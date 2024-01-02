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Florida'daki park, çenesinin üst yarısı olmayan timsaha uygun bir isim verdi

Çenesinin üst yarısı kayıp halde Orta Florida'da dolaştığı bildirildikten sonra Gatorland'e götürülen timsahın artık bir adı var. İlham kaynağı ise güzel ve potansiyel olarak yırtıcı bir kadın hakkındaki onlarca yıllık bir country müzik şarkısı.

 and  Wendy Allen
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.aussiedlerbote.de
.aussiedlerbote.de

Florida'daki park, çenesinin üst yarısı olmayan timsaha uygun bir isim verdi

İlham kaynağı ise güzel bir romantik rakibi konu alan onlarca yıllık bir country müzik hitinden geliyor.

Adını 1973 tarihli Dolly Parton şarkısı "Jolene "den alan "Jawlene", diğer Gatorland hayvanlarından ayrı bir yerde tedavi görmeye devam ediyor. Timsah zenginleştirme koordinatörü Savannah Boan'a göre dişi timsah yaklaşık 0.3 gram ya da 0.01 ons kazanmıştır.

Parkın CEO'su Mark McHugh videoda, timsahı bu ayın başlarında teslim alan Gatorland'in Jawlene'i park ziyaretçileri ve viral sürüngen hayranları tarafından gönderilen isimler listesinden seçtiğini söyledi.

McHugh ayrıca Jawlene'in Çarşamba günü dilinin arkasını kullanarak tamamen kendi başına iki fare yiyerek yeni bir kilometre taşına ulaştığını paylaştı.

McHugh, parkın hayvan ve insan protez üreticileriyle Jawlene için olası bir protez üst çene hakkında görüştüğünü ancak timsahın yeni ortamında rahat etmesi ve daha fazla kilo alması için beklemeye karar verdiklerini de sözlerine ekledi.

"Bu küçük timsah tam bir hazine" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com

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