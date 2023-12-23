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Florida'da bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı

Polis, Cumartesi günü Florida'daki bir alışveriş merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

 and  Viktoriya Miller
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Polis, 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Florida, Ocala'daki Paddock Alışveriş Merkezi'nde meydana....aussiedlerbote.de
Polis, 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Florida, Ocala'daki Paddock Alışveriş Merkezi'nde meydana gelen olay yerine geldi..aussiedlerbote.de

Florida'da bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı

Polis, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada Ocala'daki Paddock Alışveriş Merkezi'nin boşaltıldığını ve artık bir tehdit olmadığını söyledi.

Yetkililer şüphelinin olay yerinden kaçtığını söyledi.

Polis olayda kaç kişinin yaralandığını ya da yaralanmaların ciddiyeti veya niteliği hakkında bilgi vermedi.

Yetkililer Facebook paylaşımında "Polis soruşturma yaparken lütfen bölgeden uzak durun" dedi.

CNN yorum için Paddock Alışveriş Merkezi'ne ulaştı.

Bu gelişmekte olan bir hikayedir ve güncellenecektir.

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Kaynak: edition.cnn.com

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