon boyunca kapalı - plan yapmadan önce web sitesini kontrol edin).

Yorgan ve Reçel Dükkânı: Adalı Mona Brown'ın aile evinde yer alan dükkânda reçeller, el yapımı yorganlar ve eski antikaların arasında giysiler bulunmaktadır.

Herring Cove Sanat Galerisi: Yerel sanatçılar Linda ve Winston Osmond geleneksel tablolar, kartlar, süs eşyaları ve yorganlar satmaktadır. Hepsi el işi.

Fogo Adası'na ulaşım:

Gander, Newfoundland'a uçun. Oradan bir araba kiralayın ve Fogo Adası'na giden feribotu yakalamak için Farewell'e gidin. Not: Feribot rezervasyonu yoktur - ilk gelen ilk hizmet alır. Fogo Island Inn ayrıca Gander'den otele ulaşım hizmeti de sunmaktadır.

